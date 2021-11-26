ОРЛЕАН
ОРЛЕАН (франц. Orléans) - город во Франции, административный центр Центрального региона и департамента Луаре.
Население 137,4 тысяч человек (2013), с пригородами около 250 тысяч человек. Расположен на реке Луара, в 133 км к юго-западу от Парижа. Важный транспортный узел. Через город проходят меридиональные автомагистрали трансъевропейского и национального значения: Гавр - Руан - Париж - Орлеан - Тур - Бордо - Байонна - граница с Испанией (шоссе к востоку от Орлеана связывает её с магистралью Брюссель - Лилль - Париж - Лион - Марсель) и Париж - Орлеан - Бурж - Клермон-Ферран - Монпелье. железнодорожное сообщение с Парижем, Туром, Невером и другими городами. Авиаперевозки обеспечивают парижские аэропорты имени Шарля де Голля (Руаси) и Орли. Навигация по реке Луара ограничивается движением главным образом катеров и прогулочных яхт.
Возник как поселение кельтского племени карнутов под назвнием Ценабум (Cenabum). С 58 года до н. э. находился под властью Рима. В 52 году до н. э. после восстания местного населения практически полностью разрушен римской армией во главе с Гаем Юлием Цезарем. Согласно легенде, новые городские укрепления построены во 2-й половине III века н. э. по приказу императора Аврелиана, город назван в его честь. В IV веке в Орлеане распространилось христианство (первый епископ упоминается в 343 году). В 1-й половине V века в Орлеане и его окрестностях поселились аланы. В 451 году разграблен гуннами. В 498 году присоединён к Франкскому государству. В 511, 533, 541, 549 годах место проведения церковных соборов епископов Галлии. После смерти франкского короля Хлодвига I в 511-524 годах Орлеан - центр королевства Хлодомира. В 561-613 годах в составе Бургундского королевства, с середины VII века - Нейстрии, с VIII века - государства Каролингов. После раздела империи Карла I Великого центр Западно-Франкского королевства, в 848 году место коронации Карла II Лысого. В 856 и 865 годах разорён норманнами. С конца IX века во владении Капетингов. 25.12.987 года в Орлеане состоялась коронация Гуго Капета, в 1108 - Людовика VI Толстого (1108-1137 годы).
При Капетингах Орлеан входил в королевский домен, являлся важным торговым центром. По королевским хартиям (1180, 1183) Филиппа II Августа получил городские и судебные привилегии. С 1344 года главный город герцогства Орлеанского, которое даровалось в апанаж младшим сыновьям королей из династии Валуа и Бурбонов (смотри Орлеаны). Во время Столетней войны 1337-1453 годов в течение 7 месяцев осаждался англичанами (осада снята 8.5.1429 года Жанной д’Арк и графом Дюнуа Жаном). В 1560-1561 годах в Орлеане созваны Генеральные штаты. Во время Религиозных (гугенотских) войн 1562-1598 годов оплот гугенотов. События Варфоломеевской ночи 1572 года в Париже вызвали массовую резню протестантов в Орлеане (26-27 августа; погибли около 700 гугенотов). В XVII веке развивался как центр сукноделия, переработки тростникового сахара-сырца, ввозившегося из французских колоний. Выгодное географическое расположение, строительство в 1642 году канала, соединившего реки Луара и Сена, способствовали усилению роли Орлеана как торгового центра. Во время Французской революции XVIII века включён в состав деп-та Луаре. В 1753-1812 годах Орлеан - центр производства фаянса и фарфора. В 1843 году связан железной дорогой с Парижем, в 1846 году - с Туром. Во время франко-прусской войны 1870-1871 годов Орлеан дважды занимали прусские войска. В период 1-й мировой войны в городе получили развитие отрасли, ориентированные на производство оружия и снаряжения для армии. В июне 1940 года в результате бомбардировок германской авиации была разрушена значительная часть исторического центра Орлеана. 16.6.1940 года захвачен германскими войсками, в последующий период пострадал от налётов американской и британской авиации. В августе 1944 года освобождён союзниками.
Расположенная на правом берегу Луары старая часть города сохраняет классицистическую планировку середины XVIII века. В её центре - площадь Мартруа с конным памятником Жанне д’Арк (1855, скульптор Д. Фуайатье, реставрирован в 1950-е годы П. Бельмондо) и Королевская улица, обрамлённая аркадами (1754-1756 годы, архитектор Ж. Юпо; значительно пострадала от бомбардировок в 1940 году, восстановлена в 1950-е годы). Между улицой Бургонь и берегом Луары - старые кварталы с позднеготическими, ренессансными, барочными и классицистическими постройками. Главная доминанта Старого города - собор Сент-Круа (Святого Креста), 5-нефная базилика, построенная в 1288-1530 годах по образцу собора Нотр-Дам в Париже (остатки церкви IV-V веков и романской крипты XI-XII веков; готическая часть в основном разрушена протестантами в 1568 году, реконструирована в XVII веке; западный фасад с 2 башнями XVIII века, архитекторы Г. Эно, Л.Ф. Труар, Ж. Легран, П.А. Пари; главный шпиль высотой 114 м - 1858-1859 годы, арх. Э. Босвильвальд Старший; в сокровищнице собора - эмали XI-XII веков). Старую часть города полукружием обрамляют широкие бульвары, разбитые на месте городских укреплений XV-XVI веков (снесены в XVIII веке; в 1986 году при археологических раскопках обнаружены ворота Баннье конца XV века). Берега Луары соединены 5 мостами [в том числе Георга V (1751-1763 годы, архитекторы Юпо, Р. Суайе), Вьерзон (железнодорожный, 1947), Европы (1998-2000 годы, архитектор С. Калатрава)].
