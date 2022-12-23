ЛЮДОВИК X СВАРЛИВЫЙ [СПОРЩИК] Людовик X Сварливый [Спорщик] (фр. Louis X le Hutin) (04.10.1289, Париж — 05.06.1316, Венсен) — король Франции из династии Капетингов (с 1314).

Людовик X Сварливый [Спорщик] ( фр . Louis X le Hutin) (04.10.1289, Париж — 05.06.1316, Венсен) — король Франции из династии Капетингов (с 1314). Старший сын Филиппа IV Красивого и Жанны Наваррской. После смерти матери стал королем Наварры (1304), но фактически там до конца жизни (1314) правил его отец. В 1305 женился на Маргарите Бургундской, оказавшейся в 1314 одной из участниц семейного скандала с королевскими невестками: по обвинению в супружеской измене она была заключена в тюрьму (Шато-Гайяр). Л. X развелся с ней, она умерла в 1315 (возможно убита по его распоряжению). От этого брака родилась дочь Жанна. Л. X вторично женился (28 ноября 1314) на Клеменции Венгерской. Взошел на престол в обстоятельствах экономического и политического кризиса. На севере страны свирепствовал голод (1315—1317), существенно выросла смертность, подскочили цены на продукты. Л. X приходилось улаживать тяжелые последствия конфликта с Фландрией . Это усилило недовольство налоговым гнетом и наступлением короны на права и привилегии дворян и городов. Так возникло широкое движение Провинциальных лиг (1314—1317), объединившее знать и горожан областей Шампани, Пикардии, Бургундии и др. Л. X был вынужден издавать хартии, подтверждавшие старинные привилегии каждой провинции. Еще одной попыткой ослабить королевскую власть было недовольство аристократии возвышением чиновников и легистов, направленное в особенности против ближайших советников Филиппа IV Красивого. Это вынудило Л. X учинить расправу над главным из них, Ангерраном де Мариньи (1315). Л. X пришлось разбираться с последствиями конфликта с Фландрией . Пробыл у власти всего 18 месяцев; в момент смерти его вторая жена была беременна сыном Иоанном I (прожил 5 дней).

Лит. : Brown E. A. R. Kings like Semi-Gods: the Case of Louis X of France // Majestas. Vol. 1 (1993). P. 5—37. С. К. Цатурова.