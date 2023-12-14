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19.06.2026
Великая российская революция: Октябрь 1917 г.
Постановление Временного правительства от 14 июля 1917 г. «О свободе совести» гарантировало
Создание Министерства исповеданий и упразднение должности обер-прокурора Синода в правительстве.
Восстановление патриаршества и немедленный созыв Поместного собора в Москве.
Отделение Русской православной церкви от государства и прекращение государственного финансирования.
Свободу совести и независимость гражданских и политических прав от вероисповедания.
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