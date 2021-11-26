ИСПАНИЯ (VIII‒XIII ВВ.)

Ч. 3. История Испании: христианские королевства VIII—XIII вв. Реконкиста. Библиография - см. ст. Испания. (XVI‒XVII вв. - часть 2) .

Христианские королевства VIII—XIII вв. Реконкиста

Процесс возвращения земель Пиренейского п-ова под власть христиан получил название Реконкиста (718—1492). В этот период произошло политическое становление христианских королевств, которые расширяли свою территорию главным образом в южном направлении. Темпы и характер этого расширения были различны в разные века, военные действия сочетались с миграцией населения и хозяйственным освоением территорий. Можно выделить следующие этапы Реконкисты, определяемые по территориальным изменениям на полуострове: VIII—X вв. — большая часть полуострова принадлежит мусульманам, долина р. Дуэро представляет собой своеобразную буферную зону; XI—XII вв. — завоевание и освоение христианами земель между Дуэро и Тахо; 1212 — 1260-е — в результате ряда военных экспедиций (Великая Реконкиста) христиане захватывают весь Аль-Андалус за исключением Гранадского эмирата; конец XIII — середина XV в. — период сохранения территориального статус-кво за исключением нескольких крупных военных успехов христиан: победа при Саладо (1340), взятие Альхесираса (1344), взятие Антекеры (1410), 1481—1492 — завоевание Гранадского эмирата.

Традиция связывает начало Реконкисты с битвой при Ковадонге (пещера в горе Аусева, Кантабрия, Астурия) в 718, в которой христиане под предводительством Пелайо одержали победу над отрядом мусульман. С Пелайо и его наследниками связывают складывание первого после мусульманского вторжения христианского королевства — Астурии. Альфонсо, сын герцога Кантабрии, женился на дочери Пелайо Эрмесинде и унаследовал таким образом власть в новом королевстве, включавшем земли вдоль побережья Бискайского залива. Резиденция короля находилась в Кангас-де-Онис. Уже Альфонсо I (739—757) делает первые попытки расширить территорию Астурии (ему удалось занять Галисию и север Португалии), но большинство военных экспедиций VIII в. завершались опустошением земель в долине Дуэро и разрушением крепостей; взять эти земли под контроль первым королям Астурии не удалось. Ситуация изменилась во время длительного правления Альфонсо II Целомудренного (791—842). Одержав несколько серьезных побед над мусульманами, он расширил свои владения на юг, утвердившись в областях Леон и Кастилия. Королевская резиденция была перенесена в Овьедо. Принято считать, что в правление Альфонсо II была обнаружена могила св. Иакова в Компостеле, и это событие положило начало складыванию культа св. Иакова как патрона И. и формированию одного из важнейших центров паломничества в христианском мире. С конца VIII в. в Астурии существовала независимая от Толедо церковная структура с центром в Овьедо, представлявшая себя наследницей вестготской Церкви.

В 844 у побережья Астурии появились викинги, которые, совершив две неудачных попытки нападения на Ла-Корунью и Хихон, двинулись на юг вдоль западного берега Пиренейского п-ова и атаковали Лиссабон, Кадис и Севилью. В эти же годы, воспользовавшись некоторым ослаблением мусульман, Рамиро I попытался заселить Леон . Однако удержать Леон не смог — уже в 846 туда пришло войско мусульман, город был взят и разрушен, а христиане изгнаны. Окончательно присоединить Леон к Астурии удалось при Ордоньо I (850—866) в 856.

Альфонсо III Великий (866—910) продолжил политику предшественников по расширению границ королевства: дошел до долины Эбро на западе, на юге взял Самору и Бургос. Завоеванные территории активно заселялись, строились замки. При Альфонсо III были созданы первые в христианских королевствах полуострова хроники: Albeldense, Rotense, Ovetense, Chronica Prophetica с описанием событий, последовавших за приходом мусульман.

