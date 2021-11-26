ИСПАНИЯ (VII В.)

Ч. 2. История Испании в VII в. История мусульманской Испании в VII- XIII вв. Ссылки на другие части - см. в конце статьи. Библиография - см. ст. Испания. (XVI‒XVII вв. - часть 2) .

VII в. стал временем политического расцвета Толедского королевства вестготов. После религиозного объединения населения вестготские правители смогли тверже опираться на административные структуры, сохранившиеся от Римской империи и подконтрольные церковным иерархам во многих крупных центрах королевства, в частности на систему фиска и суда. Взаимодействие между епископами и вестготскими комитами (comes) — представителями короля — стало основой местного управления в королевстве. Эта особенность нашла выражение в деятельности Толедских соборов (всего их известно 18): из собраний иерархов Католической церкви они превратились в совет, на который король созывал как представителей духовенства (всех епископов и некоторых аббатов), так и светскую знать (персональный состав и число представителей не регламентировалось и определялось по воле короля). Инициатива созыва собора всегда исходила от короля. На соборах обсуждались как дела церкви, так и утверждение королевских законов, порядок избрания короля (королевская власть у вестготов оставалась выборной до конца существования государства). Были изданы каноны, посвященные порядку литургии и совершению таинств, песнопениям, идолопоклонству и положению иудеев, регламентировались отправление правосудия, полномочия властей, наказание нарушителей закона. Проблемы власти и организации суда заняли центральное положение в постановлениях XII и последующих Толедских соборах (681). На них не только фиксировались нормы, но и разбирались судебные дела — соборы могли служить и апелляционной инстанцией, и судом, выносившим приговоры по делам любого рода.

Каноны соборов были обязательны на всей территории королевства и для всех его жителей; они оказали прямое влияние на королевские законы, вместе с которыми составляют единый нормативный комплекс, сохранившийся от вестготской эпохи. В VII в. была осуществлена работа по кодификации королевских законов, которая прошла через две редакции. Первая из них была подготовлена в правление Хиндасвинда (642—653), а его сын и наследник король Рецесвинд (653—672) в 654 объявил о вступлении нового свода, получившего название Liber judiciorum (Книга приговоров, в русскоязычной традиции известна как Вестготская правда ), в силу на всей территории, подвластной вестготам. Вторая редакция свода была предпринята в правление Эрвигия (680—687). Последние добавления в кодекс были сделаны при Эгики (687—701). Отличительной особенностью этого памятника является очень сильное влияние римского права как на содержание норм, так и на их форму. Кроме того, Liber judiciorum считается одной из самых ранних в Средневековье попыток установить систему унифицированного территориального права.

Сильное политическое влияние церковных иерархов в Толедском королевстве определило характер королевской власти вестготов в VII в. Ее концепция была разработана св. Исидором Севильским (570—636) и в наиболее четком виде зафиксирована в постановлениях 4-го Толедского собора (633), который возглавлял архиепископ Севильи. Значительная часть трудов Исидора Севильского, в первую очередь знаменитые «Этимологии», имеет характер компендиумов сведений, извлеченных из античных текстов.

В VII в. неоднократно возникали заговоры в кругу магнатов, занимавших высшие дворцовые должности и входивших в непосредственное окружение королей. В частности, король Вамба (672—680) был свергнут с престола в результате заговора, возглавленного Эрвигом: король выпил не смертельный, но вызывающий тяжелое недомогание яд и, думая, что умирает, покаялся и отрекся от престола, который занял Эрвиг. После этого Вамба прожил еще два года в монастыре. Эрвиг передал власть Эгике (687—702), племяннику Вамбы, который лишил неприкосновенности семью Эрвига и их имущество и отомстил за свержение родственника. Но ему самому пришлось подавлять мятеж Сунифреда, которому помогал епископ Толедо. После поражения заговора мятежники были наказаны смещением с должностей и конфискациями. Эгике наследовал его сын Витица (702—710). После его смерти произошел раскол среди дворцовой знати. Часть выступала за передачу престола старшему сыну Витицы — Агиле, другие предложили кандидатуру правителя Бетики Родриго (Родериха). Последний и был провозглашен королем в Толедо. Не признавшие легитимности нового короля магнаты вместе с Агилой обосновались в Таррагоне; так началось распря, создавшая благоприятные условия для вторжений извне. Наибольшую опасность представляла экспансия мусульман, занявших к тому моменту практически всю Сев. Африку.

Мусульманская И.

В 711 военный отряд (около 7 тыс. воинов) под предводительством Тарика ибн Зияда, правителя Танжера, переправился через Гибралтар и в течение года завоевал ряд крупных городов, в том числе Кордову и Толедо. Вестготский король Родерих (710—711) потерпел поражение от мусульман в решающем сражении на р. Гуадалете (711). В 712 в Испанию прибыл с войском эмир Сев. Африки Муса ибн Нусайр. К 714 мусульмане достигли севера полуострова, И. вошла в состав халифата и стала именоваться Аль-Андалус . Первоначально организация местного управления определялась условиями соглашений, заключенных с местным населением во время завоевания. Эти условия известны из единственного сохранившегося текста договора, заключенного с вестготским графом Теодомиром, которому была выделена в управление обширная область в районе современных Мурсии и Аликанте, где полностью сохранялись прежние порядки при условии признания власти мусульман и регулярной выплаты фиксированной дани. До 756 в Аль-Анадлусе правили наместники Дамасских халифов (21 вали, некоторые титуловались эмирами), центр эмирата находился в Кордове. Происходило значительное переселение мусульман, прежде всего берберов, а также арабов (из Сирии и Йемена) на юг И. Было совершено несколько походов за Пиренеи, но после поражения при Пуатье (732) от Карла Мартелла продвижение мусульман на север прекратилось, и они были изгнаны из Галлии.

