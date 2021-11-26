АЛЬФОНСО X МУДРЫЙ

АЛЬФОНСО X МУДРЫЙ (Alfonso X el Sabio) - король Кастилии и Леона с 1252 года.

Сын Фернандо III Святого, А. X еще при жизни отца участвовал в сражениях Реконкисты (завоевание Мурсии и Севильи). Став королем, он завоевал Кадис (1262), Херес-де-ла-Фронтера, Ньеблу и другие города. С помощью своего тестя Жауме I Арагонского А. X подавил начавшееся в 1264 восстание мудехаров Андалусии и Мурсии, которым помогали мусульмане. Гранадского эмирата и Африки. Организовал заселение Андалусии, обезлюдевшей вследствие массовой эмиграции мудехаров. А. X основывал новые города по всему королевству, пожаловал многим городам право проводить ярмарки, реформировал денежную систему и финансы. При А. X возникла Места — союз кастильских овцеводов, получивший от короля важные привилегии. С целью модернизации и унификации различных фуэро приказал составить Королевское фуэро и «Зерцало». Позже по инициативе А. Х был создан обширный свод законов — « Семь партид». Законодательные новшества А. X, как и его авторитарная политика в целом, вызвали сопротивление городов и знати, опасавшихся усиления королевск. власти. C 1256 А. X вел борьбу за корону Священной Римской империи , на которую имел права по линии матери, Беатрисы Швабской (внучки Фридриха I Барбароссы ). Затратив огромные средства, он заручился поддержкой части выборщиков, но, столкнувшись с противодействием другой их части и папства, в 1275 отказался от своих планов. Это дорогостоящее предприятие способствовало росту налогов и порче монеты и усилило недовольство. Все правление А. X прошло в борьбе с мятежной знатью, которую обычно возглавляли его родственники. Потерпел поражение в борьбе со своим младшим сыном Санчо (см. Санчо IV Храбрый ), который хотел наследовать отцу в обход сыновей ранее умершего старшего брата, инфанта Фернандо, и умер в разгар борьбы. А. X прославился меценатством, учеными и литературными занятиями, проявив редкие для правителя широту интересов, глубину познаний и поэтический талант. Отличаясь веротерпимостью, А. собрал при своем дворе множество ученых — христиан, мусульман, иудеев. По его инициативе были переведены Коран , Талмуд, Каббала , литературные произведения стран Востока. По замыслу и при участии А. X были написаны «Всеобщая хроника», посвященная истории Испании, и «Всеобщая история», охватывающая всемирную историю от сотворения мира. Перу короля принадлежат также «Книга об астрономических знаниях», включавшая использовавшиеся мореплавателями «Альфонсовы таблицы», «Лапидарий», «Книга об играх». Творчество А. X сыграло огромную роль в развитии как кастильского языка, который он сделал языком науки и литературы, так и поэзии на галисийско-португальском языке: 462 «песни», из которых 420 — стихотворные легенды о чудесах Богоматери .

Сочинения:

Astromagia / Ed. A. D’Agos-tino. Napoli, 1992;

Cantigas de San-ta María / Ed. W. Mettmann. Mad-rid, 1986–1989. V. 1–3;

General es-toria. Parte 1–4. Madrid, 1957–2001;

Primera crónica general: estoria de España que mandó componer Alfonso El Sabio. Madrid, 1906;

Libros del saber de astronomía / Ed. M. Rico y Sinobas. [Barcelona], 1999. V. 1–2;

The Lapidary of king Alfonso X The Learned / Ed. I. Bahler and K. Gyékényesi Gatto, New Orlean, 1997;

Las siete partidas del Sabio Rey don Alfonso el nono. Madrid, 1974. V. 1–3;

Leyes de Alfonso X / Ed. G. Martínez Diez. Ávila, 1985–1991. V. 1–3.

Автор статьи: Ведюшкин В.А.