При Ордоньо II (914—924) центр Астурийского королевства был перенесен в Леон, и с этого времени оно именуется Астуро-Леонским. На протяжении всего Х в. Астуро-Леонское королевство не раз оказывалось разделенным на три или две части, короли которых, находясь в близком кровном родстве, враждовали друг с другом, стремясь объединить его. Поэтому в этот период продвижение христиан на юг замедлилось. Наибольшие успехи в военных действиях были достигнуты при Рамиро II (931—951). Утвердившись на троне Леона по завершении распрей с братом и кузенами, король столкнулся с серьезной опасностью, исходившей от халифата Абд ар-Рахмана III. Рамиро II активно противодействовал походам мусульманских армий вглубь христианских королевств в 930-е (были разорены Осма, Алава, Бургос) и даже взял крепость Магерит (совр. Мадрид), но не удержал ее. Самое крупное поражение он нанес мусульманам в августе 939 при Симанкасе. В 1-й половине X в. начинается противостояние Астуро-Леонского короля с графом Кастилии Фернаном Гонсалесом (932—970), чьи значительные владения в долине Дуэро быстро расширялись благодаря военным экспедициям и заселению земель, которое граф осуществлял за свой счет.

Одновременно с Астуро-Леонским королевством на востоке Пиренейского п-ова существовало еще одно политическое образование, не подчинившееся мусульманам, — Испанская марка , превратившаяся к концу IX в. в конгломерат фактически независимых графств (Жирона, Барселона, Аусона, Ампуриас, Уржель, Серданья, Бесалу, Собрарбе, Рибагорса, Конфлент, Памплона), где наиболее важную роль играло Барселонское графство . Управлявшие несколькими центрами и территориями графы считались вассалами Карла Великого, который контролировал их назначение. Расширение территории Испанской марки на юг и отвоевание земель у мусульман началось в конце VIII в. В 785 присоединена Жирона, а в 801 Людовик Благочестивый взял Барселону. Изначально назначенные Карлом Великим графы марки по мере ослабления императорской власти, а особенно после разделения империи становились все более самостоятельными. Графство Памплона к середине IX в. стало королевством, в остальных должность графа замещали представители местных знатных родов, и все чаще передавали ее по наследству. Хотя формальная зависимость восточно-пиренейских (каталонских) графств (Пальярс, Уржель, Барселона, Жирона, Аусона, Ампуриас, Руссильон) от западно-франкских королей сохранялось до 1258, в Х в. политическая роль Барселонского графства усилилась. Граф Вифред Мохнатый (874—898) объединил земли Барселоны, Аусоны и Жироны. Позже пределы влияния графов Барселоны менялись, но эта территория постоянно оставалась под их властью, даже после разрушения Барселоны аль-Мансуром в 985. ХI в. стал временем политического и экономического расцвета Барселонского графства, начало которому было положено в правление Рамона Беренгера I Старого (1035—1076). Предположительно, в 1068, при графе Рамоне Беренгере I была составлена первая редакция «Барселонских обычаев» (каталан. Usatges de Barcelona, лат. Usatici Barchinone) — свода гражданских, уголовных и процессуальных правовых норм. В правление Рамона Беренгера III Великого (1082—1131), в результате заключения браков между представителями династии правителей Барселоны и сопредельных графств в состав Барселонского графства были включены Бесалу с Риполем и Серданья с Бергой и Конфлентом. В 1115—1116 Рамон Беренгер III участвовал вместе с коалицией флотов итальянских городов в экспедиции против пиратов Майорки, объявленной папой Пасхалием II крестовым походом. Однако после успешных операций на Ибице и Майорке крестоносцы оставили острова, где было восстановлено господство мусульман. В целях обороны рубежей графства от Альморавидов граф сделал попытку заселить находившуюся на границе христианских и мусульманских земель Таррагону, рассчитывая возродить там архиепископскую кафедру (перенесенную в Вик) и таким образом добиться независимости от архиепископа Нарбоннского. В 1137 в результате брака Рамона Беренгера IV (1114—1162) с арагонской принцессой Петронилой графы Барселоны становятся королями Арагона , объединив графство и королевство под властью одного правителя и сохранив при этом особый политический статус и местные привилегии.

Арагон до XI в. представлял собой небольшое графство в Пиренеях, которое вместе с соседними Собрарбе и Рибагорсой в первой половине IX в. вышло из сферы влияния Каролингов и сблизилось с правителями Памплоны. В 810 Арагоном уже правил представитель местной знати — Аснар I Галиндес. В начале X в. графство Арагон объединилось с королевством Памплона. Это объединение сохранялось до 1035, когда Арагон, уже в статусе королевства, отошел к одному из сыновей короля Памплоны Санчо III Великого (1000—1035) — Рамиро I (1035—1069), который считается первым королем Арагона.