Среди сохранившихся архитектурных памятников: церкви Сент-Эньян (Святого Эньяна Орлеанского; крипта 980-1029 годов, верхняя церковь в стиле пламенеющей готики - XIV-XV веков), Сен-Донатьян (Святого Донатиана; XI век, восстановлена в конце XVI-XVII веках), Сент-Эверт (Святого Эверта Орлеанского; 1170 - XIII век), Сен-Пьер-ле-Пюэллье (XII-XIII века, обе перестроены в XV веке и XVII-XVIII веках; ныне концертный и выставочный зал), ренессансные Нотр-Дам-де-Рекувранс (1513-1519 годы, витражи XVI века), Сен- Пьер-дю-Мартруа (XVI век, обе перестроены в XVII-XIX веках); крипта церкви Сент-Ави (Святого Авита Орлеанского; XI-XII века), остатки церкви Сен-Поль (Апостола Павла; разрушена во время 2-й мировой войны) - капелла Нотр-Дам-де-Миракль (конец XVI века) и отдельно стоящая колокольня (1620-1627 годы; ныне Музей башни церкви Апостоал Павла, скульптура XIII века, гравюры). Среди построек XIV-XVI веков: Белая башня (XIV-XV века), жилой дом Ж. Буше, казначея герцога Орлеанского (XV век, реконструирован после разрушения в 1940 году; в 1429 году здесь жила Жанна д’Арк), готико-ренессансная Старая ратуша (отель Крено; 1503–13, реставрирован и перестроен в 19 в.; башня во дворе 1448), ренессансные дома короля Людовика XI с декорацией глазурованным кирпичом (конец XV века), «Ракушка», Ж. д’Алибера (оба XVI век), дворцы короля Франциска I (1-я половина XVI века) и Э. Атта (1524-1528 годы; ныне Центр Ш. Пеги), отели Г. Тутена (1536-1540 годы), Э. де Сансерра (1543-1545 годы, архитектор П. Бьяр), Ж. Гроло (около 1550-1555 годов, архитектор Жак I Андруэ Дюсерсо, кирпичный фасад; в 1780-1982 годах - Ратуша), Дюсерсо (XVI век), Помре (начало XVII века); галереи бывшего кладбища Кампо- Санто (XV-XVI века). Другие памятники архитектуры: быв. монастыри минимов (начало XVII века; ныне архивы) и бенедиктинцев Нотр-Дам-де-Бон-Нувель (1670; ныне префектура департамента), дворец епископа (XVII век; ныне одно из зданий университета), семинария (1705-1720 годы, ныне лицей Жанны д’Арк), отели братьев Тасен (1791-1792 годы, архитектор П.А. Пари) и Мот-Санген (1788-1792 годы), здания Торговой палаты (1803) и суда (1821-1824 годы), ротондальная протестантская церковь (1830-е годы), госпиталь (1841-1844 годы, все - архитектор Ф.Н. Паго), неоготическая церковь Сен-Патерн (Святого Патерна; 1876-1894 годов), дома в стиле модерн (начало XX века, архитекторы Л. Дютуа, Ф. Фарсинад). В последней четверти XX - начале XXI веков построены: неоклассицистический ансамбль Музея изобразительных искусств, Новой ратуши и Совета департамента (1976-1988 годы, архитектор К. Ланглуа), железнодорожный вокзал (2008). В 7 км к югу от центра города, рядом с замком Ла- Сурс («Источник»; XVII век, с 1960 года - научный университетский колледж) и Ботаническим садом (заложен в начале XVIII века, площадь 35 га), в 1962-1982 годах построен район Орлеан-ла-Сурс (архитектор Л. Арретш) с комплексом университета (с 1963 года, архитекторы Арретш, О.К. Какуб; Научная библиотека, 2006-2009 годы, архитекторы Ф. Липски, П. Ролле). Памятники: Жанне д’Арк (1804, скульптор Э.Ф.Э. Гуа), Ж. Кальвину (2009, скульптор Д. Леклерк). Центр Орлеана в составе других городов и памятников долины Луары (регион между Сюлли-сюр-Луар и Шалон-сюр-Луар) включён в список Всемирного наследия.
