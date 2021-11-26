МАНОР

Манор ( англ. manor, от лат. maneo — «остаюсь», «проживаю») — по традиционному определению, феодальное поместье в средневековой Англии. Более полное определение, основанное на источниках XIV—XVII вв.: хозяйственная и политико-правовая организация, присущая английской деревне в Средневековье и раннее Новое время, характеризующаяся внутренним самоуправлением, осуществляемым лордом, его администрацией и представителями крестьянского мира (через посредство курии) с целью реализации в виде ренты владельческих прав лорда на землю и держательских прав крестьян на их наделы и орудия труда.М. начал формироваться еще до Нормандского завоевания Англии, в конце англосаксонского периода, в ходе постепенной феодализации страны: «снизу», путем коммендации, и «сверху», за счет пожалования королями их юрисдикционных и иных прав в дар или в виде

М. начал формироваться еще до Нормандского завоевания Англии, в конце англосаксонского периода, в ходе постепенной феодализации страны: «снизу», путем коммендации, и «сверху», за счет пожалования королями их юрисдикционных и иных прав в дар или в виде бенефиция . Расцвет феодального М. относится к нормандскому периоду (XI—XIII вв.). Согласно П. Г. Вино­градову , для создания М. были необходимы крестьянская деревня и господская экономия (домен). В период господства отработочной формы феодальной ренты отношения в М. были основаны на обработке домена трудом зависимого крестьянства. Другая характерная черта М. — господство в нем крестьянской несвободы (вилланства).Сформулированную Виноградовым теорию М. подверг критике Ф.

Сформулированную Виноградовым теорию М. подверг критике Ф. Мейтленд , считавший М. неоднородным и изменчивым по структуре. По данным источников, М. не имел «твердых» признаков: в нем могло не быть господского двора, домена, общинных земель, вилланов, копигольда или свободных держаний; М. мог полностью состоять из фригольда или сдаваться в аренду. С территориальной и организационной точек зрения М. чаще всего не совпадал с деревней: он мог состоять из десятков или сотен деревень, в то же время одна деревня могла включать части различных М. Объяснением этих особенностей М. занимались Е. А. Косминский и М. А. Барг , которые выводили разнообразие манориальных структур XI—XIII вв. из эволюции феодальной ренты, рассматривая М. как организационную форму для ее присвоения лендлордами. Изменение структуры М. и отношений в нем связаны с переходом к денежной форме феодальной ренты, образованием и развитием копигольда (конец XIII — XV в.): в результате в М. происходило постепенное расширение держательского клина за счет домениальной земли.Для М. периода аграрного переворота (

Для М. периода аграрного переворота (XVI—XVIII вв.) характерно сочетание старых, феодальных, черт (превалирование внутри М. копигольда (в среднем до 80 %); сохранение натуральных рент и гериотов (посмертных платежей), «позднего вилланства»; недопущение копигольдеров в суды общего права, т. е. отсутствие гражданского равенства с фригольдерами и другими гражданами королевства) с новыми, капиталистическими чертами (превалирование денежной формы феодальной ренты; локализация в пределах М. рассеянной мануфактуры; перераспределение земель М. в пользу нового дворянства; огораживания; отчетливая социально-экономическая дифференциация крестьянства; резкое повышение вступительных платежей (файнов) за допуск к держанию; формирование капиталистической аренды и др.). В XVIII в., в связи с парламентскими огораживаниями, М. эволюционирует в капиталистическое поместье нового типа (great estate). На смену двухчленному делению манориального социума (лендлорд — держатель на феодальном праве) приходит трехчленное: (лендлорд как капиталистический собственник земли — арендатор — наемный рабочий) (по В. М. Лавровскому).Внутренняя жизнь М. регулировалась манориальным обычаем, который определял поземельные отношения, наследование земли, поместную юрисдикцию, имущественные права женщин (особенно вдов), соблюдение поведенческих норм (А. Н.

Внутренняя жизнь М. регулировалась манориальным обычаем, который определял поземельные отношения, наследование земли, поместную юрисдикцию, имущественные права женщин (особенно вдов), соблюдение поведенческих норм (А. Н. Савин, Д. М. Петрушевский , М. В. Винокурова). Важнейший атрибут М. — манориальная курия — хозяйственный, судебный и административный центр М. Основные источники по истории М. — поместные описи (manorial surveys) и протоколы манориальных курий (manorial court rolls).

Лит. : Vinogradov P. Villainage in England. Oxford, 1892; Maitland F. Domesday Book and Beyond. Cambridge, 1897; Савин А. Н. Английская деревня в эпоху Тюдоров. М., 1903; Виноградов П. Г. Средневековое поместье в Англии. СПб., 1911; Петрушевский Д. М. Восстание Уота Тайлера. Очерки из истории разложения феодального строя в Англии. М.–Л., 1927 (3-е изд.); Лавровский В. М. Парламентские огораживания общинных земель в Англии конца XVIII — начала XIX в. М., 1940; Косминский Е. А. Исследования по аграрной истории Англии XIII в. М.–Л., 1947; Барг М. А. Исследования по истории английского феодализма в XI—XIII вв. М., 1962; Винокурова М. В. Мир английского манора (по земельным описям Ланкашира и Уилтшира XVI — начала XVII в.) М., 2004. М. В. Винокурова.