В конце VIII — 1-й половине IX в. территории на западе Пиренеев и в верхнем течении Эбро, населенные племенами васконов с центром в Памплоне, оказались в гуще борьбы Каролингской империи и наместников кордовских эмиров в Сарагосе. Одной из основных целей похода, предпринятого Карлом Великим в 778 за Пиренеи, была Сарагоса, однако взять ее не удалось, и на обратном пути король франков завоевал и разрушил Памплону, поскольку васконы состояли в союзе с мусульманами Сарагосы. Позже Памплона на короткий период вошла в качестве графства в состав Испанской марки. В 820-е здесь правит представитель местной знати Иньиго Ариста. В начале X в. на престоле королевства Памплоны (с XII в. — Наварра) появились представители новой династии — Химена. Первый из Химена — Санчо Гарсес I (905—925) начал расширять свои владения на западе и юге. При поддержке короля Леона Ордоньо II ему удалось дойти до Нахеры и Калаорры. Однако затем последовало несколько поражений от мусульман, которые в 924 взяли Памплону. Химена в 1-й половине Х в. породнились со многими правящими династиями — астуро-леонскими королями, графами Арагона, Кастилии и Бискайи. В начале XI в. Памплона стала самым влиятельным из христианских королевств Пиренейского п-ова благодаря политике Санчо III Великого. Одним из важнейших факторов, благоприятствовавших действиям Санчо III, было ослабление халифата после смерти Аль-Мансура, что позволило присоединить области, пограничные с тайфой Сарагосы (Лоарре, Сос, Ункастильо, Больтанья). В 1025 Санчо III получил графство Рибагорса на востоке, в 1029, после того как его жена Мунья осталась единственной наследницей кастильского графства, он фактически стал правителем этой значительной территории. Санчо III также приобрел часть земель Леоно-Кастильского королевства между реками Сеа и Писуэргой. Перед смертью свои огромные владения король Памплоны разделил между сыновьями: Памплона вместе с северо-востоком Кастилии и Алавой досталась старшему законнорожденному сыну Гарсии, второй сын — Фернандо стал графом Кастильским, Гонсало получил графства Собрарбе и Рибагорсу, а Рамиро (внебрачный сын, старший из братьев) унаследовал графство Арагон. Таким образом, все королевские династии, правившие в христианских землях в XI—XIII вв., вели свое происхождение от короля Памплоны Санчо III.

В середине — 2-й половине XI в. наибольших успехов в Реконкисте и самого значительного влияния на полуострове в целом добилось Леоно-Кастильское королевство — новое образование, сложившееся при Фердинанде (Фернандо) I Великом (с 1035 граф Кастилии, в 1037—1065 — король). В первые годы правления Фернандо в Кастилии возобновился конфликт с королем Леона из-за земель между Сеа и Писуэргой, который разрешился в битве при Тамароне в сентябре 1037. Армия Леона потерпела сокрушительное поражение, Бермудо III погиб, а королевство унаследовала его сестра Санча, жена Фернандо I. Для укрепления своих позиций он подтвердил действие законодательства (см. фуэрос ) Леона, дарованного Альфонсо V , где в качестве основного закона, действующего на всей территории королевства, назван свод вестготских законов Liber Iudiciorum. Конфликт Фернандо с братом Гарсией, королем Памплоны, из-за земель Риохи разрешился в сражение при Атапуэрке (1054), в котором победил Фернандо, а Гарсия погиб. Спорные земли достались Леоно-Кастильскому королю. Во внутренней политике Фернандо особое значение имел собор в Коянсе, созванный королем в 1050 (или 1055). По примеру Толедских соборов Вестготского королевства, в соборе участвовали как церковные иерархи, так и светская знать, а соборные постановления касались как церковной, так и мирской жизни Леона и Кастилии. Вассалами короля стали эмиры крупнейших тайф — Толедо, Севильи, Сарагосы и Бадахоса, которые отныне были обязаны регулярно уплачивать дань христианам. В это же время в результате удачных военных экспедиций Фернандо I значительно продвинулся в южном направлении на западе полуострова, захватив Ламегу (1057), Визеу (1058) и Коимбру (1064).

