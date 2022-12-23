МАРСEЛЬ ЭТЬЕН

Марсeль ( фр. Marcel), Этьен (между 1302 и 1310, Париж — 31.07.1358, там же) — купеческий прево Парижа, один из лидеров Парижского восстания 1356—1358. Выходец из богатой и известной парижской фамилии торговцев сукном, поставщиков королевского двора и кредиторов королей; его мать происходила из семьи придворных служащих. Первым браком был женат на Жанне Даммартен, дочери богатого парижского эшевена; вторым браком — на Маргарите, дочери банкира Пьера дез’Эссара. Хотя М. принадлежал к элите горожан, он стал лидером широких народных масс и движения за реформы. В 1354—1355 был избран на должность купеческого прево Парижа (главы городского муниципалитета) и стал депутатом от третьего сословия на собрании Генеральных штатов в декабре 1355. Там прозвучали резкие суждения по поводу монетной политики короны Франции; был принят ордонанс о запрете «порчи» монеты и о контроле выборных от Штатов за сбором налога. После поражения французской армии от англичан и пленения короля Иоанна II Доброго в битве при Пуатье 19 сентября 1356 страна оказалась в катастрофическом положении. Наследник престола, дофин Карл (будущий король Карл V Мудрый ), созвал в Париже депутатов трех сословий с целью вотирования налогов на освобождение короля из плена и на содержание армии. На нем доминировали депутаты от третьего сословия, недовольные политикой короля и злоупотреблениями во власти, от их имени выступал М. Он имел и личные обиды на ряд сановников, пострадав от их финансовых махинаций. К нему примкнула часть депутатов от духовенства и дворян. Они потребовали в ответ на вотируемый налог произвести чистку государственного аппарата, регулярно созывать Штаты, не вводить налоги и не «портить» монету без согласия депутатов, установить контроль общества за расходованием налоговых средств. Все эти требования были сформулированы в Великом мартовском ордонансе, принятом на очередном заседании Штатов в 1357. Одним из его разработчиков был М. Фактически в стране вводилась контролируемая представителями сословий монархия, с чем никак не мог согласиться находившийся в плену король, который дезавуировал все принятые указы. Пытаясь силой навязать свою волю, М. собрал 22 февраля 1358 большую вооруженную толпу парижан, во­рвался в королевский дворец в Сите и убил на глазах дофина его ближайших советников. Наследник престола оказался в плену у реформаторов, принужденный надеть сине-красную шапку (цветов герба Парижа). Однако дофин сумел тайно покинуть Париж и начал собирать войска против восставшей столицы. Париж был взят в осаду. М. обратился за поддержкой к городам Фландрии, а также вступил в контакт с главами восстания городов и крестьян в округе Иль-де-Франса (см. Жакерия ). В отчаянии призвав в Париж наемников и вступив в сговор с Карлом II Наваррским , М. был убит ближайшими сподвижниками 31 июля 1358, когда пытался открыть ворота города войскам наваррцев и англичан. В годы Французской революции XVIII в. М. стал знаковой фигурой; либеральная историография XIX в. превратила его в революционера, борца за интересы буржуазии и свободу нации. Памятник М. был установлен 14 июля 1888 перед зданием парижской мэрии. Его именем названа станция метро в Париже.

Лит. : Avout J. d’ . 31 juillet 1358: le meurtre d’Etienne Marcel. Paris, 1960; Cazelles R. Etienne Marcel: champion de l’unite francaise. Paris, 1984. С. К. Цатурова.