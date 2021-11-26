АЛЬБИГОЙСКИЕ ВОЙНЫ

Крестовые походы против альбигойцев , организованные в 1209–1229 по инициативе папы Иннокентия III .

Главная цель состояла не столько в устранении ереси альбигойцев, сколько в решении важнейших внутри- и внешнеполитических задач. В 1209 предпринят первый поход, в котором, по планам Иннокентия III, должны были участвовать английский король и германский император. Вопреки ожиданиям понтифика , коалицию, возглавляемую Симоном де Монфором, составили почти исключительно северофранцузские рыцари. Уже в 1213 крестоносцы одержали решающую победу при Мюре. Плохо вооруженные отряды еретиков сдавали один город за другим — так пали Безье и Каркассон. Тулуза, Ним, Бокер и Ажан остались за графом Раймондом VI Тулузским. Вскоре в войну вступил король Арагона Педро II , опасавшийся чрезмерного усиления де Монфора. Только после смерти последнего в 1218 в борьбу за Юг Франции включился король Людовик VIII, боявшийся, с одной стороны, укрепления позиций Арагона, а с другой — вмешательства Англии и Священной Римской империи германской нации . Итогом успешного похода, предпринятого Людовиком VIII в 1226 против альбигойцев и их главного союзника графа Раймонда VII Тулузского, стало заключение мирного договора в Мо (1229). Французский король присоединил к своему домену значительную часть земель графства Тулузского, передав оставшуюся часть вновь принятому в лоно церкви Раймонду VII, дочь которого выдали за одного из братьев короля. Последним ударом по еретикам стал захват хорошо укрепленной крепости Монсегюр (1244).

Автор статьи: А. К. Гладков.

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