Фернандо I разделил королевство между наследниками: Кастилию, которая была провозглашена королевством, получил Санчо I Сильный (1065—1072), Леон достался Альфонсо VI (1065—1109), а третий сын, Гарсия (1066—1071, 1072—1073), унаследовал королевство Галисию. Междоусобная борьба между братьями завершилась после гибели Санчо I Сильного при осаде Саморы (1072): король Леона объединил под своей властью все три королевства. Гарсия, галисийский король, умер в тюрьме в 1090.

В 1076, после смерти короля Памплоны Санчо IV Отважного магнаты королевства решили передать власть кузенам наследника. Памплону вместе с королевским титулом получил Санчо Рамирес, правитель Арагона, а Альфонсо VI достались земли Алавы, Гипускоа, Бискайи. В 1077 он стал именовать себя императором.

С 1075 начинается серия кампаний, приведшая к самому значительному событию Реконкисты XI в. — взятию Толедо в мае 1085. Решительный перевес сил был теперь на стороне христиан, и правители тайф обратились за помощью к Альморавидам Сев. Африки, которым удалось приостановить продвижение христиан на юг. В битве при Уклесе (1108) христиане потерпели крупное поражение, погиб инфант Санчо, единственный сын Альфонсо VI и наследник престола.

В XI—XII вв. в И. растет роль рыцарства — основной действующей силы в сражениях Реконкисты этого времени. В Леоно-Кастильском королевстве в это время складывается рыцарский эпос «Песнь о моем Сиде», основанный на истории жизни кастильского рыцаря Родриго Диас де Бивара (ок. 1050—1099), или Сида Воителя (Campeador). Значительную роль в Реконкисте, начиная со 2-й половины XII в., стали играть возникшие на Пиренейском п-ове духовно-рыцарские ордены : Калатрава (1158), Сантьяго (1175) и Алькантара (1177).

В правление Альфонсо VI заметно усиливается влияние монахов Клюни в церковной иерархии королевства. Аббаты Клюни стали посредниками между королями и римскими папами, настаивавшими на подчинении испанской церкви своей власти, и в частности унификации обряда, иерархии и норм монашеской жизни по канонам, предписываемым Римом. Леоно-кастильские короли стремились в свою очередь сохранить преемственность с традициями вестготской церкви. Клюнийский монах Роберт стал советником короля, после отвоевания Толедо архиепископскую кафедру занял клюниец Бернард де Седирак. Папа Урбан сделал Бернарда примасом И., а Пасхалий II — легатом.

Начало XII столетия ознаменовалось ослаблением позиций Леоно-Кастильского королевства и его враждой с Арагоном. После смерти Альфонсо VI корону наследовала его дочь Уррака (1109—1126), так как наследников мужского пола у Альфонсо не было. Помимо натиска Альморавидов на юге начались военные действия на восточных границах Леоно-Кастильского королевства: королева враждовала со своим вторым мужем — королем Арагона Альфонсо I Воителем (1104—1134). Кроме того, с 1120-х о своих претензиях на самостоятельность заявило графство Португальское, где правили сестра Урраки — Тереса (до 1128), а затем ее сын Афонсу Энрикеш I (1109—1185).

После прекращения военных действий против Кастилии Альфонсо I начал готовиться к походу против Сарагосы и Лериды, который был объявлен крестовым. В июне 1118 укрепления Сарагосы пали. Тогда же Альфонсо взял Туделу, затем Тарасону и Борху (1124), что означало овладение долиной Эбро, а со взятием Калатаюда (1120) арагонцы начали строить укрепления на пути к Лериде и Валенсии.

В 1126 в Каласансе Альфонсо и Рамон Беренгер III заключили договор о разделе территорий, которые в дальнейшем каждый из них мог отвоевывать. Не имея наследников, Альфонсо I оставил свои владения — Арагон и Наварру, а также вновь отвоеванные земли — духовно-рыцарским орденам госпитальеров и тамплиеров. Арагонская знать, собравшись в Хаке, предпочла просить брата короля Рамиро, епископа Бургоса, Памплоны, а тогда — Барбастро, взойти на королевский престол.

