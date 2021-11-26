КАТАЛОНИЯ

КАТАЛОНИЯ - ис­то­рическая об­ласть на се­ве­ро-вос­то­ке Пи­ре­ней­ско­го полуострова; административно-территориальная еди­ни­ца (ав­то­ном­ное со­об­щест­во) Ис­па­нии.

Площадь 32,1 тысяч км2. Население 7,4 миллиона человек (2008 год). Со­сто­ит из 4 про­вин­ций - Бар­се­ло­ны, Тар­ра­го­ны, Ле­ри­ды, Же­ро­ны. Главный го­род - Бар­се­ло­на.

В древ­но­сти бы­ла на­се­ле­на ибе­ра­ми . В VII веке до н. э. тер­ри­то­рию Каталонии ста­ли ос­ваи­вать гре­ки [круп­ней­шая ко­ло­ния Эм­по­ри­он (’Εμπόριον) ос­но­ва­на в VI веке]. В пе­ри­од 2-й Пу­ни­че­ской вой­ны Каталония по­па­ла под власть рим­лян, вхо­ди­ла в со­став провинции Ис­па­ния Ближ­няя, со вре­мён императора Ав­гу­ста - провинция Тар­ра­го­на. Около 415 года н. э. за­хва­че­на вест­го­та­ми, в 713-714 годах - ара­ба­ми. В 785-811 годах от­воё­ва­на фран­ка­ми, зем­ли Каталонии об­ра­зо­ва­ли Ис­пан­скую мар­ку. К концу IX века пра­ви­те­ли графств Испанской мар­ки до­би­лись фак­тической не­за­ви­си­мо­сти от франк­ских ко­ро­лей, на­ча­лось их объ­еди­не­ние во­круг Бар­се­лон­ско­го граф­ст­ва. В 1137 году в ре­зуль­та­те бра­ка Ра­мо­на Бе­рен­ге­ра IV с ара­гон­ской прин­цес­сой Пе­тро­ни­лой Бар­се­лон­ское граф­ст­во объ­е­ди­ни­лось на ос­но­ве лич­ной унии с ко­ро­лев­ст­вом Ара­гон. В 1162 году ко­ро­лём Ара­го­на стал сын Ра­мо­на Бе­рен­ге­ра IV - Аль­фон­со II Це­ло­муд­рен­ный, Каталония во­шла в со­став Ара­го­на. То­гда же в официальных до­ку­мен­тах поя­ви­лось название «Каталония», слу­жив­шее для обо­зна­че­ния тер­ри­то­рии Бар­се­лон­ско­го граф­ст­ва и при­мы­кав­ших к не­му зе­мель. По­сле при­сое­ди­не­ния к Ара­го­ну Каталония со­хра­ни­ла зна­чительную по­ли­тическую са­мо­стоя­тель­ность, яв­ля­лась наи­бо­лее эко­но­ми­че­ски раз­ви­той ча­стью ко­ро­лев­ст­ва. С 1479 года од­на из про­вин­ций объ­е­ди­нён­ных ко­ро­левств Кас­ти­лия и Ара­гон. Цен­тра­ли­за­тор­ская по­ли­ти­ка испанского пра­ви­тель­ст­ва ста­ла при­чи­ной вос­ста­ния, на­чав­ше­го­ся в Каталонии в 1640 году, в хо­де ко­то­ро­го французский ко­роль Лю­до­вик XIII был про­воз­гла­шён гра­фом Бар­се­лон­ским. В 1652 году испанское пра­ви­тель­ст­во по­да­ви­ло вос­ста­ние, од­на­ко бы­ло вы­ну­ж­де­но под­твер­дить при­ви­ле­гии Каталонии. В пе­ри­од вой­ны за Ис­пан­ское на­след­ст­во Каталония под­дер­жа­ла пре­тен­ден­та от Габс­бур­гов - эрц­гер­цо­га Кар­ла. По­сле во­ца­ре­ния Бур­бо­нов испанское пра­ви­тель­ст­во в 1714 году фак­ти­че­ски от­ме­ни­ло основные ка­та­лон­ские воль­но­сти (за­креп­ле­но ука­зом 1716 года). В 1808 году Каталония ок­ку­пи­ро­ва­на французскими вой­ска­ми На­по­ле­о­на I Бо­на­пар­та, в 1812-1814 годах ан­нек­си­ро­ва­на Фран­ци­ей. По­стра­да­ла в хо­де кар­ли­ст­ских войн. В конце XIX века в Каталонии офор­ми­лось по­ли­тическое дви­же­ние за пре­дос­тав­ле­ние об­лас­ти осо­бых прав. В 1914 году в Каталонии был соз­дан еди­ный ор­ган ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния - Ман­ко­му­ни­дад (в 1925 году ли­к­ви­ди­ро­ван дик­та­то­ром М. При­мо де Ри­ве­рой). По­сле ус­та­нов­ле­ния Испанской рес­пуб­ли­ки (смотрите Ис­пан­ская ре­во­лю­ция 1931-1939 годов) испанские Уч­ре­дительные кор­те­сы при­ня­ли ста­тут об ав­то­но­мии Каталонии (09.09.1932 года), в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рым 20.11.1932 года был из­бран ка­та­лон­ский пар­ла­мент и сфор­ми­ро­ва­но ме­ст­ное пра­ви­тель­ст­во. В октябре 1934 года в Каталонии про­изош­ло во­оруженное вос­ста­ние про­тив вхо­ж­де­ния в со­став испанского пра­ви­тель­ст­ва пред­ста­ви­те­лей пра­вых сил. По­сле его по­дав­ле­ния ка­та­лон­ское ав­то­ном­ное управ­ле­ние бы­ло фак­ти­че­ски ли­к­ви­ди­ро­ва­но. В 1936 году с по­бе­дой Народного фрон­та на вы­бо­рах в кор­те­сы ав­то­но­мия Каталонии бы­ла вос­ста­нов­ле­на. В феврале 1939 года за­хва­че­на фран­ки­ста­ми и ли­ше­на ста­ту­са ав­то­но­мии. В 1979 году в со­от­вет­ст­вии с при­ня­той Кон­сти­ту­ци­ей Ис­па­нии 1978 года по­лу­чи­ла ста­тус ав­то­но­мии. В 2006 году был при­нят но­вый Ста­тут Каталонии, при­знав­ший ка­та­лон­цев на­ци­ей, об­ла­даю­щей су­ве­ре­ни­те­том в во­про­сах внутренней по­ли­ти­ки, куль­ту­ры и пр.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)