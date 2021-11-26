Герeфа (др.-англ. gerefa)

Герéфа (др.-англ. gerefa) — в англосаксонской Англии королевский чиновник, представитель центральной власти на местах, осуществляющий контрольные, фискальные, административные функции. Первоначально слово «Г.», известное с VII в., означало управляющего королевским имением в какой-либо области страны, об обязанностях которого повествует, в частности, трактат «Be Gesceadwisan Gerefan». Социальный статус Г. определялся вергельдом, равным вергельду тэна (представителя средней и мелкой служилой знати). Г. происходили из рядов министериалитета, о чем, в частности, говорит и их латино­язычная характеристика в документах — «minister». С постепенным складыванием единого английского государства в IX—X вв. и развитием административной системы и городов функции Г. становятся все более разнообразными. В городах (wicgerefa, portgerefa) они осуществляли надзор и контроль за законностью торговых операций, собирали таможенные пошлины и судебные штрафы. В сельской местности Г. являлись постоянными представителями короля при главах графств (элдорменах), одновременно и помогая им в управлении, и надзирая за их деятельностью. Из слияния слов «scir» (графство) и «gerefa» произошел термин «шайргерефа», который с течением времени сократился до «шериф». Латиноязычное наименование шайргерефы — «vice comes», т. е. «заместитель графа». Распространение шайргереф связано с процессом унификации административной системы в англосаксонской Англии по мере ее объединения королями Уэссекса в единое государство. Шайргерефа управлял королевскими владениями на территории графства, собирал причитающуюся короне часть судебных штрафов, следил за исполнением законов, присутствовал на собраниях графства, надзирал за заключенными в тюрьму преступниками, контролировал соблюдение правил торговли. Должность шайргерефы (шерифа) успешно пережила Нормандское завоевание Англии во 2-й половине XI в. и органично вписалась в новую систему управления государством, выстраиваемую нормандскими королями и их преемниками Плантагенетами, просуществовав с некоторыми изменениями вплоть до современной эпохи.

Лит.: Глебов А. Г. Англия в раннее Средневековье. СПб., 2007; Мортон А. Л. История Англии. Л., 1950; Савело К. Ф. Раннефеодальная Анг­лия. Л., 1977; Fisher D. F. V. Anglo-Saxon Age. London, 1983; Stenton F. Anglo-Saxon England. Oxford, 1973. М. М. Горелов.