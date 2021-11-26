МАРАНЫ
МАРАНЫ - крещёные евреи в королевствах Пиренейского полуострова в конце XIV-XV веках.
Мараны называют также их потомков в Испании, Португалии и странах сефардской диаспоры (смотри в статье Сефарды).
Для обозначения маранов используются и более нейтральные испанские термины «конверсо» (converso - обращённый), «кристиано нуэво» (cristiano nuevo - новый христианин); ивритские термины «анусим» (принуждённые), «мешумадим» (отступники).
Возникновение маранов как отдельной этноконфессиональной группы связано с еврейскими погромами в Кастилии и Арагоне в 1391-1392 и 1412 годы. На протяжении XV века часть маранов (криптоиудеи) продолжала втайне соблюдать иудаизм, некоторые иудейские законы и обряды, другая часть не противилась ассимиляции (численное соотношение этих двух групп является предметом научных дискуссий; согласно традиционной еврейской историографии, абсолютное большинство маранов составляли криптоиудеи).
В середине XV века началась секулярная дискриминация маранов по этническому признаку. Были приняты ограничительные законы (смотри в статье «Чистоты крови» статуты), запрещавшие лицам, которые не могли представить «доказательства чистоты», занимать общественные должности (в судах, муниципалитетах и прочее), вступать в ряды духовенства и монашества, учиться в университетах. Несмотря на эти ограничения, к началу XVI века большинство аристократических родов Испании не отличались «чистотой крови».
С введением в 1480 году в Испании инквизиции началось преследование маранов по подозрению в криптоиудействе. Мараны составляли абсолютное большинство жертв испанской инквизиции вплоть до XVII века. Инквизиционный контроль и провоцируемое трибуналами доносительство приводили к сокращению и искажению соблюдаемых маранами иудейских обрядов. Изгнание евреев из Испании в 1492 году также стало причиной обеднения криптоиудейских практик (в частности, отказа от обрезания и кошерного мяса) и соответственно уменьшения числа криптоиудейских общин (до XVIII-XIX веков такие общины сохранялись лишь в отдельных провинциях, например на острове Мальорка).
В Португалии многочисленная группа маранов возникла в 1497 году, когда были насильственно крещены все евреи королевства, включая тех, кто за пять лет до этого эмигрировал в Португалию из Испании. Португальские мараны в большей степени, чем испанские, сохраняли приверженность иудаизму, среди них практически не было добровольных выкрестов. Некоторые маранские общины существуют в Португалии и по сей день (в Ковильяне, Брагансе).
С началом насильственных крещений часть португальских маранов нелегально эмигрировала с Пиренейского полуострова; в 1603 году португальские мараны за выкуп добились права на законную эмиграцию. В результате общины португальских маранов (повсеместно именуемых португезами; португальский portuguesos - португальцы) возникли в Амстердаме и нидерландских колониях в Новом Свете, Лондоне, Гамбурге, Бордо и Байонне, некоторых итальянских владениях (Анконе, Тоскане, Ферраре, Флоренции), а также в Османской империи. Со временем португезские общины реиудаизировались и переставали считаться христианами, сохраняя при этом память о своём пиренейском прошлом, приверженность иберийскому языковому и культурному наследию.