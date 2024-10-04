ШАХТИНСКОЕ ДЕЛО

Шáхтинское дéло — следствие и процесс 1928 по делу о вредительстве на шахтах объединения Донуголь в районе г. Шахты. На публичном процессе 18 мая — 6 июля 1928 многие обвиняемые сознались во «вредительстве». На шахтах действительно происходили аварии, которые в основном были вызваны нарушениями техники безо­пасности. Обвиняемые инженеры признавались в том, что получали деньги от бывших хозяев за информацию о положении дел на предприятиях, а также в сотрудничестве с белыми во время Гражданской вой­ны, в том, что после прихода красных поддерживали связи с бывшими хозяевами и в их интересах стремились сдерживать расходование запасов полезных ископаемых и даже затапливали шахты с целью их консервации. Следствие объединило людей, арестованных по разным причинам, в единую «организацию». Суду были преданы 53 человека. 23 подсудимых не признали себя виновными, другие активно сотрудничали с прокурором Н. В. Крыленко . Судья А. Я. Вышинский вынес приговор: 11 приговорены к расстрелу, 4 оправданы, 4 получили условные сроки, остальные — различные сроки заключения. 5 осужденных были расстреляны, 6 из приговоренным к расстрелу наказание было смягчено. Процесс позволил сталинской группе в руководстве ВКП(б) развернуть кампанию «спецеедства», т. е. критики специалистов с дореволюционным стажем, разжигания недоверия к ним. Это дало Сталину возможность добиваться принятия более оптимистических планов I пятилетки вопреки возражениям специалистов и поддерживавших их аргументы политиков «правого уклона» . В 2000 по результатам расследования Генеральной прокуратуры осужденные на процессе реабилитированы за отсутствием состава преступления.

Лит .: Кислицын С. А. Шахтинское дело. Начало сталинских репрессий против научно-технической интеллигенции в СССР. Ростов-на-Дону, 1993; Есиневич А. А. Мнимые вредители. «Шахтинское дело». «Дело Промпартии». СПб., 2004; Шахтинский процесс 1928 г. Подготовка, проведение, итоги. Кн. 1–2. М., 2011–2012. А. В. Шубин .