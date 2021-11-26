ПРЕВO (Prevot)

Название должности, точнее - общее название должностей (от лат. praepositus) во Франции эпохи средневековья и раннего Нового времени, связанных с осуществлением административно-судебных полномочий от имени короля.

Прево появились в XI-XII вв., в связи с расширением королевского домена, когда потребовались «люди короля» на местах, ответственные за сбор налогов и суд первой инстанции в отношении неблагородного населения. До 1191 г. находились в подчинении королевского сенешаля, затем – бальи . Бальяжи – административно-судебные округа – в XIII в. разделились на превотства во главе с прево, которые со временем расширили границы своей юрисдикции, разбирая уголовные дела наряду с гражданскими. В землях вне королевского домена также существовали сеньориальные (церковные) прево, с XVI в. подчинявшиеся общефранцузскому законодательству: владелец сеньории мог сам назначить прево (как право, из среды юристов), которые вместе с тем отчитывались перед королевскими бальи.

С ростом королевского двора выделилась должность дворцового прево, получившая во вт. пол. XVI в. название «Главного прево Франции», главной обязанностью которого было следить за внутренней дисциплиной в резиденции и местопребывании семьи монарха. Одним из самых известных Главных прево был отец кардинала де Ришелье – Франсуа дю Плесси (ум. 1590), верный слуга Генриха III .

В связи с особым положением Парижа как главного города Франции, со сложившейся торгово-олигархической верхушкой, монархи согласились с совмещением должностей мэра Парижа и Купеческим прево в одном лице. Однако во время гражданских потрясений ( Жакерия , Гугенотские войны XVI в.) зачастую мэры-прево вели себя оппозиционно королю. Эта должность была упразднена с началом Французской революции 1789 г.

В XII в. была учреждена также должность Парижского прево, со временем выросшая в разветвленную организацию из нескольких палат, призванную обеспечивать королевское правосудие и порядок в столице. Резиденцией этого прево был замок Большой Шатле, служивший одновременно управлением городской юстиции и тюрьмой для уголовных преступников.

Независимо от предыдущих, существовала должность прево маршалов, возникшая в XIV в., во время массовых военных кампаний, созданная для суда над военными, а также разбойниками и дезертирами, промышлявшими на дорогах.

Иллюстрация :

Эдикт Людовика XVI о создании роты дворцового превотства, 1778 г.

Автор статьи: Шишкин В.В.