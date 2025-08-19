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Причины и время перехода. Окончание гражданской войны и явная тенденция к глобальной европейской войне, а также отставание советской промышленности, вынудило правительство СССР начать беспрецедентную индустриальную гонку.

Великий перелом СССР превратился в одну большую стройку. Сталин намеревался пройти полувековое отставание от Европы за 10 лет. Для достижения результатов была поставлена задача – любой ценой добиться результата.

Ход индустриализации (стахановцы) Индустриализация ставила задачи по опережению планов, и героями прессы стали такие рекордсмены как Стаханов.

Издержки Невероятное напряжение и сжатые сроки стали причиной физического истощения и несчастных случаев. От тяжелых условий труда и сопутствующие болезней погибло множество людей.

Итоги курса Советский Союз ценой неимоверных усилий и жертв вырвался на первые места в мире по темпам индустриализации и строительства. Такая суровая политика позволила подойти к Великой Отечественной войне с подготовленной материально-технической базой.