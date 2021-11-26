ФИЛИПП II АВГУСТ (фр. Philippe Auguste)
Король Франции 1180–1223 г.
Сын Людовика VII и Адели Шампаноской. Родился в 21 августа 1165 г.
В 1179 г. Людовик VII короновал сына. С 1180 г. Филипп II стал править единолично.
Ему пришлось столкнуться со значительной антикоролевской коалицией, в которую входили братья его матери, Гильом Реймсский, Тибо Блуаский.
Филипп Заключил союз с Филиппом Эльзасским, а также взял в жены племянницу графа Эно. Однако все изменилось, когда Филипп II сблизился с Генрихом II Плантагентом. Союзники Филиппа перешли на сторону дядьев французского короля. Тем не менее, одной поддержки короля Англии Филиппу II хватило, чтобы одержать верх над непокорными феодалами. В 1184 г. Филипп сумел расколоть коалицию: из нее вышел Блуаский дом и граф Эно.
В том же году по Бовскому договору, завершившему конфликт с графом Фландии, в состав королевского домена вошли Амьен и Мондидье.
В последующие годы политика Филиппа II была в значительной мере направлена на увеличение королевского домена.
Несмотря на то, что в первые годы правления Филиппа II Генрих II был союзником французского короля, Филипп поддерживал раздор в семье короля Англии, распаляя борьбу между Генрихом II и его сыновьями Ричардом и Иоанном. В 1190–1191 гг. Филипп II участвовал в Третьем Крестовом походе.
Несмотря на некоторый успех экспедиции, Филипп все время боролся против Ричарда Львиное Сердце, отказался отдавать англичанам часть захваченного Кипра, а также вел переговоры с Иоанном, правившим Англией в отсутствие Ричарада. После того, как Ричард попал в плен к Леопольду Австрийскому, Филипп в 1193 г. напал на Нормандию, принадлежавшую Ричарду и временно захватил ее часть. Освободившись, Ричард смог вернуть отнятое.
В 1199 г. Филипп и Ричард заключили перемирие.
В 1204 г. Филипп отвоевал у Иоанна Беззеельного Нормандию, Мэн, Анжу и Турень. В 1214 г. Филипп закрепил свои победы в битвах при Ларош-о-Муане и Бувине, в которых он нанес поражение коалиции Вельфов и Плантагенетов, попытавшейся положить конце усилению Филиппа II.
В 1209 г. Филипп II боролся на юге королевства с альбигойцами.
Филипп II сделал много для выстраивания государственного аппарата: при нем получили распространение прево и бальи — местные чиновники, выполняющие судебные и административные функции. Кроме того, архаичные собрания вассалов были заменены более компактной королевской курией.
Филипп II Август умер 14 июля 1223 г.
Иллюстрации:
Коронация Филиппа II Августа.
Исторические источники:
Recueil des actes de Philippe Auguste, par H. F. Delaborde, v. 1-3, P., 1916-66.