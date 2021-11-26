МАГНИТОГОРСК

МАГНИТОГОРСК - го­род в Рос­сии , в юго- западной час­ти Че­ля­бин­ской области .

Население 410,0 тысяч человек (2010 год).

Рас­по­ло­жен на реке Урал (на бе­ре­гах Маг­ни­то­гор­ско­го во­до­хра­ни­ли­ща), на восточном скло­не Южного Ура­ла, близ гра­ни­цы с Баш­ки­ри­ей.

Уз­ло­вая железнодорожная стан­ция. Аэ­ро­порт.

Ос­но­ван в 1743 году И.И. Не­плюе­вым как кре­пость Маг­нит­ная Ор­ской дис­тан­ции Верх­не­яиц­кой ук­ре­п­лён­ной ли­нии (позд­нее - Верх­не­ураль­ской дис­тан­ции Орен­бург­ской по­гра­нич­ной ли­нии). В хо­де Пу­га­чё­ва вос­ста­ния 1773-1775 годов кре­пость взя­та пов­стан­ца­ми штур­мом 6(17) мая 1774 года, но уже че­рез два дня ос­тав­ле­на ими. В 1838 году кре­пость пре­об­ра­зо­ва­на в ста­ни­цу Маг­нит­ная, в 1840 году - в посёлок Маг­нит­ный, став­ший цен­тром ста­ни­цы (вклю­ча­ла 8 по­сёл­ков и ряд ху­то­ров). С 1898 года близ по­сёл­ка на­ча­лась до­бы­ча же­лез­ной ру­ды (Маг­нит­ная го­ра).

В Гражданскую вой­ну 1917-1922 годов (до апреля 1918 года) ста­ни­ца на­хо­ди­лась под кон­тро­лем фор­ми­ро­ва­ний ата­ма­на А.И. Ду­то­ва, с ию­ля 1918 года, по­сле Че­хо­сло­вац­ко­го кор­пу­са вы­сту­п­ле­ния 1918 года , - под управ­ле­ни­ем Орен­бург­ско­го вой­ско­во­го пра­ви­тель­ст­ва, с но­ября 1918 года - «Ом­ско­го пра­ви­тель­ст­ва». В августе 1919 года за­ня­та час­тя­ми РККА. В 1924 - январе 1930 годов посёлок Маг­нит­ный - рай­он­ный центр Ураль­ской области. В 1929 году в свя­зи со строи­тель­ст­вом Маг­ни­то­гор­ско­го ме­тал­лур­гического ком­би­на­та (круп­ней­ший в СССР; в 1930-е годы вы­пус­кал около 10% ста­ли) пре­об­ра­зо­ван в ра­бо­чий посёлок Маг­ни­то­горск. В 1929 году по­строе­на ли­ния Кар­та­лы - Маг­ни­то­горск Юж­но-Ураль­ской железной дороги. Го­род с 1931 года. С 1934 года в со­ста­ве Че­ля­бин­ской области. В 1954 году от­кры­то дви­же­ние по ли­нии Маг­ни­то­горск - Си­бай (Баш­ки­рия), в 1961 году - по ли­нии Маг­ни­то­горск - Бе­ло­рецк (Баш­ки­рия).

Пер­во­на­чаль­но го­род про­ек­ти­ро­вал­ся по пла­ну Э. Мая (1930-1933 годы; план пол­но­стью за­ме­нён в 1934 году) по ти­пу западноев­ропейских за­во­дских по­сёл­ков. Городское строи­тель­ст­во на­чи­на­лось на ле­вом бе­ре­гу реки Урал, где рас­по­ло­же­на большая часть промышленных пред­при­ятий. Со­хра­нил­ся один из квар­та­лов го­ро­да, вхо­див­ший в про­ект Мая. На проспекте Пуш­ки­на - ком­по­зиционные оси ле­во­бе­ре­жья (со­еди­ня­ет Ком­со­моль­скую и Те­ат­ральную пло­ща­ди) - на­хо­дят­ся гос­ти­ни­ца «Азия» (1929 год), Дво­рец ме­тал­лур­гов (1936 год, ар­хи­тек­то­ры П.И. Брон­ни­ков, М. Ку­пов­ской), пе­ред ним - па­мят­ник А.С. Пуш­ки­ну (1949 год; скульп­тор С.Д. Мер­ку­ров, ар­хи­тек­то­р Брон­ни­ков). С 1945 года за­страи­ва­ет­ся пра­вый бе­рег реки Урал по ген­пла­ну 1940 года (пе­ре­ра­бо­тан в 1945-1948 годы, ар­хи­тек­то­р Ю.М. Ки­ло­ва­тов; про­ект де­таль­ной пла­ни­ров­ки - ар­хи­тек­то­ры Л.О. Бу­маж­ный, А.В. Ду­би­нин, Е.А. Ле­вин­сон, Д.И. Бур­дин и другие), свя­зан­ный с ле­во­бе­режь­ем 3 ма­ги­ст­ра­ля­ми с мос­та­ми-дам­ба­ми.

