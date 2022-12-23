МОНФОР, СИМОН ДЕ

Монфор, Симон де ( фр. Simon de Montfort) (1208 — 04.08.1265) — родился и долгое время жил во Франции. Родители: Симон VI де Монфор, пятый граф Лестер, и Алиса де Монморанси. После смерти старшего брата М. получил в наследство земли графства Лестер (1236) и соответствующий титул шестого графа Лестера. Перебравшись после получения наследства в Англию, прибыл ко двору короля Генриха III (1216—1272) и, став его приближенным лицом, женился на вдовой сестре короля Элеоноре. Посетил папу Римского для того, чтобы тот снял с Элеоноры клятву соблюдать безбрачие, данную ею после смерти первого супруга (Уильяма Маршалла, второго графа Пемброка). Стал крестным отцом первенца Генриха III — будущего короля Эдуарда I . Был известен своим антисемитизмом, в частности изгнал евреев из г. Лестер и из других мест. В 1230-х был наместником короля в Гаскони. М. — руководитель сопротивления английских баронов королю Генриху III; пытался ограничить власть короля в пользу крупных баронов, в конце 1240-х и в 1250-х открыто выражавших свое недовольство им ввиду ущемления прав феодалов и горожан. М. участвовал в составлении «Оксфордских провизий», призванных ограничить власть короля. Являлся руководителем Второй баронской войны (1264—1267). Со своими сторонниками одержал победу над королевскими войсками в битве при Льюисе (14 мая 1264). Будучи в то время фактическим правителем страны с титулом лорда-протектора, в 1265 созвал первый английский парламент, который положил начало практике сословного представительства в Англии. Гибель М. в битве при Ившеме (Вустершир) привела к реставрации правления Генриха III. Похоронен в аббатстве Ившем.

Лит. : Гутнова Е. В. Возникновение английского парламента: Из истории английского общества и государства XIII века. М., 1960; Бейтман С. Симон де Монфор: Жизнь и деяния / Пер. с англ. Е. А. Морена-Гоголева. СПб., 2004. М. В. Винокурова.