ЛЮДОВИК IX СВЯТОЙ
ЛЮДОВИК IX СВЯТОЙ (Louis IX de Saint) - король Франции, из династии Капетингов.
Вступил на трон в 1226 году в возрасте 12 лет. До достижения совершеннолетия в 1234 году правил при регентстве своей матери Бланки Кастильской. Проводил политику, направленную на укрепление французского государства. Завершил Альбигойские войны (Парижский договор 1229 года), добился присоединения в 1229 году к королевскому домену графства Тулуза. В 1242 году подавил мятеж знати южных районов Франции, поддержанный английским королём Генрихом III. По условиям Парижского мира 1259 года уступил Англии Лимузен, Перигор, часть Сентонжа, Керси, Аженуа (Ажне) в обмен на передачу французской короне Нормандии, Мена, Анжу, Пуату и принесение Генрихом III в качестве графа Гиени вассальной клятвы королю Франции. Урегулировал отношения с Арагоном, отказавшись в 1258 году от сюзеренитета над Каталонией, Серданом и Русильоном. Эти успехи обеспечили Людовику IX Cвятому высокий авторитет среди европейских монархов, многие из которых стали обращаться к нему за помощью в разрешении споров.
В 1254 году издал ордонанс «О преобразовании нравов», в котором были изложены новые принципы службы короне, основанные на соблюдении обычаев областей и прав всех сословий, повышении ответственности должностных лиц. Запретил ростовщичество, проституцию, богохульство и азартные игры. Борясь против частных войн и притеснений подданных, установил обычай «сорока дней короля» (см. Королевский мир), в 1261 году наложил запрет на судебные поединки. Распространил на всё королевство право подачи апелляции в парламент на приговоры любого суда, расширил толкование т. н. королевских дел. Возложил контроль за сбором доходов казны на особых чиновников; указом 1263 года гарантировал выпуск полновесной монеты.
Главным делом своей жизни считал возрождение крестоносной идеи и освобождение Святой земли. Подготовил 7-й крестовый поход (1248-1254) против султана Египта (см. Крестовые походы). В 1249 году взял египетский порт Дамьетта. В 1250 году двинулся на Каир, но был разбит и попал в плен. Заплатив огромный выкуп и потеряв б. ч. армии, провёл несколько лет в Сирии, где восстанавливал и укреплял военные базы латинян. После смерти матери (в отсутствие Людовика IX Cвятого правила Францией в роли регентши) вернулся на родину. В 1270 году организовал 8-й крестовый поход против султана Туниса, во время которого умер от дизентерии или тифа.
Покровительствовал наукам и искусству. При Людовике IX Святом в Париже основана Сорбонна (1257), построена капелла Сент- Шапель для хранения приобретённых им христианских святынь. Канонизирован в 1297 году папой Бонифацием VIII.
Источники:
Жуанвиль Жан де. Книга благочестивых речений и добрых деяний нашего святого короля Людовика. СПб., 2007.