Знать Наварры отвергла Рамиро II как короля и признала своим повелителем Гарсию Рамиреса. На все кастильские земли, а также на отвоеванные земли Сарагосы предъявил права Альфонсо VII .

К лету 1136 Рамиро добился права сложить с себя сан и заключить брак с Инес де Пуатье; от этого союза вскоре родилась Петронила, ставшая наследницей Арагона. В то же время госпитальеры и тамплиеры решили передать свои права графу Барселонскому Рамону Беренгеру IV , который обещал выплатить компенсацию. Было заключено брачное соглашение между Рамоном Беренгером IV и Петронилой. 13 ноября 1137 после бракосочетания своей новорожденной дочери Рамиро II отрекся от престола в пользу зятя и вернулся в монастырь. Таким образом, королевство Арагон обрело двучастную структуру, в которой до самого конца Средних веков каталонские графства сохраняли особый статус и привилегии.

В Леоно-Кастильском королевстве после смерти королевы Урраки на престол взошел ее сын Альфонсо VII (1126—1157), коронованный в годы войны с Арагоном королем Галисии. Он снова столкнулся с Альфонсо I Воителем, который не хотел вернуть ряд пограничных территорий Кастилии. В итоге двум королям удалось прийти к соглашению (мир в Тамаре), по которому восстанавливались границы между Кастилией и Арагоном, определенные Санчо III Великим.

По завершении периода внутренних смут Альфонсо VII в 1135 в торжественной обстановке в соборе Леона в присутствии папского легата принял титул императора И. (Imperator totius Hispaniae). На церемонии присутствовали Рамон Беренгер IV, Гарсия Рамирес, граф Тулузский и другие сеньоры, которые принесли императору клятву верности.

С 1139 Альфонсо VII , пытаясь воспользоваться распрями между Альморавидами и Альмохадами, начинает активные военные действия на юге. В 1140-е завоеваны Кория, Хаэн и даже Кордова, правда, последнюю очень быстро вернули себе мусульмане. В 1146 Альфонсо VII договорился с Рамоном Беренгером IV и Гарсией Рамиресом о совместных действиях по завоеванию Альмерии. К ним присоединились генуэзский флот и крестоносцы из Франции (папа Евгений III объявил этот поход крестовым). Альмерия была взята в 1147, однако десятью годами позже Альмохады вернули себе город. В 1151 Альфонсо VII и Рамон Беренгер IV заключили в Туделене договор о разделе Наварры, и за Рамоном Берегером было признано право на завоевание Валенсии, Дении и Мурсии.

Все христианские королевства добились заметного превосходства над мусульманами в XII в., воспользовавшись распадом Кордовского халифата . В 1-й половине XII в. продолжается освоение завоеванных земель. В Леоно-Кастильском королевстве в основном это происходило путем дарования значительных привилегий и наследственных владений жителям поселений, в том числе и городов, расположенных между реками Дуэро и Тахо (см. фуэрос ). К концу XII в. города, обладавшие фуэрос, стали значительной силой, на которую короли стремились сохранить влияние. Свои позиции, в первую очередь по налогам, которые значительно возрастали в периоды военных действий, представители городов могли выражать на кортесах — сословно-представительных собраниях. Они появились в Кастилии и Леоне в конце XII в., несколько позже в Арагоне, и оказывали значительное воздействие на внутреннюю и иногда внешнюю политику в XIII—XIV вв.

С конца XI в. в составе христианских королевств, главным образом Леоно-Кастильского и Арагона, оказались территории, населенные мусульманами, а в XIII в., после завершения Великой Реконкисты число мусульманских подданных королей сильно возросло. Их именовали мудехары. Условия жизни мудехаров первоначально регламентировалось в капитуляциях, заключавшихся при завоевании тех или иных земель. На протяжении всего периода существования мусульманских альхам (общин), вплоть до начала насильственного крещения в XV—XVI вв., мудехары постепенно эмигрировали из христианских королевств, однако масштабы эмиграции были не очень значительны. Условия существования еврейских (сефардских) общин (их также именовали альхамами) в христианских королевствах были схожи с мусульманскими. В управлении и суде еврейские альхамы были вполне самодостаточны.

