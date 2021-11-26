КОРТЕСЫ (от исп. corte - королевский двор)
Сословно-представительные собрания в странах Пиренейского полуострова в эпоху Средних веков, в Новое время - парламенты (в Португалии до 1911).
В основе возникновения кортесов лежат толедские соборы Вестготской эпохи, носившие теократический характер, а также астурийские и леонские соборы раннего периода Реконкисты, на которых помимо духовенства присутствовали представители знати.
Первое известное по документам собрание кортесов с участием представителей городов состоялось в 1188 году в Леоне.
С 1202 года участие представителей третьего сословия становится постоянным, а с 1250 года кортесы становятся общими для объединенных королевств Кастилии и Леона.
Кортесы оформляются к концу XIII века, когда складывается некоторый устойчивый порядок их созыва, определяется состав собрания, круг обсуждаемых проблем и процедура обсуждения.
Однако окончательно процесс становления кортесов завершается в XIV веке.
Вторая половина XIII и XIV вв. стали временем расцвета кортесов (если в XI – первой половине XIII века состоялось лишь восемь собраний, то во второй половине XIII и в XIV вв. – пятьдесят одно).
Представителей сословий созывали при чрезвычайных обстоятельствах: объявление войны, королевское бракосочетание, вопросы престолонаследия, назначение опекунов и регентов малолетних королей, утверждение привилегий различных социальных групп и, самое главное, - решение вопросов о субсидиях короне для ведения Реконкисты и установление налогового обложения.
Право созыва кортесов было исключительной прерогативой короля за исключением периодов регентства. Король созывал кортесы особыми грамотами, в которых указывал срок, место и цели их созыва. Отказ от участия должен был иметь серьезную причину.
Существовала практика замены депутатов на других представителей. Чаще всего кортесы заседали в Вальядолиде, особенно начиная с XIII века (14 раз), но были собрания и в других городах (Бургосе, Севилье, Медине дель Кампо, Толедо, Мадриде).
Обычно они проходили во дворце, кафедральном соборе или монастыре. Из духовного сословия присутствовали архиепископы и епископы, главы военных орденов, реже – аббаты.
До середины XIV века на заседаниях кортесов регистрировалось присутствие высшей знати – рикос омбрес.
Городское представительство – численно самый большой элемент кортесов – касалось далеко не всех городов. До конца XIII века их называли «добрые люди», позже – персонерос и прокурадорес.
Особенностью кортесов Кастилии было участие в них наряду с представителями городов уполномоченных лиц от поселений сельского типа.
Однако кортесы не являлись парламентом в современном смысле этого слова. Сословия не контактировали между собой, каждое из них использовало кортесы для решения своих насущных проблем и для выражения возможного несогласия с королевской политикой.
Король же использовал кортесы, прежде всего, с целью налогообложения и создания буфера в конфликтах со знатью.
В XV в. представители высших сословий постепенно отходят от участия в работе кортесов, которые перестают выражать интересы и нужды всего общества, и все больше подчиняются королевскому влиянию.
В 1538 году Карл V издает указ о том, чтобы впредь представители аристократии и духовенства не появлялись на собрании кортесов. В таком виде кортесы просуществовали до 1789 года.
Иллюстрация:
Миряне и клирики перед королем Кастилии, фрагмент из Всеобщей хроники Испании, конец XIII в.
Автор статьи: Конюшихина Н.Л.