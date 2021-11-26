БАЙБАКОВ Николай Константинович

Совет­ский государственный деятель, Герой Социалистического Труд а.

Родился в семье рабочего бакинских нефтепромыслов. В 1932 окончил Азербайджанский институт нефти и химии, работал инженером на нефтепромыслах в Баку. Предложил новый метод закачки цемента в водяной пласт под давлением, получивший название «метод Байбакова». В 1935 служил в Красной армии на Дальнем Востоке. В 1938 стал управляющим объединением «Востокнефтедобыча». В 1944 получил пост наркома нефтяной промышленности СССР, в 1948—1955 был министром нефтяной промышленности СССР. В 1955—1957 — председатель Госкомиссии Совета Министров СССР по перспективному планированию народного хозяйства. В 1957 был назначен председателем Госплана РСФСР, но из-за разногласий с Н. С. Хрущевым по вопросу деятельности совнархозов переведен на работу председателя совнархоза (Краснодар, затем Северный Кавказ). В 1965—1985 был председателем Госплана СССР . С января 1986 — персональный пенсионер союзного значения, государственный советник при Совете Министров СССР (до 1988).

Сочинения:

Сорок лет в правительстве. М., 1993;

От Сталина до Ельцина. М., 1998.

Автор статьи: О. М. Минник.

© Российская Историческая Энциклопедия