ПЕМБРОК РИЧАРД ДЕ КЛАР
ПЕМБРОК РИЧАРД ДЕ КЛАР - 2-й граф Пемброк (около 1130-1176 годов), англо-нормандский барон, один из предводителей английского вторжения в Ирландию во 2-й половине XII века.
Известен под прозвищем Стронгбоу (английский Strongbow - мощный лук). Сын Гилберта де Клар (умер в 1148 году), участвовавшего в покорении Уэльса и в 1138 году получившего от английского короля Стефана (1135-1154 годы) титул графа Пемброка. Генрих II после восшествия на престол (1154 год) отказался признать графский титул Пемброка и лишил его ряда владений. В 1167 году в числе других англо-нормандских баронов Пемброк (возможно, надеясь избавиться от долгов) откликнулся на призыв изгнанного правителя Ленстера Диармида Макмурхаде (умер в 1171 году) помочь ему вернуть власть. После прибытия в Ирландию Пемброк (август 1170 года) с 200 рыцарями Диармиду удалось добиться успеха. Пемброк женился на Ифе, дочери Диармида, и был объявлен его преемником. Генрих II, обеспокоенный успехами Пемброка и его положением независимого правителя, в 1171 году приказал ему вернуться в Англию. На личной встрече с королём Пемброк смог получить оправдание своих действий, вернул себе графский титул и в октябре 1171 года отправился в Ирландию вместе с Генрихом II. Там Пемброк передал королю все завоёванные в Ирландии владения и получил Ленстер в качестве фьефа. Весной 1173 года Пемброк участвовал в подавлении восстания в Нормандии против Генриха II, осенью того же года вернулся в Ирландию как королевский наместник и продолжил политику расселения на захваченных землях переселенцев из Англии и Уэльса. Внезапная смерть Пемброка затормозила процесс колонизации Ирландии.