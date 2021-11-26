ПАНТЕЛЕЕВ АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ

ПАНТЕЛЕЕВ АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ - российский вое­на­чаль­ник и государственный дея­тель, генерал от инфантерии (1904), генерал-адъ­ю­тант (1905).

Дво­ря­нин . Окон­чил Шко­лу гвардейских под­пра­пор­щи­ков и кавалерийских юн­ке­ров (1856) в Санкт-Пе­тер­бур­ге. В 1856-1876 годах про­хо­дил служ­бу на различных долж­но­стях в Пре­об­ра­жен­ском лейб-гвар­дии пол­ку. Уча­ст­ник русско-турецкой вой­ны 1877-1878 годов. С 1877 году командир 17-го пехотного Ар­хан­ге­ло­го­род­ско­го пол­ка, с 1878 года командир 1-й бри­га­ды 5-й пехотной ди­ви­зии. В 1882-1890 годах ко­ман­до­вал Се­мё­нов­ским лейб-гвар­дии пол­ком. С 1888 года член Главного во­енного су­да. В 1890-1897 годах ди­рек­тор Императорского училища пра­во­ве­де­ния в Санкт-Пе­тер­бур­ге. В 1898-1900 годах командир От­дель­но­го кор­пу­са жан­дар­мов и по­мощ­ник министра внутренних дел. В 1900-1903 годах ир­кут­ский во­енный генерал-гу­бер­на­тор и ко­ман­дую­щий вой­ска­ми Ир­кут­ско­го ВО. Ак­тив­но со­дей­ст­во­вал гражданскому строи­тель­ст­ву в го­ро­де (по­строе­ны зда­ния ре­мес­лен­но-вос­пи­тательные за­ве­де­ния и пер­вой жен­ской гим­на­зии Ир­кут­ска). Почетный гра­ж­да­нин го­ро­да (1908). С мая 1903 года член Государственного со­ве­та. В 1904-1905 годах за­се­дал в Департаменте промышленности, на­ук и тор­гов­ли. С 1906 года, по­сле ре­ор­га­ни­за­ции Государственного со­ве­та, вхо­дил в со­став при­сут­ст­вую­щих чле­нов. В феврале 1905 - апреле 1906 годов член Осо­бо­го со­ве­ща­ния по пе­ре­смот­ру за­ко­но­по­ло­же­ний. Во вре­мя 1-й ми­ро­вой вой­ны воз­глав­лял ко­мис­сию по рас­сле­до­ва­нию об­стоя­тельств по­ра­же­ния 2-й ар­мии генерала от кавалерии А.В. Сам­со­но­ва в Восточной Прус­сии. В свя­зи с уп­разд­не­ни­ем Государственного со­ве­та был уво­лен дек­ре­том СНК РСФСР. Умер от истощения. По­хо­ро­нен на клад­би­ще Вос­кре­сен­ско­го Но­во­де­вичь­е­го монастыря (Санкт-Пе­тер­бург).

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Святого Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни (1878), Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1902 год, ал­маз­ны­ми зна­ка­ми к не­му - 1906 год), Святого Вла­ди­ми­ра 1-й сте­пе­ни (1913) и другими.