МАТИЛЬДА

Матильда (ок. 07.02.1102, Саттон-Куртене, Англия — 10.09.1167, Руан, Нормандия) — дочь английского короля Генриха I и Матильды Шотландской, жена императора Священной Римской империи Генриха V , мать английского короля Генриха II . В 1109 обручена с римским королем Генрихом, 25 июля 1110 коронована в Майнце, 6/7 января 1114 вышла замуж за императора (коронован в 1111) в Вормсе, а затем повторно коронована в Майнце. Сопровождала мужа в итальянском походе 1116—1117, возможно, была коронована в Риме как императрица (носила этот титул до конца жизни). После смерти мужа (23 мая 1125) вернулась в Англию (1126). Детей в этом браке не было.После смерти сына Уильяма (1120) Генрих

После смерти сына Уильяма (1120) Генрих I назначил М. своей наследницей. В январе 1127 бароны, среди них граф Стефан Блуаский (будущий король Англии Стефан), принесли присягу в Вестминстере, что они признают М. наследницей английского и нормандского престолов. 8 сентября 1131 клятва повторно принесена в Нортхемптоне.Второй брак — с Жоффруа Плантагенетом, сыном графа Анжуйского (17 июня 1128). Отношения между супругами были напряженные. В браке родились три сына: Генрих (5 марта 1133, Ле-Ман); Жоффруа (1134, Руан), Уильям (22 июля 1136).У М. были сложные отношения с отцом. После смерти Генриха

Второй брак — с Жоффруа Плантагенетом, сыном графа Анжуйского (17 июня 1128). Отношения между супругами были напряженные. В браке родились три сына: Генрих (5 марта 1133, Ле-Ман); Жоффруа (1134, Руан), Уильям (22 июля 1136).У М. были сложные отношения с отцом. После смерти Генриха

У М. были сложные отношения с отцом. После смерти Генриха I (1 декабря 1135) престол в Англии захватил Стефан Блуаский (коронован 22 декабря 1135), Нормандия также признала его герцогом. Жоффруа вторгся в Нормандию в 1136, заняв замки, которые были приданым М.В 1138 М. оспорила права Стефана на престол при поддержке Роберта, графа Глостерского (сводный брат М.), в 1139 подала апелляцию в папскую курию. Ее дядя, шотландский король Давид

В 1138 М. оспорила права Стефана на престол при поддержке Роберта, графа Глостерского (сводный брат М.), в 1139 подала апелляцию в папскую курию. Ее дядя, шотландский король Давид I, вторгся в Англию с севера, несколько восстаний вспыхнуло в самой Англии. В сентябре 1139 М. и Роберт Глостерский высадились в Сассексе. М. получила поддержку своей мачехи Аделизы и ряда баронов отца. Началась гражданская война. После поражения Стефана в битве при Линкольне (2 февраля 1141) М. была признана «Леди Англии и Нормандии» (7 апреля 1141). Но война продолжилась, ни одна сторона не могла одержать решительной победы. К 1144 Жоффруа установил контроль над Нормандией. М. контролировала часть территории Англии, преимущественно на Западе, чеканила монету. С 1142 стремилась закрепить английский престол за своим сыном Генрихом, а не короноваться самой.М. вернулась в Нормандию в 1148. До конца жизни жила в монастыре Нотр-Дам-ле-Пре или королевской резиденции в Кевили, около Руана. Помогала сыну в управлении Нормандией.Похоронена в аббатстве Бек, останки позднее перезахоронены в Руанском соборе (1846).

М. вернулась в Нормандию в 1148. До конца жизни жила в монастыре Нотр-Дам-ле-Пре или королевской резиденции в Кевили, около Руана. Помогала сыну в управлении Нормандией.Похоронена в аббатстве Бек, останки позднее перезахоронены в Руанском соборе (1846).

Похоронена в аббатстве Бек, останки позднее перезахоронены в Руанском соборе (1846).

Лит. : Chibnall M. The Empress Matilda. Oxford, 1991; Bradbury J. Stephen and Matilda: The Civil Wars of 1139—1154. Stround, 1996; Beem C. The Lioness Roared: The Problems of Female Rule in English History. New York, 2006; Hanley C. Matilda: Empress, Queen, Warrior. New Haven–London, 2019. А. А. Анисимова.