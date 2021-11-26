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ИНФАНСОНЫ
ИНФАНСОНЫ (исп. infanzón, от лат. infans - младенец, дитя) - низшая категория благородного сословия в Кастилии, Леоне, Арагоне и Наварре.
Термин «инфансоны» известен в Кастилии с начала X века, в Леоне с середины XI века. Использовался для обозначения лиц, имевших знатное происхождение и, как правило, сражавшихся верхом; в отличие от рикос омбрес, инфансоны не обладали крупными состояниями. Инфансоны были освобождены от многих податей.
Активно участвовали в Реконкисте и колонизации отвоёванных территорий. С XII века термин «инфансоны» постепенно выходит из употребления и заменяется термином идальго.
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