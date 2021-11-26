ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННЫЙ КОМИТЕТ (ВРК)

Революционный орган, соединяющий военную и гражданскую власть, в частности – орган Петроградского совета, руководивший Октябрьским переворотом .

Первый ВРК в Петрограде возник еще во время июльского кризиса 1917 г. и просуществовал один день. Петроградский ВРК был создан 16 октября 1917 г. в качестве "оборонительного" органа совета. Формальный предлогом его создания была необходимость мобилизации сил на оборону против немцев и необходимость защищать права солдат.

В ВРК вошли члены президиума Совета и его солдатской секции, представители Центробалта, Совета фабзавкомов, профсоюзов, партийных военных организаций, Красной гвардии и др. Основные решения принимались в Бюро ВРК в составе П. Лазимира (председатель ВРК), В. Антонова-Овсеенко, Н. Подвойского, А. Садовского, Г. Сухарькова (3 большевика, 2 левых эсера). Фактически работой ВРК руководил Л. Троцкий и большевистские члены бюро ВРК Н. Подвойский и В. Антонов-Овсеенко. 23 октября ВРК выпустил воззвание «К населению столицы», в котором сообщил, что в военные части и наиболее важные объекты города назначены комиссары ВРК, которые «как представители Совета неприкосновенны, и неподчинение их распоряжению будет расцениваться как неподчинение Петроградскому совету». Таким образом ВРК стал легальным штабом переворота 24-26 октября. От имени ВРК 25 октября было выпущено написанное В. Лениным воззвание о свержении Временного правительства. ВРК некоторое время оставался органом руководства Петроградом и отражения попыток свержения Советской власти. 5 декабря 1917 ВРК прекратил свое существование, часть его функций перешла к ВЧК и городским властям. В ходе Триумфального шествия советской власти ВРК были образованы и в других городах России, а также на фронте. Они сосредотачивали в своих руках всю власть до выборов Советов. 24.12.1917 г. ВРК были упразднены.

Во время Гражданской войны вновь создавались ВРК (ревкомы), которые заменяли Советы там, где вводилось военное положение или распускались нелояльные центральной власти Советы. 31 мая 1918 г. был создан Симбирский губревком. Затем было создано более 20 тысяч ревкомов разного уровня от республиканского до волостного (в том числе подпольные ревкомы на территориях, занятых противниками советской власти). Последние ревкомы просуществовали до середины 20-х гг. Дальневосточный ревком просуществовал до марта 1926 г.

Исторические источники:

Из истории борьбы за власть в 1917 году. Сборник документов. М., 2002;

Октябрьское вооруженное восстание. М., 1956;

Октябрь в Петрограде. М., 1987;

Петроградский военно-революционный комитет. М., 1966.

Автор статьи: Шубин А.В.