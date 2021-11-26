МАГНИТОГОРСК
МАГНИТОГОРСК - город в России, в юго- западной части Челябинской области.
Население 410,0 тысяч человек (2010 год).
Расположен на реке Урал (на берегах Магнитогорского водохранилища), на восточном склоне Южного Урала, близ границы с Башкирией.
Узловая железнодорожная станция. Аэропорт.
Основан в 1743 году И.И. Неплюевым как крепость Магнитная Орской дистанции Верхнеяицкой укреплённой линии (позднее - Верхнеуральской дистанции Оренбургской пограничной линии). В ходе Пугачёва восстания 1773-1775 годов крепость взята повстанцами штурмом 6(17) мая 1774 года, но уже через два дня оставлена ими. В 1838 году крепость преобразована в станицу Магнитная, в 1840 году - в посёлок Магнитный, ставший центром станицы (включала 8 посёлков и ряд хуторов). С 1898 года близ посёлка началась добыча железной руды (Магнитная гора).
В Гражданскую войну 1917-1922 годов (до апреля 1918 года) станица находилась под контролем формирований атамана А.И. Дутова, с июля 1918 года, после Чехословацкого корпуса выступления 1918 года, - под управлением Оренбургского войскового правительства, с ноября 1918 года - «Омского правительства». В августе 1919 года занята частями РККА. В 1924 - январе 1930 годов посёлок Магнитный - районный центр Уральской области. В 1929 году в связи со строительством Магнитогорского металлургического комбината (крупнейший в СССР; в 1930-е годы выпускал около 10% стали) преобразован в рабочий посёлок Магнитогорск. В 1929 году построена линия Карталы - Магнитогорск Южно-Уральской железной дороги. Город с 1931 года. С 1934 года в составе Челябинской области. В 1954 году открыто движение по линии Магнитогорск - Сибай (Башкирия), в 1961 году - по линии Магнитогорск - Белорецк (Башкирия).
Первоначально город проектировался по плану Э. Мая (1930-1933 годы; план полностью заменён в 1934 году) по типу западноевропейских заводских посёлков. Городское строительство начиналось на левом берегу реки Урал, где расположена большая часть промышленных предприятий. Сохранился один из кварталов города, входивший в проект Мая. На проспекте Пушкина - композиционные оси левобережья (соединяет Комсомольскую и Театральную площади) - находятся гостиница «Азия» (1929 год), Дворец металлургов (1936 год, архитекторы П.И. Бронников, М. Куповской), перед ним - памятник А.С. Пушкину (1949 год; скульптор С.Д. Меркуров, архитектор Бронников). С 1945 года застраивается правый берег реки Урал по генплану 1940 года (переработан в 1945-1948 годы, архитектор Ю.М. Киловатов; проект детальной планировки - архитекторы Л.О. Бумажный, А.В. Дубинин, Е.А. Левинсон, Д.И. Бурдин и другие), связанный с левобережьем 3 магистралями с мостами-дамбами.
Церкви: Николая Чудотворца (1946 год; в 1960 году закрыта; в 1990-е годы передана РПЦ), Михаила Архангела (1982 год), Вознесения Господня (1989 год, 1998-2004 годы, архитектор А.Г. Волобуев); часовня в честь иконы Божией матери «Всех скорбящих Радость» (1999-2002 год); соборная мечеть (1992-2004 годы, архитектор Н.Г. Саяхов).
Памятники: «Металлург» (создан для павильона СССР на Всемирной выставке 1958 года в Брюсселе; скульптор А.Е. Зеленский; установлен в 1967 году), «Первая палатка» (1966 год; скульптор Л.Н. Головницкий, архитектор Е.В. Александров), «Первым комсомольцам - строителям Магнитки» (1966 год; скульптор В.С. Зайков, архитектор Н.Н. Коноваленко), «Тыл - фронту» (1979 год; скульптор Головницкий, архитектор Я. Б. Белопольский).