Среди научных учреждений: Центр исследований физики высоких температур (1969), Центр исследования иррадиации (1986), Лаборатория физики и химии окружающей среды (1982), Институт горения, аэротермических исследований, реакционной способности и окружающей среды (2007) (все - при Национальном центре научных исследований, Париж). Бюро исследований в области геологии и горного дела (1959), Международный центр обмена информацией в области геологических наук (1981). Университет Орлеана (основан в 1306 году, один из старейших во Франции; в 1793 году упразднён, воссоздан в 1966 году). Консерватория музыки, танца и театра (основана в 1920 году как Национальная школа музыки, современное название с 2006 года). Музейное общество, объединяющее 33 национальных музея Франции. Медиатека (1714). Музеи: изобразительных искусств (основан в 1797 году; реорганизован в 1823 году; коллекция западноевропейской живописи и скульптуры с XV века), естественной истории (1823), истории и археологии Орлеана (1862, в отеле Кабю, построенном в 1547 году архитектором Дюсерсо; античная и средневековая скульптура, декоративно-прикладное искусство). Центр Жанны д’Арк (1974; научный институт с историческим архивом) и Дом-музей Жанны д’Арк. АТАО («Association Th ́e ̂atre Aujourd’hui Orleans», 1970), драматический центр CADO (1988), Национальный драматический центр (1992), Национальный хореографический центр (1995). Симфонический оркестр (1920). Международный конкурс пианистов (с 1994 года, один раз в 2 года). Фестиваль Луары (проводится один раз в 2 года в память о судоходном прошлом реки).
Баскетбольный клуб «Орлеан Луаре Баске» - обладатель кубка Франции (2010); принимает соперников на арене «Зенит» (около 7 тысяч мест). Среди других видов спорта наиболее популярны карате, дзюдо и фехтование.
Городская агломерация Орлеана - важный экономический центр. Основа хозяйства - сфера услуг (занято около 88% работающих), главным образом оптовая и розничная торговля, транспорт и логистика, НИОКР и образование, информационно-телекоммуникационные услуги. Орлеан входит в пятёрку крупнейших французских транспортно-логистических центров (общая площадь складских терминалов в пределах деп-та Луаре превышает 2 миллиона м2; крупные комплексы французских и иностранных логистических фирм). Многочисленные компании, действующие в секторе информационно-коммуникационных технологий (в том числе ИТ-консалтинг и инжиниринг, разработка программных продуктов для коммунального энергоснабжения и энергосбережения, пенсионного обеспечения, страхования, полиграфии и другого). Центр туризма, главным образом познавательного (связан в основном с именем Жанны д’Арк; в окрестностях города так называемый Орлеанский лес). В пределах деп-та Луаре сформировались 3 научно- производственных кластера национального значения - фармацевтический, косметологический и полиграфический. Район Орлеана - один из основных национальных центров производства лекарственных препаратов и средств личной гигиены; здесь расположены предприятия ведущих мировых компаний - германская «Merck KGaA», французских «Sanofi» и «Pierre Fabre», греческой «Famar» и других. Из-за высокой концентрации исследовательских лабораторий и предприятий по выпуску, упаковке и распределению парфюмерно-косметической продукции (всего около 470 компаний, около 45 тысяч занятых) район неофициально называют «Cosmetic Valley»; здесь представлены крупные производства (большей частью ориентированные на экспорт) известных фирм, в том числе «Christian Dior» (в Сен-Жан-де-Бре), американская «Gemey-Maybelline» (в Орме), японская «Shiseido» (в Жьене и Орме), «Facospar», а также многочисленные мелкие и средние профильные компании, в том числе по упаковке косметических средств. Орлеан - один из важнейших французских центров издательского дела и полиграфии (книги, периодические издания, открытки и репродукции, упаковочные материалы для косметических и фармацевтических препаратов).
Городская агломерация Орлеана - важный центр производства композиционных материалов различного назначения: строительных и отделочных (изоляционные материалы, деревянные и пластиковые панели, древесно-стружечные плиты, декоративные материалы из керамики и мозаики и другие), специальных пластмасс для упаковки косметических и фармацевтических средств, инновационных материалов (пластмасс и каучука со специальными свойствами для автомобилестроения, особых видов стекла для авиакосмической промышленности). Среди других видов промышленной продукции - комплектующие для автомобилей и тракторов, электродвигателей, некоторые виды сельскохозяйственной техники и садовый инвентарь, электронагреватели, лифты и другое подъёмное оборудование. Крупный центр пищевкусовой промышленности (производство безалкогольных напитков и фруктовых соков, сахара, шоколада, уксуса и различных соусов, переработка мяса птицы, свинины и другого).
В 30 км к юго-западу от Орлеана - АЭС «Saint-Laurent-des-Eaux» (2 реактора мощностью по 900 МВт; планируется к закрытию).
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