В правление короля Кастилии Альфонсо VIII (1158—1214), после урегулирования целого ряда взаимных претензий, к 1212 удалось создать коалицию христианских правителей для подготовки похода против мусульман. В нее вошли Педро II Арагонский , Санчо VII Наваррский, епископы Нарбоны, Бордо, Нанта; Афонсу II Португальский не пожелал участвовать лично, но прислал войска. Папа Иннокентий III провозгласил этот поход крестовым. Сражение состоялось 16 июля при Лас-Навас-де-Толоса (провинция Хаэн). Христиане нанесли армии альмохадского халифа Мухаммада аль-Насира сокрушительное поражение, что открыло новый этап крупных завоеваний, завершивших Реконкисту в районе средиземноморского побережья Пиренеев и долине Гвадалквивира.

Фердинанд (Фернандо) III Святой (1217—1252) в 1230 унаследовал корону Леона от своего отца, Альфонсо IX , и два королевства окончательно объединились. После успешного усмирения выступлений некоторых знатных семейств, возглавляемых родом де Лара, Фернандо III начал серию военных кампаний против мусульман. Он развил успехи своего деда Альфонсо VIII и завоевал важнейшие центры Аль-Андалуса — Баэсу (1227), Убеду (1233), Кордову (1236), Хаэн (1245), Севилью (1248). Некоторые эмиры признали себя вассалами Кастилии, чтобы избежать военного вторжения: так был заключен (1241) договор с эмиром Мурсии, а после взятия Хаэна признал себя вассалом Кастилии эмир Гранады, который затем принял участие в осаде Севильи. Череда блестящих побед христианских королей (не только Альфонсо VIII и Фернандо III, но и Жауме I Арагонского , и королей Португалии Саншу II и Афонсу III) в 1-й половине XIII в. получила название Великая Реконкиста.

Альфонсо X Мудрый (1252—1284), активный и очень амбициозный политик, продолжил расширение границ своего королевства, в первую очередь в южном направлении — он попытался начать военные действия против мусульман в Африке, однако поход, предпринятый в 1254—1255, оказался неудачным. При нем был завоеван Кадис (1264), Картахена (1263), Ньебла. В 1264 в Андалусии и Мурсии вспыхнуло восстание мудехаров из-за частых нарушений условий капитуляций и притеснений со стороны новопоселенцев. Этим воспользовался эмир Гранады, который, получив поддержку из Сев. Африки, начал войну против христиан. Альфонсо X в союзе с королем Арагона Жауме I взял Херес и Мурсию, восстание было подавлено, а военные действия продолжились до 1272, и леоно-кастильскому королю удалось отторгнуть он Гранадского эмирата новые земли. Притязания Альфонсо Х на Наварру, а также на корону Священной Римской империи (как сына Беатрисы Швабской из рода Гогенштауфенов) не увенчались успехом. Из-за конфликта по поводу престолонаследия с инфантом Санчо, будущим королем Санчо IV Храбрым , пришлось отречься от власти, хотя титул короля он сохранил.

Альфонсо Х был одним из самых образованных государей своего времени. При нем были составлен целый ряд важнейших текстов, оказавших заметное влияние каждый в своей сфере: две истории (И. и всемирная), «Лапидарий» (трактат о камнях и их свойствах), «Книга об играх» («Libro de los juegos»), «Кантиги о Деве Марии» («Cantigas de Santa Maria»). По его указанию и при самом активном участии был составлен важнейший в истории И. свод права — «Семь Партид» («Siete Partidas»), отразивший процесс рецепции римского права в Леоно-Кастильском королевстве.

