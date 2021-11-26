ПЕМБРОК РИЧАРД ДЕ КЛАР

ПЕМБРОК РИЧАРД ДЕ КЛАР - 2-й граф Пем­брок (около 1130-1176 годов), анг­ло-нор­манд­ский ба­рон, один из пред­води­те­лей английского втор­же­ния в Ир­лан­дию во 2-й половине XII века.

Из­вес­тен под про­зви­щем Строн­гбоу (английский Strongbow - мощ­ный лук). Сын Гил­бер­та де Клар (умер в 1148 году), уча­ст­во­вав­ше­го в по­ко­ре­нии Уэль­са и в 1138 году по­лу­чив­ше­го от английского ко­ро­ля Сте­фа­на (1135-1154 годы) ти­тул гра­фа Пем­бро­ка. Ген­рих II по­сле вос­ше­ст­вия на пре­стол (1154 год) от­ка­зал­ся при­знать граф­ский ти­тул Пемброка и ли­шил его ря­да вла­де­ний. В 1167 году в чис­ле других анг­ло-нор­манд­ских ба­ро­нов Пемброк (воз­мож­но, на­де­ясь из­ба­вить­ся от дол­гов) от­клик­нул­ся на при­зыв из­гнан­но­го пра­ви­те­ля Лен­сте­ра Ди­ар­ми­да Мак­мур­ха­де (умер в 1171 году) по­мочь ему вер­нуть власть. По­сле при­бы­тия в Ир­лан­дию Пемброк (август 1170 года) с 200 ры­ца­ря­ми Ди­ар­ми­ду уда­лось до­бить­ся ус­пе­ха. Пемброк же­нил­ся на Ифе, до­че­ри Ди­ар­ми­да, и был объ­яв­лен его пре­ем­ни­ком. Ген­рих II, обес­по­ко­ен­ный ус­пе­ха­ми Пемброка и его по­ло­же­ни­ем не­за­ви­си­мо­го пра­ви­те­ля, в 1171 году при­ка­зал ему вер­нуть­ся в Анг­лию. На лич­ной встре­че с ко­ро­лём Пемброк смог по­лу­чить оп­рав­да­ние сво­их дей­ст­вий, вер­нул се­бе граф­ский ти­тул и в октябре 1171 года от­пра­вил­ся в Ир­лан­дию вме­сте с Ген­ри­хом II. Там Пемброк пе­ре­дал ко­ро­лю все за­воё­ван­ные в Ир­лан­дии вла­де­ния и по­лу­чил Лен­стер в ка­че­ст­ве фье­фа. Вес­ной 1173 года Пемброк уча­ст­во­вал в по­дав­ле­нии вос­ста­ния в Нор­ман­дии про­тив Ген­ри­ха II, осе­нью то­го же го­да вер­нул­ся в Ир­лан­дию как ко­ро­лев­ский на­ме­ст­ник и про­дол­жил по­ли­ти­ку рас­се­ле­ния на за­хва­чен­ных зем­лях пе­ре­се­лен­цев из Анг­лии и Уэль­са. Вне­зап­ная смерть Пемброка за­тор­мо­зи­ла про­цесс ко­ло­ни­за­ции Ир­лан­дии.

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