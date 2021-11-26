МАРАНЫ

МАРАНЫ - кре­щё­ные ев­реи в ко­ро­лев­ст­вах Пи­ре­ней­ско­го полуострова в конце XIV-XV веках.

Мараны на­зы­ва­ют так­же их по­том­ков в Ис­па­нии, Пор­ту­га­лии и стра­нах се­фард­ской ди­ас­по­ры (смотри в статье Се­фар­ды).

Для обо­зна­че­ния маранов ис­поль­зу­ют­ся и бо­лее ней­траль­ные испанские тер­ми­ны «кон­вер­со» (converso - об­ра­щён­ный), «кри­стиа­но ну­эво» (cristiano nuevo - но­вый хри­стиа­нин); ив­рит­ские тер­ми­ны «ану­сим» (при­ну­ж­дён­ные), «ме­шу­ма­дим» (от­ступ­ни­ки).

Воз­ник­но­ве­ние маранов как отдельной эт­но­кон­фес­сио­наль­ной груп­пы свя­за­но с еврейскими по­гро­ма­ми в Кас­ти­лии и Ара­го­не в 1391-1392 и 1412 годы. На про­тя­же­нии XV века часть маранов (крип­тои­у­деи) про­дол­жа­ла втай­не со­блю­дать иу­да­изм, не­ко­то­рые иу­дей­ские за­ко­ны и об­ря­ды, другая часть не про­ти­ви­лась ас­си­ми­ля­ции (чис­лен­ное со­от­но­ше­ние этих двух групп яв­ля­ет­ся пред­ме­том на­учных дис­кус­сий; со­глас­но тра­диционной еврейской ис­то­рио­гра­фии, аб­со­лют­ное боль­шин­ст­во маранов со­став­ля­ли крип­тои­у­деи).

В середине XV века на­ча­лась се­ку­ляр­ная дис­кри­ми­на­ция маранов по эт­ническому при­зна­ку. Бы­ли при­ня­ты ог­ра­ни­чительные за­ко­ны (смотри в статье «Чис­то­ты кро­ви» ста­ту­ты), за­пре­щав­шие ли­цам, ко­то­рые не мог­ли пред­ста­вить «до­ка­за­тель­ст­ва чис­то­ты», за­ни­мать об­щественные долж­но­сти (в су­дах, му­ни­ци­па­ли­те­тах и прочее), всту­пать в ря­ды ду­хо­вен­ст­ва и мо­на­ше­ст­ва, учить­ся в уни­вер­си­те­тах. Не­смот­ря на эти ог­ра­ни­че­ния, к началу XVI века боль­шин­ст­во ари­сто­кра­тических ро­дов Ис­па­нии не от­ли­ча­лись «чис­то­той кро­ви».

С вве­де­ни­ем в 1480 году в Ис­па­нии ин­кви­зи­ции на­ча­лось пре­сле­до­ва­ние маранов по по­доз­ре­нию в крип­тои­у­дей­ст­ве. Мараны со­став­ля­ли аб­со­лют­ное боль­шин­ст­во жертв испанской ин­кви­зи­ции вплоть до XVII века. Ин­кви­зи­ци­он­ный кон­троль и про­во­ци­руе­мое три­бу­на­ла­ми до­но­си­тель­ст­во при­во­ди­ли к со­кра­ще­нию и ис­ка­же­нию со­блю­дае­мых маранами иу­дей­ских об­ря­дов. Из­гна­ние ев­ре­ев из Ис­па­нии в 1492 году так­же ста­ло при­чи­ной обед­не­ния крип­тои­у­дей­ских прак­тик (в ча­ст­но­сти, от­ка­за от об­ре­за­ния и ко­шер­но­го мя­са) и со­от­вет­ст­вен­но умень­ше­ния чис­ла крип­тои­у­дей­ских об­щин (до XVIII-XIX веков та­кие об­щи­ны со­хра­ня­лись лишь в отдельных про­вин­ци­ях, например на острове Маль­ор­ка).

В Пор­ту­га­лии мно­го­численная груп­па маранов воз­ник­ла в 1497 году, ко­гда бы­ли на­силь­ст­вен­но кре­ще­ны все ев­реи ко­ро­лев­ст­ва, вклю­чая тех, кто за пять лет до это­го эмиг­ри­ро­вал в Пор­ту­га­лию из Ис­па­нии. Пор­тугальские мараны в боль­шей сте­пе­ни, чем ис­пан­ские, со­хра­ня­ли при­вер­жен­ность иу­да­из­му, сре­ди них прак­ти­че­ски не бы­ло доб­ро­воль­ных вы­кре­стов. Не­ко­то­рые ма­ран­ские об­щи­ны су­ще­ст­ву­ют в Пор­ту­га­лии и по сей день (в Ко­виль­я­не, Бра­ган­се).

С на­ча­лом на­сильственных кре­ще­ний часть пор­тугальских маранов не­ле­галь­но эмиг­ри­ро­ва­ла с Пи­ре­ней­ско­го полуострова; в 1603 году пор­тугальские мараны за вы­куп до­би­лись пра­ва на за­кон­ную эмиг­ра­цию. В ре­зуль­та­те об­щи­ны пор­тугальских маранов (по­все­ме­ст­но име­нуе­мых пор­ту­ге­за­ми; пор­тугальский portuguesos - пор­ту­галь­цы) воз­ник­ли в Ам­стер­да­ме и ни­дерландских ко­ло­ни­ях в Но­вом Све­те, Лон­до­не, Гам­бур­ге, Бор­до и Бай­он­не, не­ко­то­рых итальянских вла­де­ни­ях (Ан­ко­не, Тос­ка­не, Фер­ра­ре, Фло­рен­ции), а так­же в Ос­ман­ской им­пе­рии. Со вре­ме­нем пор­ту­гез­ские об­щи­ны реи­у­даи­зи­ро­ва­лись и пе­ре­ста­ва­ли счи­тать­ся хри­стиа­на­ми, со­хра­няя при этом па­мять о сво­ём пи­ре­ней­ском про­шлом, при­вер­жен­ность ибе­рий­ско­му язы­ко­во­му и куль­тур­но­му на­сле­дию.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)