ЗАВЕНЯГИН Авраамий Павлович

Советский государственный и партийный деятель, ко­мис­сар го­судар­ст­венной безо­пас­но­сти 3 ран­га (1943).

В 1930 окон­чил Мо­с­ковскую гор­ную ака­де­мию. Чл. РСДРП(б) с но­яб. 1917. В 1918–23 на парт. ра­бо­те в Туль­ской, Ря­зан­ской и До­нец­кой гу­бер­ни­ях. В 1919–20 доб­ро­во­лец в РККА, нач. по­лит­от­де­ла ди­ви­зии. В ап­ре­ле – мае 1930 1-й ди­рек­тор Моск. ин-та ста­ли и спла­вов. В 1930–31 ди­рек­тор Гос. ин-та по про­ек­ти­ро­ва­нию за­во­дов чёр­ной ме­тал­лур­гии (Ги­про­мез) в Ле­нин­гра­де. Зам. нач. Гл. управ­ле­ния ме­тал­лур­гич. пром-сти ВСНХ (1931–32). В янв. – авг. 1933 ди­рек­тор ме­тал­лур­гич. за­во­да им. Ф. Э. Дзер­жин­ско­го в г. Ка­мен­ское (ны­не г. Днеп­ро­дзер­жинск) Днеп­ро­пет­ров­ской обл. УССР. В 1933–37 ди­рек­тор Маг­ни­то­гор­ско­го ме­тал­лур­гич. ком­би­на­та. Чл. ЦИК СССР (1935–38). 1-й зам. (14.3.1937–19.3.1938) нар­ко­ма тя­жё­лой пром-сти В. И. Меж­лау­ка, ос­во­бо­ж­дён от долж­но­сти по пред­ло­же­нию Л. М. Ка­га­но­ви­ча вско­ре по­сле аре­ста Меж­лау­ка. Опа­са­ясь сво­его аре­ста, З. в кон­це мар­та 1938 об­ра­тил­ся с пись­ма­ми к И. В. Ста­ли­ну и В. М. Мо­ло­то­ву, в ко­то­рых про­сил на­пра­вить его на «кон­крет­ную» ра­бо­ту в рай­оны Си­би­ри или Се­ве­ра. Был на­зна­чен нач. Но­риль­ско­го гор­но-ме­тал­лур­гич. ком­би­на­та (1938–41), строи­тель­ст­во ко­то­ро­го осу­ще­ст­в­ля­лось за­клю­чён­ны­ми Но­риль­ла­га. Под рук. З. бы­ло за­вер­ше­но строи­тель­ст­во пер­вой оче­ре­ди ком­би­на­та, на­ча­ты до­бы­ча и пе­ре­ра­бот­ка ни­ке­ле­вой ру­ды. По ини­циа­ти­ве З. в Но­риль­ске по­стро­ен ма­лый ме­тал­лур­гич. за­вод по вы­пус­ку ме­тал­лич. ни­ке­ля, ис­поль­зо­вав­ше­го­ся для про­из­вод­ст­ва сверх­проч­ных бро­ни­ро­ван­ных спла­вов и сверх­лёг­ких кон­ст­рук­ций для во­ен. авиац. пром-сти. В 1941–51 зам. нар­ко­ма (с 1946 ми­ни­ст­ра) внутр. дел СССР, с 1946 нач. 9-го управ­ле­ния НКВД – МВД СССР (уп­рав­ление ру­ко­во­ди­ло осу­ще­ст­в­ле­ни­ем ура­но­вой про­грам­мы). Кон­тро­ли­ро­вал дея­тель­ность Гл. управ­ле­ния ла­ге­рей пром. строи­тель­ст­ва и Гл. управ­ле­ния ла­ге­рей гор­но-ме­тал­лур­гич. пром-сти. В Вел. Отеч. вой­ну З. ку­ри­ро­вал строи­тель­ст­во авиац. за­во­дов в г. Куй­бы­шев, на пло­щад­ках ко­то­рых бы­ли раз­ме­ще­ны эва­куи­ро­ван­ные 1-й и 18-й авиа­за­во­ды и про­из­ве­де­ны все штур­мо­ви­ки ИЛ-2 и ИЛ-10. В 1945–53 зам., 1-й зам. нач., нач. 1-го гл. управ­ле­ния и чл. Спец. к-та при СНК (с 1946 СМ) СССР по ядер­ной про­бле­ме. Ру­ко­во­дил инж. обес­пе­че­ни­ем сов. атом­но­го про­ек­та. В февр. 1955 – дек. 1956 мин. сред­не­го ма­ши­но­строе­ния (с ию­ня 1953 зам.). Од­но­вре­мен­но зам. пред. СМ СССР.

Гос. пр. СССР (1951). На­гра­ж­дён 6 ор­де­на­ми Ле­ни­на.

По­хо­ро­нен на Крас­ной пл. у Крем­лёв­ской сте­ны.

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Архив БРЭ.

Автор статьи: Ю. Н. Мо­ру­ков.