ЛЮДОВИК IX СВЯТОЙ Людовик IX Святой (фр. Louis IX, Saint Louis) (25.04.1214, Пуасси — 25.08.1270, Тунис) — король Франции из династии Капетингов (с 1226).

Людовик IX Святой ( фр . Louis IX, Saint Louis) (25.04.1214, Пуасси — 25.08.1270, Тунис) — король Франции из династии Капетингов (с 1226). Сын Людовика VIII и Бланки Кастильской . Женат на Маргарите Прованской, дочери графа Раймунда Беренгария V. Л. IX— центральная фигура XIII столетия, самый прославленный из французских монархов и единственный из них, причисленный к лику святых. Вошел в историю как король-крестоносец, идеальный правитель, миротворец и общеевропейский арбитр.

Л. IX взошел на престол в возрасте 11 лет, на первых порах (до 1234) правила его мать Бланка Кастильская в статусе регентши. Это вызвало недовольство знати, пытавшейся в 1227 захватить короля, но благодаря поддержке вооруженных отрядов парижан замысел проварился (впоследствии регентство матери было возобновлено во время отсутствия Л. IX в 1248—1252). Получил строгое религиозное воспитание; был образован в сфере богословия и права; обладал красноречием; любил теологические споры; тяготел к нищенствующим орденам ( доминиканцам и францисканцам ). С первых шагов Л. IX проявил себя как безупречный воин и миротворец: он завершил альбигойские войны (Парижский договор 1229), добившись присоединения к домену графства Тулузского. Новая оппозиция знати юга страны, поддержанная королем Англии Генрихом III , была разгромлена (1242), что создало основу для урегулирования англо-французского противостояния. По Парижскому договору (1258) Л. IX отдал Англии Лимузен, Перигор, часть Сентонжа, Керси, Аженуа в обмен на отказ Генриха от Нормандии, Турени, Мэна, Анжу, Пуату и принесения вассальной клятвы королю Франции за Гиень. Урегулировал отношения с Арагоном (договор 1258): Л. IХ отказался от сюзеренитета над Каталонией, Серданьей и Русильоном в ответ на отказ Хайме I от претензий на сеньории в Провансе и Лангедоке . Эти успехи обеспечили Л. IX непререкаемый авторитет в христианском мире; многие монархи призывали его как арбитра для разрешения своих внутренних и внешних конфликтов.

Главным делом жизни Л. IX считал возрождение крестоносной идеи и освобождение Святой Земли. Целью 7-го крестового похода (1248) была попытка нанести удар по мусульманам в Египте, а затем освободить Иерусалим. Прибыв во главе большой армии в Эг-Морт, Л. IX переправился на Кипр, где перезимовал, затем высадился близ Дамьетты и овладел городом без боя. Двинувшись на Каир, был разбит при Мансуре и взят в плен (1250). Заплатив большой выкуп и потеряв бoльшую часть армии, провел 6 лет на Востоке, восстанавливая и укрепляя базы латинян, а также выкупая христиан из мусульманского плена. Смерть матери вынудила его вернуться во Францию.

Л. IX провел важные реформы в королевстве, следуя идеалу короля-заступника, защитника веры и справедливости. Боролся с ростовщичеством, богохульствами и проституцией; ущемлял иудеев с целью принудить их креститься. Для борьбы с ересью разрешил деятельность инквизиции. Ради успеха крестового похода и с целью наказать чиновников за злоупотребления послал по всей стране ревизоров, собравших претензии подданных (1247); на этой основе, вернувшись из похода, издал ордонанс «О преобразовании нравов» (1254), в котором были заложены нравственные основы службы короне: соблюдение обычаев страны, равное для всех правосудие, охрана прав сословий, повышение ответственности должностных лиц, улучшение их морального облика. Навел порядок в Париже, назначив на должность прево Этьена Буало, который впервые записал ремесленные уставы («Книга ремесел», 1268). Борясь против частных войн, возобновил обычай «сорока дней короля» (возможность прибегнуть к Л. IX как к арбитру, 1258), запретил судебные поединки (1261), распространил на всю страну право апеллировать к королю на приговоры любого суда, что способствовало выделению из королевской курии судебной палаты ( Парламента ), расширил толкование «королевских дел». Л. IX лично показывал образец справедливого суда и вершил его, сидя под дубом в Венсенском замке. При нем в Парламенте легисты и судьи-профессионалы стали вытеснять дворян и прелатов, контроль за казной был передан особым чиновникам (исток Счетной палаты); рядом указов были обеспечены монополия королевской монеты и выпуск полновесных денег (парижский денье, турский гро и золотой экю).

Правление Л. IX оставило глубокий след в культуре: он первым основал королевскую библиотеку; при нем в Париже была построена Сент-Шапель (1241—1248) для хранения христианских святынь — фрагмента Креста и Тернового венца Иисуса Христа, купленных Л. IX у латинского императора Константинополя; создан первый коронационный чин (1250); основана Сорбонна (1257); открыто много монастырей и богаделен, в т. ч. в Париже для 300 слепых рыцарей-крестоносцев (1260); реорганизован некрополь в Сен-Дени (1263—1264) в духе преемственности трех династий на троне Франции.

Л. IX не отказался от идеи нового крестового похода, который он предпринял в 1270 (8-й крестовый поход). Его план состоял в намерении обратить в христианство султана Туниса и привлечь его на свою сторону против султана Египта. Снова отплыв от Эг-Морта, Л. IX высадился на о. Галит близ Туниса. Надежды на быстрое обращение эмира в «истинную веру» не сбылись, а в стане войска разразилась эпидемия (дизентерии или тифа). Потеряв из-за болезни сына, Л. IX сам заразился и умер. Канонизирован в 1297 папой Бонифацием VIII .

Ист. : Carolus-Barré L. Le proces de canonisation de Saint-Louis (1272—1297). Essai de reconstitution / Ed. H. Platelle. Rome, 1994; Жуанвиль Ж. де . Книга благочестивых речений и добрых деяний нашего святого короля Людовика / Пер. Ф. Цыбулько, ред. А. Ю. Карачинский, науч. ред. Ю. П. Малинин. СПб., 2007.

Лит. : Levron J. Saint Louis ou l’apogee du Moyen Âge. Paris, 1969; Septieme centenaire de la mort de Saint Louis: Actes des Colloques de Royaumont et de Paris (20—27 mai 1970). Paris, 1976; Jordan W. C. Louis IX and the Challenge of the Crusade. A Study in Rulership. Princeton (N. J.), 1979; Labal P. Le siecle de Saint Louis. Paris, 1979; Richard J. Saint Louis: Roi d’une France feodale soutien de la Terre Sainte. Paris, 1983; Ле Гофф Ж. Людовик IX Святой / Пер. В. И. Матузова; коммент. Д. Э. Харитонович. М., 2001. С. К. Цатурова.