АНЖУЙСКАЯ ДИНАСТИЯ

Собирательное название нескольких ветвей королевских домов средневековой Европы , происходивших от графов Анжу (франц. Anjou).

С 1154 по 1399 в Англии правила королевская династия Плантагенетов , бравшая свое начало от Годфруа V (Жоффруа) Плантагенета, графа Анжу. В Сицилии утвердились потомки Карла I Анжуйского (1266–1285), находившиеся у власти с 1268 по 1302. Будучи сыном французского короля Людовика VIII, Карл I унаследовал обширные земли Анжу, Мена и Прованса, а с 1266, после свержения Штауфенов, правил Сицилийским королевством . Позднее, после потери части территорий в результате народного восстания 1282 (так называемая «Сицилийская вечерня» ), его потомки еще сохраняли власть в Неаполитанском королевстве , однако в 1382 с убийством Джованны I (1343–1382) утвердилась новая венгерская ветвь А. Д., которая была пресечена в Неаполе в 1442. Представители А. Д. также правили в Венгрии (1308–1387) и Польше (1370–1387).

Автор статьи: Гладков А.К.

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