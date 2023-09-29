Реконки́ста

Реконки́ста ( исп. Reconquista) — процесс возвращения завоеванных мусульманами земель Пиренейского ­п-ова под власть христиан в 711–1492. Р. происходила в форме военных действий, миграции населения и хозяйственного освоения территорий. Оказала определяющее влияние на становление христианских королевств Испании и Португалии. Выделяют 4 этапа Р.

1. VIII–X вв.: складываются два центра Р. — на северо-­западе полуострова ( Астурия , Леон ) и на северо-­востоке ( Испанская марка ), в долине р. Дуэро формируется буферная зона между владениями христиан и мусульман. Традиция связывает начало Р. с победой христиан в битве при Ковадонге 718. Позднее король Астурии Альфонсо I Католик подчинил своей власти Галисию и север современной Португалии. При Альфонсо II Целомудренном астурийские владения расширились к югу и востоку, в 856 был завоеван г. Леон, ставший в начале X в. столицей королевства. Альфонсо III Великий отодвинул границу к долине р. Эбро, взял Самору и Бургос. После создания Кордовского халифата в Аль-­Андалусе продвижение христиан на юг замедлилось. В 930‑х Рамиро II отразил набеги мусульман и в 939 нанес им поражение в битве при Симанкасе. На северо-­востоке вой­ска Карла Великого в 785 отвоевали Жирону, в 801 Людовик Благочестивый взял Барселону. Впоследствии Р. в этом регионе возглавило Барселонское графство .

2. XI–XIII вв.: христиане осваивают земли в междуречье Дуэро и Тахо. Наибольших успехов в Р. добилось Леоно-­Кастильское королевство . В правление Фердинанда I Великого вассалами короля стали эмиры крупнейших тайф — Толедо , Севильи, Сарагосы и Бадахоса. На западе христиане взяли Ламегу (1057), Визеу (1058) и Коимбру (1064). В 1085 Альфонсо VI Храбрый присоединил к своим владениям Толедскую тайфу. После этого испанские эмиры обратились за помощью к североафриканским Альморавидам , которые приостановили продвижение христиан и вернули некоторые земли под власть мусульман. В 1086 вой­ско Альфонсо VI потерпело поражение в сражении при Заллаке, в 1108 — при Уклесе. В XII в. в Р. активно включились Каталония и Арагон . Граф Барселоны Рамон Беренгер III вместе с коалицией итальянских городов в 1115–1116 совершил экспедицию против пиратов Майорки, попытался заселить колонистами пришедшую в запустение Таррагону. В 1118 Альфонсо I Арагонский взял Сарагосу, Туделу и Тарасону, в 1124 подчинил Борху. Под его властью оказалась вся долина р. Эбро. Леоно-кастильский король Альфонсо VII Император , воспользовавшись распрями между Альморавидами и Альмохадами , в 1139 перешел в наступление на юге, в 1140‑х были взяты Кория, Хаэн и Кордова (вскоре отвоевана мусульманами). В 1146 Альфонсо VII, Рамон Беренгер IV , граф Барселоны, и Гарсия Рамирес, король Наварры , заключили договор о совместных действиях по завоеванию г. Альмерия. Папа Евгений III объявил крестовый поход, в 1147 город был взят при поддержке генуэзского флота и французских рыцарей (в 1157 возвращен под власть мусульман). По договору 1151 о разделе Наварры между Альфонсо VII и Рамоном Беренгером IV граф Барселоны получил право на завоевание Валенсии, Дении и Мурсии. Со второй половины XII в. важную роль в Р. играли духовно-рыцарские ордены Калатрава , Сантьяго и Алькантара . Под властью христианских королей оказалось мусульманское население — мудехары . В Р. включилось королевство Португалия, получившее признание в 1143. В 1230‑х португальцы завершили покорение земель в низовьях р. Гвадиана. Фаро, последний оплот мусульман на крайнем юго-западе, был взят в 1249.

3. 1212 — XIV в.: так называемая Великая Р. — завоевание христианами всей Андалусии, кроме территории Гранадского эмирата . В 1212 объединенные силы королевств Кастилии, Арагона и Наварры нанесли мусульманской армии сокрушительное поражение в битве при Лас-­Навас-де-­Толоса . Король Кастилии Фердинанд III Святой завоевал важнейшие центры Аль-­Андалуса: Баэсу (1227), Убеду (1233), Кордову (1236), Хаэн (1245), Севилью (1248), начал военные действия против Мурсии. Арагон добился крупных успехов в правление Хайме I Завоевателя : в 1229 началось завоевание Балеарских островов, в 1233–1245 состоялись три военных кампании против тайфы Валенсия. В XIV в. серьезными успехами христиан стали победа в битве при Саладо (1340) и взятие Альхесираса (1342–1344).

4. XV в.: завершение Р. В результате так называемой Гранадской вой­ны (1482–1492), которую вели против Гранадского эмирата правители объединенного королевства — Изабелла I Кастильская и Фердинанд II Арагонский , территория эмирата вошла в состав христианских владений (1492).

Сразу после окончания Р. испанские короли приступили к вытеснению иноконфессионального населения из своих владений. В 1492 был подписан указ об изгнании иудеев, в 1609 — морисков .

Лит. : Lomax D. La Reconquista. Barcelona, 1984; Mínguez J. M. La Reconquista. Madrid, 1989; O’Callaghan J. F. Reconquest and Crusade in Medieval Spain. Philadelphia, 2003; Valdeón Baruque J. La Reconquista. El concepto de España: unidad y diversidad. Madrid, 2006. Г. А. Попова .