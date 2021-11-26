МЕСТА
Корпорация скотовладельцев в Испании в 13–19 вв.
Возникла в 1273 в Леоно-Кастильском королевстве на основе объединения нескольких местных скотовладельч. сообществ, получивших от короля Альфонсо Х Мудрого ряд привилегий. Был создан Поч. совет М. (словом «М.» первоначально называли общинное пастбище, затем местные скотовладельч. корпорации) для контроля над путями перегона скота, территориями его выпаса и водопоя в масштабах всего королевства (в ср.-век. Испании из-за постоянных воен. действий скотоводство обладало заметно более высокой рентабельностью по сравнению с земледелием). Решения совета имели статус законов.
М. делилась на 4 сообщества (ассамблеи, или куадрильи) – Леона, Сории, Сеговии и Куэнки – в соответствии с осн. маршрутами перегона скота, которые проходили с севера Пиренейского п-ова на юг. Куадрильи созывались дважды в год (осенью – на юге, весной – на севере полуострова). На собраниях урегулировались конфликты, устанавливались маршруты перегонов скота, размеры и процедуры сбора податей, выбирались должностные лица (на должности могли избираться владельцы не менее 150 голов скота) – алькальды, обладавшие судебными полномочиями, прокурадоры и ресепторы, занимавшиеся сбором податей, контадоры, ведавшие расходами средств и оставшимися без хозяев стадами. Королевская власть контролировала деятельность М. через верховного алькальда. С 1500 верховным алькальдом назначался самый старший представитель Королевского совета.
Богатство членов М. определялось размером стад, прежде всего овец, а также мулов и лошадей, потребность в которых зависела от интенсивности воен. действий. Значит. число членов М. являлись мелкими и ср. скотовладельцами, т. к. для вступления в корпорацию не требовалось владеть большим поголовьем скота. Процветанию М. в 13–16 вв. способствовали подъём сукноделия, в первую очередь во Фландрии, и возникновение постоянного спроса на кастильскую шерсть, отличавшуюся высоким качеством. Необходимость вывоза шерсти определила тесную связь между советом М. и Морской эрмандадой Кастилии (см. в ст. Эрмандады) – союзом нескольких портовых городов (Сан-Висенте-де-ла- Баркера, Гетария, Сан-Себастьян), возникшим в 1296.
В 18 в. начался упадок М., она лишилась ряда своих привилегий. В 1836 по королевскому указу совет М. был преобразован в ассоциацию, что фактически означало ликвидацию корпорации.
Автор статьи: Г. А. Попова.