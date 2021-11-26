ЛЕOН, КОРОЛEВСТВО

Королевство Леон выделилось из состава Астурии в 910 г., когда его земли были переданы Альфонсо III​ Великим его сыну Гарсии I. После смерти последнего в 914 году эти территории перешли под власть его брата Ордоньо II (ок. 873-924), объединившего Леон и Галисию; при нём же столица была перенесена из Овьедо южнее, в Леон. В 924 г. всё наследство Альфонсо III было собрано в руках Фруэла II Астурийского, а само королевство стало именоваться Леон и Астурия.

После его скорой смерти в 925 году между сыновьями Ордоньо и Фруэла началось противостояние. Ситуация усугублялась усилившимся стремлением к независимости графов Кастилии. Политическое единство было восстановлено лишь с началом правления Рамиро II (930-951), продолжившего активную борьбу с маврами.

Во второй половине X в. королевская власть в Леоне постепенно ослабевала, а параллельно с этим всё большее значение приобретала Кастилия. Ситуация коренным образом переломилась в 1037 году, когда Фернандо I Кастильский разбил леонского правителя Бермудо III и объединил под своей властью запад христианской Испании. Однако это объединение было достаточно непрочным и несколько раз королевства оказывались разделёнными между сыновьями монархов.

В то же время продолжалась и борьба с арабами; реконкиста в этот период носила скачкообразный характер, что объяснялось не только отсутствием единства среди христианских правителей, но и военным вмешательством берберов Северной Африки, редкой помощью из Европы и ограниченной возможностью подчинения и освоения отвоёванных земель.

Что касается экономического развития королевства, до XI в. это была аграрная область с немногочисленным населением; крайне широкое распространение получило скотоводство. К середине X в. складывается система феодальных повинностей, но о жесткой зависимости крестьян говорить нельзя. Необходимость колонизации новых территорий сдерживала рост зависимости крестьянства, которое было одним из важнейших источников пополнения войск.

Окончательное объединение королевств Кастилии и Леона произошло уже в 1230 году при Фернандо III.

Иллюстрация:

Герб королевства Леон

Автор статьи: Мунжуков Г.Д.