ИНФАНСОНЫ

ИНФАНСОНЫ (исп. infanzón, от лат. in­fans - мла­де­нец, ди­тя) - низшая категория благородного сословия в Кастилии , Леоне, Арагоне и Наварре.

Тер­мин «инфансоны» из­вес­тен в Кас­ти­лии с начала X века, в Ле­о­не с середины XI века. Ис­поль­зо­вал­ся для обо­зна­че­ния лиц, имев­ших знат­ное про­ис­хо­ж­де­ние и, как пра­ви­ло, сра­жав­ших­ся вер­хом; в от­ли­чие от ри­кос ом­брес, инфансоны не об­ла­да­ли круп­ны­ми со­стоя­ния­ми. Инфансоны бы­ли ос­во­бо­ж­де­ны от многих по­да­тей.

Ак­тив­но уча­ст­во­ва­ли в Ре­кон­ки­сте и ко­ло­ни­за­ции от­воё­ван­ных тер­ри­то­рий. С XII века тер­мин «инфансоны» по­сте­пен­но вы­хо­дит из упот­реб­ле­ния и за­ме­ня­ет­ся тер­ми­ном идаль­го.

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