Церк­ви: Ни­ко­лая Чу­до­твор­ца (1946 год; в 1960 году за­кры­та; в 1990-е годы пе­ре­да­на РПЦ), Ми­хаи­ла Ар­хан­ге­ла (1982 год), Воз­не­се­ния Гос­под­ня (1989 год, 1998-2004 годы, ар­хи­тек­то­р А.Г. Во­ло­бу­ев); ча­сов­ня в честь ико­ны Бо­жи­ей ма­те­ри «Всех скор­бя­щих Ра­дость» (1999-2002 год); со­бор­ная ме­четь (1992-2004 годы, ар­хи­тек­то­р Н.Г. Сая­хов).

Па­мят­ни­ки: «Ме­тал­лург» (соз­дан для па­виль­она СССР на Все­мир­ной вы­став­ке 1958 года в Брюс­се­ле; скульп­тор А.Е. Зе­лен­ский; ус­та­нов­лен в 1967 году), «Пер­вая па­лат­ка» (1966 год; скульп­тор Л.Н. Го­лов­ниц­кий, ар­хи­тек­то­р Е.В. Алек­сан­д­ров), «Пер­вым ком­со­моль­цам - строи­те­лям Маг­нит­ки» (1966 год; скульп­тор В.С. Зай­ков, ар­хи­тек­то­р Н.Н. Ко­но­ва­лен­ко), «Тыл - фрон­ту» (1979 год; скульп­тор Го­лов­ниц­кий, ар­хи­тек­то­р Я. Б. Бе­ло­поль­ский).

Государственные ву­зы : Тех­нический университет имени Г.И. Но­со­ва (1931 год, современное название и ста­тус с 1998 года), Университет (1932 год, современный ста­тус с 1999 года), Кон­сер­ва­то­рия имени М.И. Глин­ки (ос­но­ва­на в 1939 году как музыкальное учи­ли­ще, с 1994 года музыкально-пе­да­го­гический институт, современный ста­тус с 1996 года), Институт - Выс­шая шко­ла биз­не­са (1996 год); фи­лиа­лы Московского государственного университета эко­но­ми­ки, ста­ти­сти­ки и ин­фор­ма­ти­ки, Ме­ж­ду­народного института эко­но­ми­ки и пра­ва, Ураль­ской ака­де­мии государственной служ­бы и других российских ву­зов. 11 биб­лио­тек, в том числе Центральная городская биб­лио­тека имени Б. А. Ручь­ё­ва (1929 год).

Му­зеи: крае­вед­че­ский (1945 год), ис­то­рии Маг­ни­то­строя, во­енной тех­ни­ки (Дом обо­ро­ны); Му­зей-квар­ти­ра пер­во­строи­те­ля Маг­нит­ки по­эта Б.А. Ручь­ё­ва (1974 год), Кар­тин­ная га­ле­рея (1979 год), Дет­ская кар­тин­ная га­ле­рея (1999 год).

Дра­ма­тический те­атр имени А.С. Пуш­ки­на (1930 год), Те­атр кук­лы и ак­тё­ра «Бу­ра­ти­но» (1972 год), Те­атр опе­ры и ба­ле­та (1996 год). Маг­ни­то­гор­ская государственная хо­ро­вая ка­пел­ла (1944 год; с 1991 года имени С.Г. Эй­ди­но­ва - её ос­но­ва­те­ля). В со­ста­ве Маг­ни­то­гор­ской городской фи­лар­мо­нии (ос­но­ва­на в 1950 году как кон­церт­но-эс­т­рад­ное бю­ро Че­ля­бин­ской фи­лар­мо­нии; современное название и ста­тус с 1992 года): ор­кестр русских народных ин­ст­ру­мен­тов «Ка­ли­нуш­ка», Кон­церт­ный ор­кестр ду­хо­вых ин­ст­ру­мен­тов, во­каль­ный ду­эт «Ло­ре­лея» и другое. Маг­ни­то­гор­ский Дом му­зы­ки (1966 год), на его ба­зе - Ка­мер­ный хор (1993 год).

