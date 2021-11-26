АДЕЛАНТАДО (исп. adelantado, от adelantar ‒ идти вперед, опережать, от аналогичн. по смыслу араб. almu-qaddam, искажен. almocaden)

В Средние века и Новое время — должностное лицо, назначавшееся монархом Кастилии для осуществления на определенной территории функций управления и судопроизводства.

Обычно должность А. учреждалась для новоприобретенных короной земель: Андалусии (с 1253), Канарских о-вов, заокеанских владений в Америке (с 1494). Первые А. появились в XI в., но тогда их обязанности и права не были четко определены. Альфонсо Х Мудрый использовал А. для укрепления влияния короны в противовес знати, городским советам и Церкви. Согласно своду законов «Семь партид» старшие А. занимали промежуточное положение между подконтрольными двору трибуналами и местными судами, параллельно исполняя королевские распоряжения. В XIV в. А. Мурсии и Андалусии приобрели военные функции, оттеснившие прочие обя­занности. Посты А. занимали представители высшей знати и королевской семьи, стремившиеся превратить должность в наследственную, что удалось роду Манрике в Кастилии, Киньонес — в Леоне, Фахардо — в Мурсии, Рибера-Энрикес — в Андалусии. К концу Средних веков в Испании А. — почетный титул. При покорении Нового Света и других заокеанских территорий согласно капитуляциям предусматривалось при­своение титула А. руководителям экспедиций. Старшие А. колониальных владений принимали апелляции по гражданским и уголовным делам, отчитываясь за свои действия только перед королевским Советом по делам Индий; назначали младших А., рехидоров и других должностных лиц, создавали отряды милиции, а также исполняли иные военные, административные и судебные функции. На них возлагались разнообразные обязанности по административно-территориальному и хозяйственному обустройству заокеанских провинций.

Автор статьи: Е. Ю. Лыкова.

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