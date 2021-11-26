ЛИХАЧЁВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ

ЛИХАЧЁВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ - Советский государственный и хо­зяйственный дея­тель, ор­га­ни­за­тор ав­то­мо­би­ле­строе­ния.

С 1911 года ра­бо­тал на Пу­ти­лов­ском за­во­де в Санкт-Пе­тер­бур­ге. В 1915 году, в хо­де 1-й ми­ро­вой вой­ны, при­зван на во­енную служ­бу в Бал­тий­ском фло­те. В 1917 году всту­пил в ВКП(б), в Крас­ную гвар­дию в Гель­синг­фор­се. В 1918-1921 годы в РККА, командир от­ря­да и упол­но­мо­чен­ный ВЧК в Мо­ск­ве. В 1921-1926 годы управ­ляю­щий де­ла­ми Московского гу­берн­ско­го со­ве­та проф­сою­зов. В 1926-1939 годы и в 1940-1950 годы ди­рек­тор 1-го государственного ав­то­мо­биль­но­го за­во­да (бывшего Ав­то­мо­биль­но­го московского общества) [с 1931 года за­вод имени И. В. Ста­ли­на (ЗИС), с 1956 года - имени И. А. Ли­ха­чё­ва (ЗИЛ), ныне Ак­цио­нер­ное московское общество «За­вод имени Ли­ха­чё­ва» (АМО «ЗИЛ»)]. Один из главных ини­циа­торов рас­ши­ре­ния и ру­ко­во­ди­тель ре­кон­ст­рук­ции (пер­вая - в 1929-1931 годы) за­вода с це­лью ор­га­ни­за­ции пре­имущественно из отечественных ма­те­риа­лов мас­со­во­го кон­вей­ер­но­го про­изводства гру­зо­вых ав­то­мо­би­лей, не ус­ту­паю­щих ев­ропейским об­раз­цам. Не­од­но­крат­но вы­ез­жал в Ев­ро­пу и США для изу­че­ния дос­ти­же­ний ав­то­мо­биль­но­го про­изводства, ор­га­ни­за­ции тру­да кон­вей­ер­ным спо­собом. В хо­де вто­рой ре­кон­ст­рук­ции (1933-1937) стре­мил­ся соз­дать ус­ло­вия для са­мо­сто­ятоятельной про­ек­ти­ро­ва­ния ма­шин (вы­пус­ка­лись по ли­цен­зии итальянской фир­мы «Фи­ат», ку­п­лен­ной в 1916 году бывшим вла­дель­ца­ми и строи­те­ля­ми за­во­да Ря­бу­шин­ски­ми, за­тем по ли­цен­зи­он­ной вер­сии американских гру­зо­ви­ков «Autocar»), со­вер­шен­ст­во­ва­ния тех­но­ло­гии и рас­ши­ре­ния ти­па­жа вы­пус­кае­мых ав­то­мо­би­лей. На­ла­дил кон­вей­ер­ное про­изводство из отечественных де­та­лей гру­зо­ви­ков АМО-3 (с 1931 года), ЗИС-5 (с 1934 года) и его мо­ди­фи­ка­ций, пер­во­го отечественного 7-ме­ст­но­го ли­му­зи­на ЗИС-101 по на­тур­но­му об­раз­цу американского лег­ко­во­го ав­то­мо­би­ля «Бью­ик» (с 1936 года). К конца 1938 года ру­ко­води­мый Лихачевым ЗИС вы­пус­кал в год около 70 тысяч ма­шин различных мо­де­лей и их мо­дифи­ка­ций, спро­ек­ти­ро­ван­ных за­во­д­ски­ми кон­ст­рук­то­ра­ми. Нар­ком сред­не­го ма­ши­но­строе­ния СССР (1939-1940). Член ЦК ВКП(б) (1939-1941; в 1956 году кан­ди­дат в чле­ны ЦК КПСС).

В Великую Отечественную вой­ну ру­ко­во­дил эва­куа­ци­ей зна­чительной час­ти пред­при­ятия [в 1941 году за­вод с ос­тав­шим­ся обо­ру­до­ва­ни­ем был под­го­тов­лен к ли­к­ви­да­ции, но про­дол­жал ра­бо­тать, вы­пус­кая сна­ря­ды, ми­ны, ми­но­мё­ты, пис­то­ле­ты-пу­ле­мё­ты Шпа­ги­на (ППШ)], соз­да­ни­ем 4 фи­лиа­лов, впо­след­ст­вии вы­рос­ших в са­мо­сто­ятельные про­из­вод­ст­ва: Ми­ас­ский ав­то­мо­тор­ный (ны­не Ураль­ский ав­то­мо­биль­ный) за­вод (ав­то­мо­би­ли «Урал»), Уль­я­нов­ский ав­то­мо­биль­ный за­вод (ав­то­мо­би­ли УАЗ), Че­ля­бин­ский куз­неч­но-прес­со­вый и Шад­рин­ский ав­то­аг­ре­гат­ный за­во­ды. В 1942 году до­бил­ся во­зоб­нов­ле­ния на ЗИСе вы­пус­ка гру­зо­вых ав­то­мо­би­лей ЗИС-5В, ЗИС-42, ЗИС-42М, са­ни­тар­ных ав­то­бу­сов ЗИС-16С, ор­га­ни­зо­вал сбор­ку по­сту­пав­ших из США по ленд-ли­зу «сту­де­бек­ке­ров» - ав­то­мо­би­лей по­вы­шен­ной про­хо­ди­мо­сти.

Ру­ко­во­дил треть­ей ре­кон­ст­рук­ци­ей за­во­да (1946-1949) для про­изводства гру­зо­вых ав­то­мо­би­лей ЗИС-150, ЗИС-151, городских ав­то­бу­сов ЗИС-154, ЗИС-155, ве­ло­си­пе­дов «Про­гресс» и пер­вых в СССР хо­ло­диль­ни­ков ТХ-2 «ЗИС-Мо­ск­ва». Сто­рон­ник со­кра­ще­ния ко­ли­че­ст­ва пла­но­вых по­ка­за­те­лей и от­чёт­ной до­ку­мен­та­ции, пре­дос­тав­ле­ния боль­шей са­мо­стоя­тель­но­сти пред­при­яти­ям и их ру­ко­во­ди­те­лям. Снят с по­ста ди­рек­то­ра в свя­зи с аре­ста­ми сотруд­ни­ков ЗИСа по так называемому де­лу о Еврейском ан­ти­фа­ши­ст­ском комитете. В 1950-1953 годы ди­рек­тор за­во­да № 41 Министерства авиа­ци­он­ной промышленности СССР (ны­не ОАО «Московский ма­ши­но­стро­ительный за­вод "Аван­гард"»), осу­ще­ст­вил мо­дер­ни­за­цию пред­при­ятия. В 1953-1956 годы министр ав­то­мо­биль­но­го транс­пор­та и шос­сей­ных до­рог СССР.

Государственная премия СССР (1949). На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Ле­ни­на (1933, 1944, 1946, 1949, 1956).

Ур­на с пра­хом - в Крем­лёв­ской сте­не..