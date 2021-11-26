ЭЛЬ СИД (наст. имя Родриго Диас де Вивар, исп. Rodrigo Diaz de Vivar)

Кастильский дворянин, национальный герой Испании, прославившейся своими военными победами в эпоху Реконкисты .

Герой поэм, романсов и пьес. Ему посвящен героический эпос «Песнь о моём Сиде» - вероятно, лучшее и наиболее полно сохранившееся произведение испанской эпической поэзии, где он предстает героическим борцом с арабами, хотя в действительности Родриго Диас воевал как на стороне христианских правителей Испании, так и мавританских.

Поскольку литературные произведения, посвященные Родриго Диасу, начали складываться вскоре после его смерти , то исторический и литературный образы Эль Сида еще в эпоху Средневековья стали смешиваться. Даже после публикации документов, опровергающих поэтический и идеализированный образ Сида, ряд авторов до сих пор склонны подменять исторический образ литературным, чему способствует и массовая культура.

Про исторического Родриго Диаса известно, что он был посвящен в рыцари королем Кастилии и Леона Санчо II. Помог королю одержать победу в битве с его братом Альфонсом VI при Гальпехаре в 1072 г. В том же году принимал участие в осаде Саморы, у стен которой 7 октября 1072 г. Санчо был убит. После его смерти Сид в числе остальных кастильских дворян присягнул Альфонсу VI.

В 1079 или 1080 г. Родриго Диас по поручению короля отправился за ежегодной данью к эмиру Севильи, ведшего в то время войну с эмиром Гранады , которого поддержало ряд знатных кастильских дворян. Эль Сид в этом конфликте встал на сторону эмира Севильи и разбил войска правителя Гранады, добавив к дани военную добычу. По возвращению ко двору Альфонса VI его обвинили в незаконном присвоении части добычи и изгнали из владений короля. Эпос называет причиной изгнания зависть короля к популярному военачальнику, а современные историки склонны скорее видеть в этом событии попытку разрешить дипломатический кризис, вызванный своевольными действиями Эль Сида.

В изгнании Сид служил эмирам Сарагосы и эмиру Валенсии, при необходимости обнажая меч и против их христианских противников. Так, когда Альфонс VI в 1092 г. осадил Валенсию, он в отместку опустошил кастильские земли близ На́херы и Калаорры.

После свержения эмира Валенсии Эль Сид в 1094 г. захватил город и правил там как независимый сеньор до своей смерти в 1099 г., окончательно примирившись с Альфонсом VI, которому требовалась помощь в противостоянии с войсками альморавидов после сокрушительного поражения в битве при Заллаке в 1086 г.

Источники:

Historia Roderici, ms. 9/ 4922 (olim A-189) de la Biblioteca de la Real Academia de la Historia, f. 75r. Madrid;

Cantar de mio Cid. Biblioteca Nacional de España. Madrid.

Иллюстрации:

Анна Вон Хайат Хантингтон. Эль Сид, 1927. Севилья.

Автор статьи: Е. Е. Крылова