Государственные вузы: Технический университет имени Г.И. Носова (1931 год, современное название и статус с 1998 года), Университет (1932 год, современный статус с 1999 года), Консерватория имени М.И. Глинки (основана в 1939 году как музыкальное училище, с 1994 года музыкально-педагогический институт, современный статус с 1996 года), Институт - Высшая школа бизнеса (1996 год); филиалы Московского государственного университета экономики, статистики и информатики, Международного института экономики и права, Уральской академии государственной службы и других российских вузов. 11 библиотек, в том числе Центральная городская библиотека имени Б. А. Ручьёва (1929 год).
Музеи: краеведческий (1945 год), истории Магнитостроя, военной техники (Дом обороны); Музей-квартира первостроителя Магнитки поэта Б.А. Ручьёва (1974 год), Картинная галерея (1979 год), Детская картинная галерея (1999 год).
Драматический театр имени А.С. Пушкина (1930 год), Театр куклы и актёра «Буратино» (1972 год), Театр оперы и балета (1996 год). Магнитогорская государственная хоровая капелла (1944 год; с 1991 года имени С.Г. Эйдинова - её основателя). В составе Магнитогорской городской филармонии (основана в 1950 году как концертно-эстрадное бюро Челябинской филармонии; современное название и статус с 1992 года): оркестр русских народных инструментов «Калинушка», Концертный оркестр духовых инструментов, вокальный дуэт «Лорелея» и другое. Магнитогорский Дом музыки (1966 год), на его базе - Камерный хор (1993 год).
Фестивали и конкурсы: международные - фестиваль «Театр без границ» (с 1991 года, раз в два года), конкурс камерно-ансамблевого исполнительства имени Т.А. Гайдамович, фестиваль-конкурс оркестров и ансамблей народных инструментов «Европа - Азия», фестиваль «Вива-опера» (все с 2007 года); всероссийские - фестиваль-конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах «Уральские фанфары» (1987 год), конкурс хоровых дирижёров имени С.Г. Эйдинова (1991 год); региональный конкурс-фестиваль ансамблевого музицирования «Семь я» (2008 год). Российские педагогические ассамблеи искусств (с 1995 года, ежегодно).
Хоккейный клуб «Металлург» (с 1955 года) - один из сильнейших в Континентальной хоккейной лиге; 3-кратный чемпион России (1999, 2004, 2007 годы) и обладатель Кубка России (1998, 1999, 2001 годы). Победитель многочисленных международных состязаний, в том числе Евролиги (1999, 2000 годы) и Кубка европейских чемпионов (2008 год); в 1990-2006 годы выступал в ледовом Дворце спорта имени И.Х. Ромазана (3,5 тысяч мест), ныне - на «Арене-Металлург» (открыта в 2007 году; 7,7 тысяч мест).
Градообразующее предприятие - Магнитогорский металлургический комбинат (входит в Группу ММК) - крупнейший в России (12 миллионов т стали и 11,5 миллионов т проката, 2008 год); производит горячекатаный и холоднокатаный прокат, металлопрокат с оцинкованным и полимерным покрытием, слябы, спецпрофиль и другое. В составе Группы ММК также заводы: метизный и калибровочный (с 2007 года объединены в «ММК-Метиз»; калиброванный прокат, железнодорожный и машиностроительный крепёж, ленты, порошковая проволока, электроды), прокатных валков, цементно-огнеупорный, «Огнеупор» (огнеупоры, кирпич, огнеупорные порошки и другое), стекольный и керамический; коксохимическое производство; предприятие по выпуску эмалированной посуды.
Заводы: крановый (мостовые краны), механомонтажных заготовок «Востокметаллургмонтаж» (буровое оборудование, трубы), по ремонту автомобилей и сельскохозяйственной техники; фабрики: пластиковой посуды и упаковки «Алькор», обувная. Производство хлебобулочных, кондитерских и ликёро-водочных изделий, безалкогольных напитков и другого. Объединение «Прокатмонтаж» (монтаж промышленного оборудования, строительство и ремонт инженерных сетей).
В окрестностях Магнитогорска - горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск» (близ озера Банное, Абзелиловский район Башкирии).