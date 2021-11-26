ИНФАНТ
ИНФАНТ (жен. род инфанта; исп., португ. infante, от лат. infans - младенец, дитя) - титул членов королевских домов государств Пиренейского полуострова, а также Бразилии (в 1822-1889 годах).
Первоначально инфантами титуловались дети высшей знати (обычно с добавлением места, откуда они вели свой род; например, инфанты Карриона, инфанты Лары). С XIII века титул инфанта жаловался преимущественно представителям королевских семей - законным детям правителей. Впоследствии этот титул сохранялся только за членами королевских семей, не являвшимися наследниками престола.
Последним стали присваиваться особые титулы: в Арагоне с 1351 года - герцога (впоследствии принца) Жероны, в Кастилии с 1388 года - принца Астурийского, в Наварре с 1423 года - принца Вианы, в Португалии - принца Бразильского.
В Португалии титул инфанта был упразднён с падением монархии в 1910 году.
В современной Испании титул инфант является наследственным для детей короля и принца Астурийского, в определённых случаях может также жаловаться королём; предполагает обращение «Ваше Высочество».