АБЕНСЕРРАХИ (Бану Саррадж)

Влиятельный аристократический клан в Гранадском эмирате XV в.

Опираясь на сторонников в Гуадисе и Льоре, свергли в 1419 малолетнего эмира Мухаммада VIII Малыша, заменив его Мухаммадом IX Левшой и захватив пост вазира (первого министра). В дальнейшем еще трижды помогали Мухаммаду IX возвращаться к власти и активно соперничали с кланами Банигаш (Венегас) и Сегри. Возвели на трон Абу Насра Саада, впоследствии предательски заманившего их на пир и устроившего там резню, в которой погибло до 50 представителей клана. Уцелевшие из их рода бежали в Малагу и перешли на сторону конкурента Саада Юсуфа V. После воцарения Абу-ль-Хасана Али в 1464 превратили Малагу в центр оппозиции, но в 1470 под нажимом эмира ушли в Кастилию. В 1477 поддержали восстание против эмира его брата Мухаммада аз-Загала («Обманщика»). В 1482 свергли эмира и возвели на трон его сына Абу Абдаллаха Мухаммада XII Боабдиля. После падения Гранады в 1492 немногие уцелевшие представители клана выехали в Альпухарру, откуда в 1495 отправились в эмиграцию на север Африки. Вокруг судьбы А. и обстоятельств их участия в защите Гранады от испанцев возникло много легенд и преданий, частично проникших в испанский фольклор и художественную литературу.

Автор статьи: Р. Г. Ланда.

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