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Земской и городской союзы. Возникновение и объединение.
Конфликт с имперской властью и нарастание оппозиционности. Русско-японская война, участие земств в волонтерстве. Либеральные стремления земцев.
Сессия Думы 15 года. Критика правительства.
Финансирование земгора, параллельная административная структура.
Власть финансирует свою оппозицию, тем самым ее укрепляя.
Подготовка госпереворота в 16-м году, запрет от полиции на съезд Межсоюзнический съезд 1917 го года. Земцы обсуждают политические изменения с иностранными представителями.