После смерти Альфонсо X в Кастилии развернулась длительная борьба за престол, в которой участвовали не только представители благородных родов, поддерживавшие того или иного претендента, но и правители Марокко, к которым обращались за военной поддержкой враждующие стороны, а также городские общины — консехо , финансовые возможности и ополчения которых были важным ресурсом. Санчо IV (1284—1295) не признал последнего завещания своего отца, по которому он лишался трона, но в итоге кровопролитных смут одержал верх над своими противниками. После смерти Санчо IV два следующих монарха вступали на трон в малолетнем возрасте: Фердинанд (Фернандо) IV (1295—1312) наследовал отцу, когда ему было 9 лет, а Альфонсо XI (1312—1350) — когда ему был год. При малолетних государях развернулась борьба между претендентами на регентство, знать стремилась добиться различных уступок, а власть короля слабела, несмотря на здравую политику вдовы Санчо IV Марии де Молина, сыгравшей важную роль в малолетство не только своего сына, но и внука. Территориальную целостность Кастиии удалось сохранить.

Корона Арагона добилась самых крупных успехов в расширении своей территории в правление Жауме I Завоевателя (1213—1276). В 1229 началась кампания по завоеванию Балеарских о-вов, ядром армии стала эскадра, снаряженная крупнейшими каталонскими городами, крайне заинтересованными в устранении постоянной угрозы со стороны мусульман Балеарских о-вов. После осады с суши и моря, 31 декабря 1229 Пальма-де-Майорка сдалась. На Майорке был введен каталанский язык и «Барселонские обычаи». В 1231 Жауме овладел Меноркой. В 1235 архиепископ Таррагоны, Гийермо де Монтгри, завоевал Ибицу. Король лично разделил землю между местным мусульманским и прибывшим христианским населением.

В 1237 была завоевана Валенсия. Жауме придал покоренным территориям статус отдельного королевства. Как и при завоевании Майорки, каталонцы пользовались особыми привилегиями, на валенсийских землях был введен каталанский язык. В 1240 Жауме пожаловал Валенсии Новое Фуэро вместо действовавшего прежде Фуэро Арагона. Корона Арагона представляла собой теперь объединение четырех политических общностей — Арагона, Майорки, Валенсии и Каталонии.

В правление наследника Жауме, Педро (Пере) III Великого (1276—1285), основной целью арагонской политики становится развитие экспансии в Средиземноморье. Женившись на Констанции Гогенштауфен, дочери и наследнице Манфреда I Сицилийского, он предъявил претензии на Сицилийское королевство, на троне которого при поддержке папы Климента IV утвердился Карл Анжуйский . После Сицилийской вечерни (1282) и изгнания Карла Пере III высадился на Сицилии и короновался в Палермо. Папа объявил крестовый поход против арагонского короля, в котором приняли участие французские рыцари. Пере III удалось отразить наступление из Франции, сохранив и власть над Сицилией. Еще одним важным приобретением в правление Пере Великого стало установление протектората над Тунисом (1280). Правитель Туниса выплачивал дань, арагонцы получили право на сбор пошлины на торговлю вином, а в крупнейшие города Туниса назначались арагонские консулы и алькальд, управлявший местными христианами.

Владения Арагонской короны после смерти Пере III унаследовал его старший сын Альфонсо III (1285—1291), а Сицилию — второй сын Жауме, которому пришлось защищать остров от французов, действовавших при поддержке римских пап. В результате Жауме остался королем Сицилии, однако Арагону пришлось пойти на уступки: по договору в Тарасконе (1291) Альфонсо III согласился выплачивать папе римскому дань. Неудачной была и его внутренняя политика. Арагонская знать, опасаясь за свои привилегии, объединилась в так называемую Унию, вступила с королем в открытый конфликт и вынудила его подписать «Привилегию унии» (Privilegio de la unión, 1287). В соответствии с ней король обязался ежегодно созывать в Сарагосе кортесы, которым переходило право назначать членов Королевского совета, и не предпринимать никаких действий против Унии или любого ее члена без разрешения кортесов и хустисьи (верховного судьи) Арагона. В случае нарушения королем «Привилегии унии» представители знати имели право избрать другого государя.

Окончание конфликта между папством, Арагоном и Францией пришлось на правление Жауме II (1291—1327), который после смерти старшего брата сменил сицилийскую корону на арагонскую. В 1302 было заключено соглашение, по которому королем Сицилии был признан сын Жауме — Фадрике, женившийся на дочери Карла Анжуйского Элеоноре. До начала XV в. Сицилией правила младшая ветвь Арагонского дома, а с 1409, после пресечения линии потомков Фадрике, остров вновь стал владением королей Арагона.