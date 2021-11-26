МЕЖЛАУК ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ
МЕЖЛАУК ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ - советский государственный и партийный деятель.
Из семьи личного дворянина. Окончил историко-филологический (1914 год) и юридический (1917 год) факультеты Харьковского университета. С 1907 года участвовал в социал-демократическом движении. В марте 1917 года вступил в харьковскую объединённую организацию РСДРП, примыкал к её интернационалистскому крылу (меньшевики-интернационалисты), в июле вступил в РСДРП(б).
Участвовал в создании Красной Гвардии, харьковского социалистического союза молодёжи. В 1917 году член Харьковских комитета РСДРП(б), Совета рабочих и солдатских депутатов, ВРК, губернского Главного штаба по борьбе с контрреволюцией. В феврале - марте 1918 года нарком по делам финансов Донецко-Криворожской советской республики, член обкома КП(б)У Донбасса и Донецкого военного штаба. Противник заключения Брестского мира 1918 года. С началом вывода по условиям этого договора советских войск с территории Украины вывез в Москву ценности харьковского отделения бывшего Государственного банка Российской империи.
В сентябре 1918-1920 годах член РВС 5-й армии Восточного фронта, участвовавшей в сентябре 1918 года во взятии Казани, 10-й армии Южного фронта, участвовавшей в Царицынской обороне 1918-1919 годов, 14-й армии того же фронта, сражавшейся в Донбассе с частями Добровольческой армии, 2-й армии Северо-Кавказского фронта, 2-й трудовой железнодорожной армии в Воронеже, член военного совета Тульского укреплённого района. Одновременно в январе - июне 1919 года нарком по военным и морским делам Украины (с февраля совместно с Н. И. Подвойским), затем заместитель наркома; по предложению Межлаука 3-й съезд Советов Украины (март 1919 года) отменил принцип коллегиальности в работе наркомата. С марта 1920 года комиссар Московско-Балтийской, Московско-Курской и Северных железных дорог. Заместитель наркома путей сообщения РСФСР (1921-1922 годы). Член коллегии НКПС РСФСР-СССР (1922-1924 годы). Член Президиума ВСНХ СССР (1924-1931 годы). Председатель Главметалла ВСНХ СССР (1926-1928 годы; в 1924-1926 годах заместитель председателя). Заместитель председателя ВСНХ СССР (1928-1931 годы). Член ЦК ВКП(б) (с февраля 1934 года; с 1927 года кандидат). Член ЦИК СССР.
Один из теоретиков и организаторов социалистической индустриализации. Считал, что её высокие темпы можно обеспечить только плановым регулированием экономики, позволяющим осуществлять мобилизацию капиталов в необходимые, хотя и не самые рентабельные, отрасли производства. В 1927 году возглавлял бюро комиссии ВСНХ, увеличившей контрольные цифры развития промышленности в 1-й пятилетке.
Ответственный редактор газеты «За индустриализацию» (1930 год). В апреле 1934 года - феврале 1937 года и октябре - ноябре 1937 года председатель Госплана СССР (с 1931 года - 1-й заместитель председателя) и заместитель председателя СНК СССР. Одновременно (до февраля 1937 года) заместитель председателя СТО СССР. Нарком тяжёлой промышленности СССР (февраль - октябрь 1937 года). Нарком машиностроения СССР (август - октябрь 1937 года).
Автор ряда работ в области экономики и планирования: «Металлопромышленность СССР» (1925 год), «Итоги и перспективы хозяйственного строительства» (1927 год), «Рационализация в металлопромышленности» (1928 год), «К перестройке работы плановых органов» (1934 год), «План четвёртого года второй пятилетки» (1936 год), «О плановой работе и мерах к её улучшению» (1938 год, опубликована в 1971 году в журнале «Плановое хозяйство», № 4).
Межлаук известен также своими портретами-шаржами, нарисованными на заседаниях Политбюро ЦК ВКП(б) и Президиума ВСНХ, на пленумах ЦК, съездах партии и пр. Среди них портреты Л. М. Кагановича, С. В. Косиора, Л. Б. Каменева, А. И. Микояна, А. И. Рыкова, К. Е. Ворошилова, В. В. Куйбышева, Ю. Л. Пятакова, М. П. Томского и др. Некоторые подписи к рисункам - на латинском и древнегреческом языках.
Арестован 02.12.1937 года. Приговорён Военной коллегией Верховного суда СССР 28.07.1938 года к высшей мере наказания по обвинению в подрыве советской промышленности, участии с 1925 года в группировке «правых» и руководстве латышским контрреволюционным подпольем. Расстрелян. В 1956 году реабилитирован.