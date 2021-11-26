МЕЖЛАУК ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ

МЕЖЛАУК ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ - советский государственный и партийный деятель.

Из се­мьи лич­но­го дво­ря­ни­на. Окон­чил ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гический (1914 год) и юри­дический (1917 год) факультеты Харь­ков­ско­го университета. С 1907 года уча­ст­во­вал в со­ци­ал-де­мо­кра­тическом дви­же­нии. В мар­те 1917 года всту­пил в харь­ков­скую объ­е­ди­нён­ную организацию РСДРП , при­мы­кал к её ин­тер­на­цио­на­ли­ст­ско­му кры­лу ( мень­ше­ви­ки -ин­тер­на­цио­на­ли­сты), в ию­ле всту­пил в РСДРП(б).

Уча­ст­во­вал в соз­да­нии Крас­ной Гвар­дии, харь­ков­ско­го со­циа­ли­стического сою­за мо­ло­дё­жи. В 1917 году член Харь­ков­ских комитета РСДРП(б), Со­ве­та ра­бо­чих и сол­дат­ских де­пу­та­тов, ВРК, гу­берн­ско­го Главного шта­ба по борь­бе с контр­ре­во­лю­ци­ей. В феврале - мар­те 1918 года нар­ком по де­лам фи­нан­сов До­нец­ко-Кри­во­рож­ской советской рес­пуб­ли­ки, член об­ко­ма КП(б)У Дон­бас­са и До­нец­ко­го во­енного шта­ба. Про­тив­ник за­клю­че­ния Бре­ст­ско­го ми­ра 1918 года. С на­ча­лом вы­во­да по ус­ло­ви­ям это­го до­го­во­ра советских войск с тер­ри­то­рии Ук­раи­ны вы­вез в Мо­ск­ву цен­но­сти харь­ков­ско­го от­де­ле­ния бывшего Государственного бан­ка Российской им­пе­рии.

В сентябре 1918-1920 годах член РВС 5-й ар­мии Восточного фрон­та, уча­ст­во­вав­шей в сентябре 1918 года во взя­тии Ка­за­ни, 10-й ар­мии Южного фрон­та, уча­ст­во­вав­шей в Ца­ри­цын­ской обо­ро­не 1918-1919 годов, 14-й ар­мии то­го же фрон­та, сра­жав­шей­ся в Дон­бас­се с час­тя­ми Доб­ро­воль­че­ской ар­мии, 2-й ар­мии Северо-Кавказского фрон­та, 2-й тру­до­вой железнодорожной ар­мии в Во­ро­не­же, член во­енного со­ве­та Туль­ско­го ук­ре­п­лён­но­го района. Од­но­вре­мен­но в январе - ию­не 1919 года нар­ком по во­енным и морским де­лам Ук­раи­ны (с февраля совместно с Н. И. Под­вой­ским), за­тем заместитель нар­ко­ма; по пред­ло­же­нию Межлаука 3-й съезд Со­ве­тов Ук­раи­ны (март 1919 года) от­ме­нил прин­цип кол­ле­ги­аль­но­сти в ра­бо­те нар­ко­ма­та. С мар­та 1920 года ко­мис­сар Мо­с­ков­ско-Бал­тий­ской, Мо­с­ков­ско-Кур­ской и Се­вер­ных железных дорог. Заместитель нар­ко­ма пу­тей со­об­ще­ния РСФСР (1921-1922 годы). Член кол­ле­гии НКПС РСФСР-СССР (1922-1924 годы). Член Пре­зи­диу­ма ВСНХ СССР (1924-1931 годы). Председатель Глав­ме­тал­ла ВСНХ СССР (1926-1928 годы; в 1924-1926 годах заместитель председателя). Заместитель председателя ВСНХ СССР (1928-1931 годы). Член ЦК ВКП(б) (с февраля 1934 года; с 1927 года кан­ди­дат). Член ЦИК СССР.

Один из тео­ре­ти­ков и ор­га­ни­за­то­ров со­циа­ли­стической ин­ду­ст­риа­ли­за­ции. Счи­тал, что её вы­со­кие тем­пы мож­но обес­пе­чить толь­ко пла­но­вым ре­гу­ли­ро­ва­ни­ем эко­но­ми­ки, по­зво­ляю­щим осу­ще­ст­в­лять мо­би­ли­за­цию ка­пи­та­лов в не­об­хо­ди­мые, хо­тя и не са­мые рен­та­бель­ные, от­рас­ли про­изводства. В 1927 году воз­глав­лял бю­ро ко­мис­сии ВСНХ, уве­ли­чив­шей кон­троль­ные циф­ры раз­ви­тия промышленности в 1-й пя­ти­лет­ке.

От­ветственный ре­дак­тор газеты «За ин­ду­ст­риа­ли­за­цию» (1930 год). В апреле 1934 года - феврале 1937 года и октябре - но­ябре 1937 года председатель Гос­пла­на СССР (с 1931 года - 1-й заместитель председателя) и заместитель председателя СНК СССР. Од­но­вре­мен­но (до февраля 1937 года) заместитель председателя СТО СССР. Нар­ком тя­жё­лой промышленности СССР (февраль - октябрь 1937 года). Нар­ком ма­ши­но­строе­ния СССР (август - октябрь 1937 года).

Ав­тор ря­да ра­бот в об­лас­ти эко­но­ми­ки и пла­ни­ро­ва­ния: «Ме­тал­ло­про­мыш­лен­ность СССР» (1925 год), «Ито­ги и пер­спек­ти­вы хо­зяй­ст­вен­но­го строи­тель­ст­ва» (1927 год), «Ра­цио­на­ли­за­ция в ме­тал­ло­про­мыш­лен­но­сти» (1928 год), «К пе­ре­строй­ке ра­бо­ты пла­но­вых ор­га­нов» (1934 год), «План чет­вёр­то­го го­да вто­рой пя­ти­лет­ки» (1936 год), «О пла­но­вой ра­бо­те и ме­рах к её улуч­ше­нию» (1938 год, опубликована в 1971 году в журнале «Пла­но­вое хо­зяй­ст­во», № 4).

Межлаук из­вес­тен так­же свои­ми порт­ре­та­ми-шар­жа­ми, на­ри­со­ван­ны­ми на за­се­да­ни­ях По­лит­бю­ро ЦК ВКП(б) и Пре­зи­диу­ма ВСНХ, на пле­ну­мах ЦК, съез­дах пар­тии и пр. Сре­ди них порт­ре­ты Л. М. Ка­га­но­ви­ча, С. В. Ко­сио­ра, Л. Б. Ка­ме­не­ва, А. И. Ми­коя­на , А. И. Ры­ко­ва, К. Е. Во­ро­ши­ло­ва , В. В. Куй­бы­ше­ва, Ю. Л. Пя­та­ко­ва, М. П. Том­ско­го и др. Не­ко­то­рые под­пи­си к ри­сун­кам - на латинском и древнегреческом язы­ках.

Аре­сто­ван 02.12.1937 года. При­го­во­рён Во­енной кол­ле­ги­ей Вер­хов­но­го су­да СССР 28.07.1938 года к выс­шей ме­ре на­ка­за­ния по об­ви­не­нию в под­ры­ве советской промышленности, уча­стии с 1925 года в груп­пи­ров­ке «пра­вых» и ру­ко­во­дстве ла­тыш­ским контр­ре­во­люционным под­поль­ем. Рас­стре­лян. В 1956 году реа­би­ли­ти­ро­ван.