ДУРНЫЕ ОБЫЧАИ

ДУРНЫЕ ОБЫЧАИ - общее название ряда феодальных повинностей лично зависимых крестьян на Пиренейском полуострове и в Южной Франции в средние века.

Пер­вые упо­ми­на­ния о «Дурных обычаях» от­но­сят­ся к середине XI века. С раз­ви­ти­ем сень­о­ри­аль­ных от­но­ше­ний «Дурные обычаи» бы­ли упо­ря­до­че­ны, за­фик­си­ро­ва­ны в пра­во­вых па­мят­ни­ках («Бар­се­лон­ские обы­чаи» и др.). Наи­бо­лее об­ре­ме­ни­тель­ную фор­му име­ли в Ка­та­ло­нии. В XII-XIII веках под «Дурными обычаями» под­ра­зу­ме­ва­лись 6 по­вин­но­стей: пра­во сень­о­ра на часть иму­ще­ст­ва кре­сть­я­ни­на , умер­ше­го без за­ве­ща­ния (intestia) или не ос­та­вив­ше­го пря­мо­го по­том­ст­ва (exor­chia); обя­зан­ность кре­сть­я­ни­на, чья же­на ули­че­на в пре­лю­бо­дея­нии, вы­пла­тить штраф сень­о­ру (cugucia); воз­ме­ще­ние кре­сть­я­ни­ном сень­о­ру ущер­ба, при­чи­нён­но­го до­му и на­де­лу по­жа­ром или сти­хий­ным бед­ст­ви­ем (arsia); пла­та сень­о­ру за раз­ре­ше­ние на брак, взи­мав­шая­ся с от­ца не­вес­ты (firma de spolii); вы­куп при пе­ре­хо­де кре­сть­я­ни­на к другому сень­о­ру (remensa). В XIV-XV веках кон­троль над со­блю­де­ни­ем «Дурных обычаев» был уже­сто­чён. Тре­бо­ва­ние ли­к­ви­да­ции «Дурных обычаев» ста­ло од­ним из ос­нов­ных в пе­ри­од круп­ных кре­сть­ян­ских вос­ста­ний в Ка­та­ло­нии во второй половине XV века. В 1486 Фер­нан­до II от­ме­нил «Дурные обычаи» Гуа­да­луп­ской сен­тен­ци­ей .

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)