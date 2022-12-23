ЛЮДОВИК VII МОЛОДОЙ Людовик VII Молодой (Благочестивый) (фр. Louis VII le Jeune, le Pieux) (1120, Париж — 18.09.1180) — король Франции (с 1137) из династии Капетингов.

Людовик VII Молодой (Благочестивый) ( фр . Louis VII le Jeune, le Pieux) (1120, Париж — 18.09.1180) — король Франции (с 1137) из династии Капетингов . Второй сын Людовика VI Толстого и Аделаиды Савойской. Предназначался к церковной карь­ере, но из-за смерти в результате несчастного случая старшего брата был коронован еще при жизни отца (1131). В силу воспитания отличался набожностью и меньшей склонностью к воинским доблестям. Самостоятельно правил уже с 1135 при больном отце. Женился на Алиеноре Аквитанской (1137), взяв титул герцога Аквитанского и получив в приданое почти весь юго-запад страны (Гиень, Гасконь, Пуату, Марш, Лимузен, Ангулем, Перигор и Сентонж). Сохранил при власти советников отца, прежде всего аббата Сен-Дени Сугерия . Не меньшее влияние на Л. VII оказывал и св. Бернард Клервоский. Л. VII начал приближать к себе людей не по принципу знатности, а исходя из личного доверия. В политике придерживался линии отца: покровительствовал коммунальному движению в городах; выдавал привилегии сельским коммунам; поощрял освобождение от личной зависимости сервов; способствовал распашке земель; контролировал сеньоров в королевском домене. Л. VII заложил основы законодательной прерогативы короны, подкрепив провозглашенный церковью «Божий мир» с помощью объявления «королевского мира». Под влиянием своего окружения Л. VII вступил в конфликт с папой Римским Иннокентием II. В итоге из-за споров вокруг выборов нового архиепископа Буржа и военного столкновения Л. VII с графом Тибо IV Шампанским на Французское королевство папой Римским был наложен интердикт. Ища примирения, Л. VII отправился во Второй крестовый поход в Святую Землю (1147), подняв орифламму. Он стал первым французским королем-крестоносцем, что повысило престиж династии. В качестве одного из регентов Франции Л. VII назначил аббата Сугерия, который, по сути, руководил страной. Успешное регентство Сугерия положило начало выработке абстрактного понятия короны, отличной от физической персоны короля, чье длительное отсутствие не отражалось на управлении страной. Крестовый поход не увенчался успехом, и Л. VII вернулся во Францию в 1149. Далеко идущие последствия для судьбы королевства имел конфликт Л. VII с женой: в 1152 на соборе в Божанси их брак был аннулирован под предлогом близкого родства супругов. Вскоре Алиенора Аквитанская вышла замуж за Генриха II Плантагенета , графа Анжуйского и герцога Нормандского, который в 1154 стал королем Англии . В результате английские короли получили обширные владения во Французском королевстве и сделались главными соперниками королей Франции на континенте. Вторым браком Л. VII женился на Констанции Кастильской, бывшей недолго королевой Франции (1154—1160); после ее смерти Л. VII женился на Адели Шампанской, от этого брака родился наследник престола Филипп II Август .

Ист. : Gesta Ludovici VII regis, filii Ludovici Grossi // Recueil des Historiens des Gaules et de la France. Paris, 1877. Т. XII.

Лит. : Luchaire A. Histoire des institutions monarchiques de la France sous les premiers Capetiens. Etudes sur les actes de Louis VII. Paris, 1885; Pacaut M. Louis VII et son royaume. Paris, 1964; Sassier Y. Louis VII. Paris, 1991; Gobry I. Louis VII, pere de Philippe Auguste. Paris, 2002. С. К. Цатурова.