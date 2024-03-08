СИД КАМПЕАДОР

Сид Кампеадóр ( исп. El Cid Campeador; от араб . sīdi — «господин» и исп . campeador — «воитель»; настоящее имя — Родриго (Руй) Диас де Бивар; исп . Rodrigo Díaz de Vivar) (1041 или 1057, Вивар, Бургос — 10.07.1099, Валенсия) — кастильский дворянин, военный и политический деятель, национальный герой Испании. Происходил из семьи кастильского рыцаря, чьи владения находились неподалеку от Бургоса; по материнской линии принадлежал к знатному кастильскому роду. Был отправлен ко двору Фернандо I Великого , короля Леона, где воспитывался вместе с его старшим сыном — будущим королем Санчо II Сильным. Стал королевским оруженосцем, командовал королевской дружиной, в сражениях был знаменосцем короля. После гибели Санчо II при осаде Саморы С. К. перешел на службу к его брату — Альфонсо VI Храброму . Женился на донье Химене Диас, представительнице одного из самых благородных леонских семейств, состоявшего в родстве с королями. С. К. выполнял важные поручения Альфонсо VI. Из-за самовольных военных действий против мусульман и неисполнения королевской воли подвергался изгнаниям (в 1081–1086 и 1088–1099). Во время первого изгнания поступил на службу к эмирам Сарагосской тайфы и успешно воевал с их противниками. В 1086–1087 вернулся ко двору Альфонсо VI для обороны недавно завоеванных земель Толедской тайфы от вой­ск Альморавидов . Во втором изгнании (1088–1099) действовал самостоятельно. Ему платили дань мусульманские правители Лериды, Тортосы, Дении, Альбаррасина, Альпуэнте, Сегорбе, Альменары. Прежде многие из них были вассалами и данниками леоно-кастильских и арагонских королей, которые пытались, но безуспешно, воевать против С. К. В 1092, после неудачной попытки Альфонсо VI захватить Валенсию, состоялось примирение короля с его вассалом. В 1094 он утвердил свою власть над Валенсийской тайфой и добился подчинения значительных территорий в Леванте. С. К. удерживал Валенсию до своей смерти в 1099. За это время там была восстановлена епископская кафедра (ее занял клюнийский монах Иероним из Перигора). После смерти С. К. его жена, донья Химена, еще 3 года обороняла город от мусульман, но в 1102 была вынуждена оставить его, несмотря на военную помощь Альфонсо VI.

Тело С. К. перевезли в Кастилию и похоронили в монастыре Сан-Педро-де-ла-Карденья, сейчас его гробница находится в кафедральном соборе Бургоса.

С. К. — герой средневекового эпоса «Песнь о моем Сиде», первого крупного поэтического произведения на романсе, созданного в конце XII в. Эпосу предшествовали исторические сочинения, рассказывающие о С. К. на латинском языке: «Historia Roderici», «Cronica naierensis» и «Carmen Campidoctoris» (написаны между 1180 и 1194).

Ист .: Cantar de Mío Cid / Ed. A. Montaner. Barcelona,1993; Carmen Campidoctoris. O poema latino del Campeador / Eds. A. Montaner, A. Escobar. Madrid, 2001.

Лит .: Menéndez Pidal R. La España del Cid. Madrid, 1929; Fletcher R. El Cid. San Sebastián, 1989; Fradejas J. M. Crono-bibliografía cidiana. Burgos, 1999; Martínez Díez G. El Cid Histórico. Barcelona, 1999. Г. А. Попова.