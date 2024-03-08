СВЕРДЛОВ, ЯКОВ МИХАЙЛОВИЧ

Свердлóв, Яков Михайлович (22.05[03.06].1885, Нижний Новгород — 16.03.1919, Москва) — советский партийный и государственный деятель. Родился в семье еврея-ремесленника. Член РСДРП с 1901, большевик (с 1903). Возглавлял работу большевиков в Екатеринбурге и Перми. Неоднократно арестовывался, ссылался. В 1912 кооптирован в состав ЦК РСДРП(б), введен в Русское бюро ЦК, член редакции газеты «Правда». В 1913 по доносу Р. Малиновского был вновь арестован и выслан в Туруханский край. В апреле 1917 руководил восстановлением Уральской партийной организации, избран на апрельскую партконференцию РСДРП(б) от Урала. Член ЦК РСДРП(б), секретарь ЦК. Депутат Петроградской думы. В июне возглавил Оргбюро ЦК. Участвовал в подготовке Октябрьского переворота 1917 . 8[21] ноября 1917 после отставки Л. Б. Каменева избран председателем Всероссийского центрального исполнительного комитета Советов (ВЦИК). В ноябре 1917 входил в руководящее бюро ЦК большевиков наряду с В. И. Лениным , И. В. Сталиным и Л. Д. Троцким . Участвовал в выработке и проведении решения о разгоне Учредительного собрания 1918, депутатом которого являлся. Поддержал решение СНК о заключении Брестского мира 1918 . Был председателем Комиссии по выработке Конституции РСФСР 1918. После покушения на Ленина 30 августа 1918 С. фактически возглавил партию и государство вплоть до выздоровления Ленина. По предложению Свердлова был принят декрет о красном терроре . Один из инициаторов политики «расказачивания». Принимал участие в подготовке I Конгресса Коммунистического интернационала .

Соч .: Сочинения. М., 1978.

Лит .: Свердлова К. Яков Михайлович Свердлов. М., 1976; Городецкий Е. Н., Шарапов Ю. П. Свердлов. Сверд­ловск, 1981; Костюковский Б. А., Табачников С. М. И нет счастливее судьбы. М., 1984; Панкратов В. А. Я. Свердлов. М., 1989; Рабинович А. Большевики у власти. М., 2007; Шубин А. В. 1918 год. Революция, кровью омытая. М., 2018. А. В. Шубин.