Фес­ти­ва­ли и кон­кур­сы: ме­ж­ду­на­род­ные - фес­ти­валь «Те­атр без гра­ниц» (с 1991 года, раз в два го­да), кон­курс ка­мер­но-ан­самб­ле­во­го ис­пол­ни­тель­ст­ва имени Т.А. Гай­да­мо­вич, фес­ти­валь-кон­курс ор­ке­ст­ров и ан­самб­лей народных ин­ст­ру­мен­тов «Ев­ро­па - Азия», фес­ти­валь «Ви­ва-опе­ра» (все с 2007 года); все­рос­сий­ские - фес­ти­валь-кон­курс ис­пол­ни­те­лей на ду­хо­вых и удар­ных ин­ст­ру­мен­тах «Ураль­ские фан­фа­ры» (1987 год), кон­курс хо­ро­вых ди­ри­жё­ров име­ни С.Г. Эй­ди­но­ва (1991 год); ре­гио­наль­ный кон­курс-фес­ти­валь ан­самб­ле­во­го му­зи­ци­ро­ва­ния «Семь я» (2008 год). Российские пе­да­го­гические ас­самб­леи ис­кусств (с 1995 года, еже­год­но).

Хок­кей­ный клуб «Ме­тал­лург» (с 1955 года) - один из силь­ней­ших в Кон­ти­нен­таль­ной хок­кей­ной ли­ге; 3-крат­ный чем­пи­он Рос­сии (1999, 2004, 2007 годы) и об­ла­да­тель Куб­ка Рос­сии (1998, 1999, 2001 годы). По­бе­ди­тель мно­го­численных ме­ж­ду­народных со­стя­за­ний, в том числе Ев­ро­ли­ги (1999, 2000 годы) и Куб­ка ев­ропейских чем­пио­нов (2008 год); в 1990-2006 годы вы­сту­пал в ле­до­вом Двор­це спор­та имени И.Х. Ро­ма­за­на (3,5 тысяч мест), ны­не - на «Аре­не-Ме­тал­лург» (от­кры­та в 2007 году; 7,7 тысяч мест).

Гра­до­об­ра­зую­щее пред­при­ятие - Маг­ни­то­гор­ский ме­тал­лур­гический ком­би­нат (вхо­дит в Груп­пу ММК) - круп­ней­ший в Рос­сии (12 миллионов т ста­ли и 11,5 миллионов т про­ка­та, 2008 год); про­из­во­дит го­ря­че­ка­та­ный и хо­лод­но­ка­та­ный про­кат, ме­тал­ло­про­кат с оцин­ко­ван­ным и по­ли­мер­ным по­кры­ти­ем, сля­бы, спец­про­филь и другое. В со­ста­ве Груп­пы ММК так­же за­во­ды: ме­тиз­ный и ка­либ­ро­воч­ный (с 2007 года объ­еди­не­ны в «ММК-Ме­тиз»; ка­либ­ро­ван­ный про­кат, железнодорожный и ма­ши­но­стро­ительный кре­пёж, лен­ты, по­рош­ко­вая про­во­ло­ка, элек­тро­ды), про­кат­ных вал­ков, це­мент­но-ог­не­упор­ный, «Ог­не­упор» (ог­не­упо­ры, кир­пич, ог­не­упор­ные по­рош­ки и другое), сте­коль­ный и ке­ра­ми­че­ский; кок­со­хи­мическое про­изводство; пред­при­ятие по вы­пус­ку эма­ли­ро­ван­ной по­су­ды.

За­во­ды: кра­но­вый (мос­то­вые кра­ны), ме­ха­но­мон­таж­ных за­го­то­вок «Вос­ток­ме­тал­лур­гмон­таж» (бу­ро­вое обо­ру­до­ва­ние, тру­бы), по ре­мон­ту ав­то­мо­би­лей и сельскохозяйственной тех­ни­ки; фаб­ри­ки: пла­сти­ко­вой по­су­ды и упа­ков­ки «Аль­кор», обув­ная. Про­изводство хле­бо­бу­лоч­ных, кон­ди­тер­ских и ли­кё­ро-во­доч­ных из­де­лий, без­ал­ко­голь­ных на­пит­ков и другого. Объ­е­ди­не­ние «Про­кат­мон­таж» (мон­таж промышленного обо­ру­до­ва­ния, строи­тель­ст­во и ре­монт инженерных се­тей).

В ок­ре­ст­но­стях Магнитогорска - гор­но­лыж­ный центр «Ме­тал­лург-Маг­ни­то­горск» (близ озера Бан­ное, Аб­зе­ли­лов­ский район Баш­ки­рии).

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