ТРАСТАМАРА

Династия, правившая в Кастилии и Леоне с 1369 по 1555 гг., в Арагоне с 1412 по 1516 гг., а также в Наварре в 1435 по 1484 гг.

Являлась побочной линией т.н. Бургундской династии, ведущей свое происхождение от Иврейского дома (династии, чьи представители занимали престолы Кастилии и Леона, Италии, Бургундии и ряда других земель в эпоху раннего и Высокого средневековья).

Династия утвердилась на Кастильском престоле в середине XIV века в результате войны между детьми Альфонсо XI Справедливого. Правление его законного сына Педро Жестокого привело к восстанию в Толедо и расколу знати. Против него несколько раз восставал сводный брат, незаконорожденный сын Альфонсо – Энрике, граф Трастамара. В результате, в 1369 году Педро был убит, а на престоле утвердился Энрике под именем Энрике II .

Энрике II вел активные войны против Португалии, и сумел добиться некоторого примирения в стране ценой уступок знати.

Борьба с соседней Португалией стала одним из основных направлений внешней политики династии Тратамара. Энрике II и его сыну Хуану I также пришлось столкнуться с претензиями английской династии Ланкастеров на кастильский престол, т.к. Джон Гонт , младший брат Черного Принца, был женат на дочери Педро Жестокого. Борьба на рубеже XIV – XV вв вылилась в несколько открытых столкновений. Конфликт был улажен путем свадьбы Энрике III, внука Энрике II, и дочери Д. Гонта Екатерины.

Представители рода Трастамара не раз начинали войну против мусульманского Гранадского эмирата, но всякий раз безуспешно. В начале XV в. династия начала царствовать также в Арагоне, когда один из сыновей Хуана I – Фердинанд - в 1412 году заявил права на престол Арагона (он был племянником предыдущего короля Мартина I Арагонского).

Период правления Хуана II (1406-54) и Энрике IV (1454-74) стал временем упадка королевской власти в Кастилии. Страной управляли временщики, провоцировавшие частые восстания знати. В это же время Альфонсо V Арагонский (1416-58) и его наследники вели активную внешнюю политику и вели войны в Южной Италии. Две ветви дома соединились в 1469 году, когда был заключен тайный брак между Фердинандом II Арагонским и Изабеллой Кастильской.

Последней в династии Трастамара стала Хуана Кастильская (1504-55). Она была признана психически больной, и фактический контроль над страной находился в руках сначала ее мужа Филиппа Бургундского, а затем отца - Фердинанда Католика. С 1516 года страной фактически правил сын Хуаны – Карл V, который стал основателем династии испанских Габсбургов.

Автор статьи: Крылов К.Е.