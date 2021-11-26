МОНФОР СИМОН V ДЕ

МОНФОР СИМОН V ДЕ (Simon de Montfort) - английский по­ли­тический дея­тель, ли­дер ба­рон­ской оп­по­зи­ции ко­ро­лю Ген­ри­ху III .

Шестой граф Лестер, один из предводителей баронов в войне против Генриха III 1264-1267 годы. Младший из сыновей Симона де Монфора, одного из лидеров альбигойского Крестового похода.

Симон де Монфор (младший) происходил из французской знати, имевшей владения в Англии и бывшей подданными английского короля. Унаследовал английскую часть владений своего отца - графство Лестер.

В 1238 году обручается и женится, несмотря на сопутствующий скандал, на сестре короля Генриха III (1216-1272 годы) Элеоноре. На короткое время он становится крайне близким королю человек, крестным отцом его первенца, но вскоре попадает в опалу и в отъезжает во Францию .

В 1248 году король назначает его сенешалем Гаскони, последнего владения английской короны на континенте. Тем не менее, в 1258 году Монфор участвует в написании «Оксфордских провизий», ограничивавших власть короля. А, когда король в 1263 году получил поддержку от Папы Урбана IV (1261-1264 годы), он возглавил баронское войско и в 1264 году одержал победу над королем в битве при Льюисе, где пленил короля и принца Эдуарда, будущего Эдуарда I (1272-1307 годы).

После победы баронского войска, Монфора начали называть лордом-протектором Англии. Однако далеко не всем аристократом нравилось столь сильное усиление человека не королевской крови. Ища поддержки среди горожан и среднего рыцарства, Монфор собирает в 1265 году парламент, в который вошли, в том числе и, по два рыцаря от каждого графства и два человека от каждого города.

В 1265 году в битве при Ившеме Симон де Монфор был разбит и погиб, а его останки были разосланы по городам Англии в назидание.