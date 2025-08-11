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Земской и городской союзы. Возникновение и объединение.

Конфликт с имперской властью и нарастание оппозиционности. Русско-японская война, участие земств в волонтерстве. Либеральные стремления земцев.

Сессия Думы 15 года. Критика правительства.

Финансирование земгора, параллельная административная структура.

Власть финансирует свою оппозицию, тем самым ее укрепляя.

Подготовка госпереворота в 16-м году, запрет от полиции на съезд Межсоюзнический съезд 1917 го года. Земцы обсуждают политические изменения с иностранными представителями.