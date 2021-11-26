ПЯТИЛЕТКА

Период осуществления пятилетнего плана социально-экономического развития в СССР.

Планы считались законом и определяли основные показатели, которые должны достичь предприятия и отрасли производства. Невыполнение плана могло привести к увольнению директора, невыплате премии работникам. Но нередко предприятие докладывало о выполнении плана, хотя в действительности этого не было сделано («приписки»). Всего в СССР было принято 11 пятилетних и 1 семилетний (1959-1966) план. Некоторые пятилетки имели специальные задачи. I пятилетка (1928-1933) должна была обеспечить ускоренную индустриализацию и коллективизацию . Возникшие социально-экономические диспропорции и разрушения должна была ликвидировать II пятилетка (1933-1937). IV пятилетка (1946-1950) обеспечивала восстановление народного хозяйства после Великой Отечественной войны. В ходе IX-XI пятилеток (1966-1985) благодаря успехам в освоении месторождений нефти и газа удалось значительно повысить уровень жизни населения. Но время для экономических реформ и технической модернизации было упущено, что привело к нарастанию кризиса в экономике. XII пятилетка (1986-1990) должна была преодолеть «застой» в экономике, обеспечить быструю техническую модернизацию и «ускорение» экономического развития. Но во время Перестройки бюрократическая экономика СССР потерпела крах, и в 1990 г. новый план принимать не стали.

Исторические источники:

КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т. 10. М., 1986;

Ольсевич Ю. Я., Грегори П. Плановая система в ретроспективе: анализ и интервью с руководителями планирования СССР. М., 2000.

Автор статьи: Шубин А.В.