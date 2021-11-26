КОРОЛЕВСКИЙ МИР

КОРОЛЕВСКИЙ МИР - запрет на частные войны между феодалами, введённый во Франции в XIII веке в период правления короля Людовика IX Святого .

Королевский мир ус­та­нав­ли­вал 40-днев­ный срок, в те­че­ние ко­то­ро­го од­на из сто­рон кон­флик­та мог­ла об­ра­тить­ся в ко­ро­лев­ский суд для ре­ше­ния воз­ник­ше­го спо­ра.

По­доб­ные Королевскому миру ус­та­нов­ле­ния - т. н. зем­ский мир - не­од­но­крат­но вво­ди­лись им­пе­ра­то­ра­ми Свя­щен­ной Римской им­пе­рии (пер­вый «зем­ский мир» для все­го го­су­дар­ст­ва про­воз­гла­сил в 1103 оду император Ген­рих IV Са­лий; пра­во ча­ст­ных войн бы­ло фор­маль­но от­ме­не­но в 1495 году).

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