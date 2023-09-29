Парла́мент

Парла́мент ( лат. parlamentum, англ. Parliament; современное название — Парламент Соединенного Королевства Великобритании и Сев. Ирландии) — высший законодательный орган Великобритании. Возник во 2‑й половине XIII в. как сословно-­представительный консультативный орган при английском монархе. Его предшественниками были англосаксонский уитенагемот и расширенные заседания королевского совета. Упадок традиционных доходов и рост затрат на вой­ны сделали необходимым взимание налогов для удовлетворения потребностей короны. Необходимость согласия подданных на уплату налогов и повинностей короне была декларирована в Великой хартии вольностей 1215 . Термин «П.» был впервые использован в 1236. В 1254 для консультации о сборе налогов ко двору были вызваны рыцари, представлявшие все графства. Первый П. был созван в 1265 Симоном де Монфором, на нем присутствовали магнаты (представители знати, крупные светские и церковные землевладельцы), рыцари и горожане. Впоследствии созыв П. становится регулярным. Особенно представительным был Образцовый П. 1295. С 1330 П. собирался как минимум 1 раз в год.

Магнаты (светские и церковные) вызывались личными приглашениями, представители графств (рыцари) и городов (их список постоянно менялся) выбирались на местах под надзором шерифов; делегаты от приходского духовенства первоначально назначались епископами. К 1341 П. делился на две части: Палату лордов (House of Lords — пэры, приглашенные короной) и Палату общин (House of Commons — выборные представители). Во главе Палаты общин стоял спикер (упоминается с 1377). В 1430 установлены квоты графств, имущественный ценз для избирателей и депутатов. Аббаты покинули П. после роспуска монастырей (1536–1540). С 1536 в Палате общин присутствуют представители Уэльса. В 1649–1657 Палата лордов была упразднена, осталась только Палата общин. В 1660 П. был восстановлен в прежнем виде. Акт о присяге 1678 фактически исключил католиков из П. По закону 1694 выборы в Палату общин происходили каждые три года, с 1716 — каждые 7 лет, с 1911 — каждые 5 лет.

Привилегии членов П.: свобода слова (были попытки ограничить при Елизавете I Тюдор ), свобода доступа парламентских делегаций к королю, свобода от ареста и заключения в тюрьму (изначально относилась к советникам короля, при Эдуарде I распространена на слуг пэров в П. и магнатов, с 1340 — на членов Палаты общин). С 1478 члены П., пэры и их слуги были защищены от судебных преследований на время работы П.

П. обычно заседал в Вестминстере (Лондон), но заседания проводились и в других городах, где находился король.

Функции П.: вотирование прямых и косвенных налогов (с 1295, 1362) и санкционирование законов (с 1322). С конца XIV — начала XV в. П. обладал правом законодательной инициативы (петиции Палаты общин). В отдельных случаях П. низлагал королей ( Эдуарда II в 1327, Ричарда II в 1399, Карла I в 1649, Якова II в 1688). П. возглавил страну в 1641–1653, со­единив все функции государственной власти. После Славной революции 1688 полномочия П. были расширены. Билль о правах 1689 установил необходимость согласия П. на принятие и отмену законов, взимание налогов, набор вой­ска в мирное время; гарантировал свободу слова, дебатов и выборов в П., право подачи петиций. В 1714 П. решал вопрос о престолонаследии (в соответствии с актом 1701).

В конце XVII в. в П. сформировались две политические партии — виги и тори.

В 1707 английский П. стал П. Великобритании (формальное объединение Англии и Шотландии). В 1801 в П. вошли ирландские депутаты.

П. играл большую роль в политике. Премьер-­министром назначался лидер парламентской партии, имеющей большинство в Палате общин.

Непропорциональное представительство городов в П. и высокий имущественный ценз требовали реформ. Избирательные реформы 1832, 1867 и 1884 ликвидировали «гнилые местечки». В 1885 Великобритания была разделена на округа с равным числом избирателей. Актами 1828, 1829, 1858, 1886 отменены религиозные ограничения для членов П. В 1918 избирательное право получили почти все мужчины старше 21 года и некоторые женщины. В 1928 отменены ограничения для женщин.

В 1911 законодательно закреплено решающее значение Палаты общин, введено жалование для ее членов. В 1958 введена система пожизненного пэрства, женщины допущены в Палату лордов.

В 1997–1998 часть функций П. переданы восстановленному шотландскому П., П. Уэльса и Ассамблее Сев. Ирландии.

Ист. : Journal of the House of Lords, 1510–; Journals of the House of Commons, 1547—; Statutes of the Realm / Ed. A. Luders, et al. 12 vols. London, 1810–1828; The Parliamentary Debates from the year 1803 to the present time. 5 ser. London, 1812—; The Parliament Rolls of Medieval England / Ed. C. Given-­Wilson, et al. 16 vols. Woodbridge, 2005.

Лит .: Гутнова Е. В. Возникновение английского парламента. М., 1960; Семенов С. Б. Радикальное движение и борьба за парламентскую реформу в Англии во второй половине XVIII в. Самара, 2008; Дмитриева О. В. Парламент и политическая культура Англии второй половины XVI — начала XVII в. М., 2021. А. А. Анисимова .