В 756 в Аль-Андалусе утвердил свою власть эмир Абд ар-Рахман I (756—788), последний представитель династии Омейядов , которому удалось избежать гибели после переворота Аббасидов (750). С этого времени Аль-Андалус становится политически самостоятельным эмиратом, но в культурном и экономическом отношении сохраняет связь с халифатом.

Состав населения Аль-Андалуса был неоднороден как в этническом, так и в конфессиональном отношении. Помимо арабов среди мусульман было немало берберов. Кроме того, численность мусульманского населения росла также и за счет обращения в ислам местных жителей (обращенных именовали мулади). Иудеи и христиане (мосарабы) составляли многочисленные группы, получившие особый административно-правовой и податной статус. Основная трудность кордовских эмиров состояла в сохранении контроля над всеми частями страны, поскольку в крупных центрах стала быстро складываться местная элита (часто берберского происхождения или из мулади), стремившаяся обособиться от центра. При Абд ар-Рахмане II (822—852) была преобразована и упорядочена административная (в частности, в аппарате управления стало меньше христиан) и фискальная система. Мусульманские армии не раз совершали набеги на земли христиан (на Алаву, Галисию, земли Испанской марки, доходили до Нарбоны), в 844 одержали победу над викингами, дошедшими по Гвадалквивиру до Севильи. При Абд ар-Рахмане II происходит исламизация местного населения, что стало одной из причин возникновения социального протеста (движение Кордовских мучеников, восстание Омара ибн Хафсуна).

В правление Абд ар-Рахмана III аль-Андалус переживает период наивысшего расцвета. Эмиру удалось добиться политического единства страны, что способствовало процветанию торговли и земледелия. Он выделял немалые средства из казны на поддержание и развитие ирригационной системы, прославился масштабными строительными проектами (расширение Большой мечети в Кордове, загородная резиденция Аль-Захра) и меценатской деятельностью. Успешно противостоял Фатимидам в Сев. Африке, где закрепил за собой некоторые прибрежные территории (Сеута). В 929 Абд ар-Рахман III объявил себя халифом.

В 976 халифом был провозглашен Хишам II (976—1013), по причине малолетства которого власть оказалась в руках регентов (матери халифа Субх, хаджиба аль Мусхафи и управляющего халифа Ибн Аби Амира аль-Мансура). В распрях внутри совета верх одержал Ибн Аби Амир аль-Мансур (938—1002), который занял пост хаджиба халифа Хишама II (в европейской традиции Альманзор ). Опираясь на укрепившееся экономическое и политическое положение Аль-Андалуса, Аль-Мансур организовал несколько очень успешных военных экспедиций против христианских королевств на севере полуострова, захватив Леон, Коимбру, Барселону, Сантьяго де Компостелу. При нем были снижены налоги, возрос авторитет факихов, придерживавшихся маликитского мазхаба, в армии ключевую роль стали играть отряды иноземцев и христиан, приносивших клятву личной верности Аль-Мансуру, и рабов, судьба которых зависела только от воли хаджиба, что в целом значительно усилило его власть.

После смерти Аль-Мансура (1002) кордовские халифы начали терять контроль над территорией страны из-за начавшейся борьбы за власть, переросшей в гражданскую войну (период фитны 1009—1031) и приведшей к падению халифата (1031). Начинается период тайф — независимых политических образований с центрами в крупных городах Аль-Андалуса (Севилья, Гранада, Кордова, Толедо, Бадахос, Сарагоса и др.), управлявшихся местными знатными родами. Тайфы не обладали военной мощью халифата, что позволило правителям христианских королевств значительно расширить свои владения на юге, правителей некоторых тайф вынудили выплачивать дань.

С конца XI в., в правление представителей двух североафриканских династий — Альморавидов и Альмохадов , предпринимались попытки централизации и укрепления Аль-Андалуса.

Альморавиды утвердили свою власть в мусульманской И. в 1090-е. Их пригласили правители тайф Севильи и Бадахоса после отвоевания Толедо христианами. В 1086 войско Альморавидов нанесло серьезное поражение Альфонсо VI при Заллаке (Саграхасе). Выплата дани христианским королям была прекращена. Альморавиды упорядочили и централизовали денежную систему, базовой единицей которой стал золотой динар (монету такого же веса стали чеканить в Леоно-Кастильском королевстве, где она получила наименование мараведи), и покровительствовали торговле. Положение иудеев и мосарабов значительно ухудшилось: их принуждали к обращению в ислам, упорствующие были вынуждены переселяться в христианские королевства. К 1130-м власть Альморавидов ослабла; их стали теснить Альмохады, которые в 1147 овладели альморавидской столицей Марракешем. В 1150-е Абд-аль Мумин начал завоевание Аль-Андалуса, которое продолжил его наследник Абу Якуб Юсуф. Правители отдельных городов пытались противостоять Альмохадам (Ибн Марданиш в Валенсии, Бадахос), обращаясь за помощью к христианам. Альмохады закончили подчинение пиренейских мусульманских территорий к 1072.

При Альмохадах контроль над строгим соблюдением предписаний ислама ужесточается, предпринимаются меры по усилению армии и укреплению крепостных сооружений. В начале XIII в., после поражения в 1212 при Лас-Навас-де-Толоса от объединенного войска нескольких христианских королевств Альмохады быстро теряют власть, и уже к середине XIII в. на Пиренейском п-ове во владении мусульман сохранилась лишь область на крайнем юге с центром в Гранаде. Здесь складывается Гранадский эмират, управлявшийся династией Насридов и просуществовавший до конца XV в.