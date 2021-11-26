АЛЬБИГОЙЦЫ (Albigenses)

Участники еретического движения (XII–XIII вв., Юж. Франция), сложившегося в Лангедоке, получившего название от г. Альби.

Учение А. содержит элементы доктрин вальденсов и богомилов. О влиянии последних на А. говорит тот факт, что на очередном собрании общины Сен-Феликс ее главой был избран богомил Никита. Будучи греком по происхождению, он приехал во Францию с целью наставления в истине заблудших братьев. А. не только обличали алчность пастырей, их стремление к богатству и наживе, отрицали таинства католической церкви , но и подвергали сомнению истинность христианского учения о Св. Троице. Видя в служителях Церкви людей, глубоко погрязших в грехах и отмеченных печатью порока, А. отказывались исповедоваться им и принимать Св. Дары. В 1147 св. Бернард Клервоский (1091–1153) выступил с проповедью, в которой предостерегал «чад Христовых» от козней еретиков- катаров и их последователей А. Позднее А. были подвергнуты осуждению со стороны св. Доминика (1170–1221). А. пользовались значительной поддержкой не только простых людей, недовольных нравами духовенства, но и знати. Наиболее влиятельного покровителя А. нашли в лице графа Раймонда VI Тулузского. В 1179 была предпринята первая неудачная попытка начать военную кампанию против А. Лишь после того, как в 1209 А. убили папского легата , Иннокентий III объявил крестовый поход (см. Альбигойские войны ), итогом которого стало почти полное искоренение ереси.

Автор статьи: А. К. Гладков.

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