ПАНТЕЛЕЕВ АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ
ПАНТЕЛЕЕВ АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ - российский военачальник и государственный деятель, генерал от инфантерии (1904), генерал-адъютант (1905).
Дворянин. Окончил Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров (1856) в Санкт-Петербурге. В 1856-1876 годах проходил службу на различных должностях в Преображенском лейб-гвардии полку. Участник русско-турецкой войны 1877-1878 годов. С 1877 году командир 17-го пехотного Архангелогородского полка, с 1878 года командир 1-й бригады 5-й пехотной дивизии. В 1882-1890 годах командовал Семёновским лейб-гвардии полком. С 1888 года член Главного военного суда. В 1890-1897 годах директор Императорского училища правоведения в Санкт-Петербурге. В 1898-1900 годах командир Отдельного корпуса жандармов и помощник министра внутренних дел. В 1900-1903 годах иркутский военный генерал-губернатор и командующий войсками Иркутского ВО. Активно содействовал гражданскому строительству в городе (построены здания ремесленно-воспитательные заведения и первой женской гимназии Иркутска). Почетный гражданин города (1908). С мая 1903 года член Государственного совета. В 1904-1905 годах заседал в Департаменте промышленности, наук и торговли. С 1906 года, после реорганизации Государственного совета, входил в состав присутствующих членов. В феврале 1905 - апреле 1906 годов член Особого совещания по пересмотру законоположений. Во время 1-й мировой войны возглавлял комиссию по расследованию обстоятельств поражения 2-й армии генерала от кавалерии А.В. Самсонова в Восточной Пруссии. В связи с упразднением Государственного совета был уволен декретом СНК РСФСР. Умер от истощения. Похоронен на кладбище Воскресенского Новодевичьего монастыря (Санкт-Петербург).
Награждён орденами Святого Георгия 4-й степени (1878), Святого Александра Невского (1902 год, алмазными знаками к нему - 1906 год), Святого Владимира 1-й степени (1913) и другими.