СТАХАНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Организация «рекордов» производительности труда в СССР в 30-х гг., названо в честь А. Стаханова.

Он работал забойщиком шахты «Центральная – Ирмино» в Кадиевке в Донбассе. Руководство предприятия решило показать, что советский рабочий может работать гораздо интенсивнее, чем раньше. С помощью других рабочих, которые помогали одному забойщику, Стаханов в ночь на 31 августа 1935 г. за смену добыл 102 тонны угля при норме 7 тонн, то есть перевыполнил нормы выработки более чем в 14 раз. 19 сентября Стаханов добыл уже 227 тонн. В подражание Стаханову подобные рекорды стали осуществлять и на других предприятиях СССР . Сам Стаханов больше не работал в забое. Он стал «образцовым» рабочим, депутатом, участником многочисленных митингов и приемов, чиновником. Стахановское движение вызвало энтузиазм части рабочих. В каждой отрасли выдвинулись свои стахановцы - кузнец ГАЗа А. Бусыгин, ткачихи Е. и М. Виноградовы, машинист П. Кривонос, металлург М. Мазай и трактористка П. Ангелина. Рекордсмен после короткого трудового подвига получал льготы и блага, а остальным рабочим повышали нормы выработки, ссылаясь на достижения “передовиков”. Ведь рекорд показывал, что это «возможно». 14-17 ноября 1935 г. прошло широко разрекламированное всесоюзное совещание стахановцев, на котором выступил И. Сталин и заявил: «Жить стало лучше, жить стало веселее». Аналогичным образом было организовано движение ударников.

Автор статьи: Шубин А.В.